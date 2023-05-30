Фейки и разжигание розни в соцсетях: Генпрокуратура расследует около 30 дел

В этом году Генпрокуратура уже дважды выступила в СМИ с предупреждением об установленной законом ответственности за правонарушения, направленные на разжигание национальной розни, пропаганду сепаратизма и распространение заведомо ложной информации

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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Органы внутренних дел зарегистрировали 29 досудебных расследований по фактам распространения заведомо ложной информации блогерами в социальных сетях, сообщил Генеральный прокурор Берик Асылов в - Органы внутренних дел зарегистрировали 29 досудебных расследований по фактам распространения заведомо ложной информации блогерами в социальных сетях, сообщил Генеральный прокурор Берик Асылов в ответе на депутатский запрос мажилисменов.





Он отметил, что мониторинг информационного поля осуществляет Министерство информации и общественного развития. Если в публикациях есть признаки уголовного правонарушения, министерство направляет их в МВД.





За 4 месяца текущего года органами внутренних дел по статье 274 УК (Распространение заведомо ложной информации) зарегистрировано по указанным фактам 29 досудебных расследований. Из них направлено в суд 1 дело, прекращено 8 (в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения), прерваны сроки досудебного расследования по 8 уголовным делам (не установлено лицо, совершившее уголовное правонарушение), в производстве - 12 дел", - сообщил Асылов в ответе на депзапрос.





Он также напомнил, что в этом году Генпрокуратура уже дважды выступила в СМИ с предупреждением об установленной законом ответственности за правонарушения, направленные на разжигание национальной розни, пропаганду сепаратизма и распространение заведомо ложной информации.





Кроме того, Асылов сообщил, что в данное время разработан законопроект "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", который уже согласован с госорганами и находится на согласовании в мажилисе.





Основной целью законопроекта является определение правовых основ функционирования онлайн-рекламы, а также деятельности онлайн-платформ. В данном законопроекте вводится понятие "инфлюенсер" (блогер) - лицо, распространяющее информацию на онлайн-платформах, адресованную неопределенному кругу лиц и направленную на достижение собственных и иных общественных целей, в том числе имеющую воздействие на формирование отдельных мнений в обществе", - напомнил генпрокурор.





Он отметил, что за распространение заведомо ложной информации планируется установить административную ответственность в виде штрафа. Но только в том случае, если дезинформация не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.





Полагаем, что в случае принятия данного законопроекта будут созданы необходимые условия по эффективному противодействию распространению заведомо ложной информации в интернет-пространстве. Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле", - резюмировал глава ведомства.





Напомним, в своем депзапросе депутаты заявили, что многие казахстанские блогеры зарабатывают деньги шантажом и провокациями, а также организуют хайп в соцсетях под видом оказания помощи народу.