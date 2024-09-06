Фиксирующие перегруз транспорта автоматизированные весы появились на въезде в Астану

При выявлении перегруза автомобиля система автоматически делает фотофиксацию, после чего информация передается в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных

Фото: Минтранспорта РК

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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане официально запустили автоматизированную систему взвешивания автотранспорта, которая обеспечит сохранность дорог, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана.





По информации Минтранса, система позволит улучшить контроль за соблюдением весовых норм грузовых автомобилей и создать более благоприятные условия для передвижения других участников дорожного движения.





Автоматизированная система работает с сентября текущего года. При выявлении перегруза автомобиля система автоматически делает фотофиксацию, после чего информация передается в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных. Это позволяет Комитету транспорта оперативно направлять уведомления о правонарушениях, связанных с превышением весовых норм", - рассказали в ведомстве.





Автоматизированные системы взвешивания автотранспорта (АСИ) установлены на основных въездах в столицу, со стороны городов: Павлодара, Караганды, Костаная, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка.





В зависимости от превышения массы на ось и субъекта (малого, среднего и крупного) предпринимательства размеры штрафа составляют от 40 до 1000 МРП (от 147 тыс до 3,7 миллионов тенге).





В пресс-службе напомнили, что согласно нормам, допустимая масса автотранспортных средств не должна будет превышать:





1. трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн;





2. четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями - 32 тонны;





3. пятиосные - 38 тонн;





4. с шестью и более осями - 44 тонны.





Согласно анализу, большегрузы превышают нормы перевозки в 1,5-2 раза. При допустимой норме в 25 тонн, фактически перевозят 35-40 тонн. Министерством с начала прошлого года совместно со столичным акиматом ведется работа по установке АСИ на основных въездах в город. В Астане только зарегистрировано около 6300 самосвалов, которые перевозят инертные грузы с 29 карьеров вблизи столицы. Таким образом, наша основная задача - обеспечить сохранность дорог", - отметил председатель комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Алтай Али.





В Минтрасне добавили, что до конца года планируется внедрить данную систему в остальных регионах страны.