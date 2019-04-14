Фатима Жакыпова освобождена от должности ректора Академии госуправления при президенте РК

Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении Фатимы Жакыповой от должности ректора Академии государственного управления при президенте РК, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Жакыпова Фатима Надыровна освобождена от должности ректора Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, сообщили в пресс-службе Акорды.

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