18.02.2023, 11:44 26821
Авиакомпания Fly Arystan нарушала права несовершеннолетних
В отношении авиаперевозчика составлен административный протокол
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Авиационная транспортная прокуратура Алматы выявила нарушения в деятельности АО "Fly Arystan" по вопросам соблюдения прав пассажиров.
Проверка показала, что авиакомпания при продаже билетов на международные рейсы не применяла специальные 50-процентные льготы для несовершеннолетних пассажиров в возрасте от 2 до 12 лет", - сообщает главная транспортная прокуратура.
К примеру, с января по октябрь 2022 года по международным направлениям перевезено свыше 3 тысяч несовершеннолетних по стандартным тарифам.
По представлению прокуратуры Комитетом гражданской авиации составлен административный протокол в отношении авиакомпании по статье 571, часть 1, Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение правил международных перевозок пассажиров, багажа и грузов".
Специализированный межрайонный суд Алматы постановил привлечь авиакомпанию к административной ответственности за нарушение правил перевозок пассажиров.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что казахстанские авиакомпании оштрафовали на 24,5 млн тенге за систематические задержки рейсов и нарушение прав пассажиров.
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18.02.2023, 17:11 16996
Центризбирком зарегистрировал семь партий на выборы в мажилис
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная избирательная комиссия зарегистрировала представленные для участия в выборах в мажилис парламента партийные списки всех 7 политических партий.
Регистрацию прошли:
- ОО "Народная партия Казахстана" - 52 кандидата;
- ОО "Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 54 кандидата;
- Республиканское ОО "Общенациональная социал-демократическая партия" - 19 кандидатов;
- Казахстанская партия зеленых "Байтақ" - 18 кандидатов;
- ОО "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" - 25 кандидатов;
- ОО "Партия AMANAT" - 90 кандидатов;
- ОО "Партия Respubliсa" - 23 кандидата (2 кандидата партии исключены согласно поданным ими заявлениям).
Территориальными избирательными комиссиями (ТИК) также завершена работа по регистрации партийных списков по выборам половины депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения, столицы, избираемых на пропорциональной основе.
Таким образом, в 7 списков политических партий, претендующих на мандаты депутатов мажилиса парламента страны, включен 281 кандидат. Необходимое представительство женщин, молодежи и лиц с инвалидностью соблюдено каждой политической партией. В целом по всем партспискам эти категории составляют 38,1%. Средний возраст кандидатов - 45,7 года, 19 кандидатов в депутаты в возрасте до 29 лет, 80 женщин (28,5%), 201 мужчина", - сообщает ЦИК.
В списки включены представители 12 этносов.
В ЦИКе также сообщили об итогах регистрации кандидатов в депутаты маслихатов РК.
В 223 маслихата по республике избираются 3415 депутатов, в том числе 668 в областные маслихаты, 617 в городские, 2130 в районные. Из 668 депутатов в областные маслихаты 334 депутата избираются по партийным спискам", - сообщил зампредседателя ЦИК Константин Петров.
По выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения зарегистрировано 118 партийных списков из 1447 кандидатов.
Из них в 20 регионах РК:
- ДПК "Ак жол" - 199 кандидатов;
- партия AMANAT - 692 кандидата;
- НДПП "Ауыл" - 136 кандидатов;
- Народная партия Казахстана - во всех 20 регионах зарегистрировано 172 кандидата;
- партия Respubliсa - во всех 20 регионах зарегистрировано 159 кандидатов.
Казахстанская партия зеленых "Байтақ" выдвинула в 18 регионах (кроме Костанайской области и области Жетысу) 89 кандидатов, ОСДП в регионах партийные списки не выдвигала.
В списках кандидатов 39,2% - женщины и молодежь. Средний возраст кандидатов составляет 43,8 года, 182 - в возрасте до 29 лет, 434 - женщины (30%), 1013 - мужчин.
В списки политических партий включены представители 22 этносов.
По итогам жеребьевки места распределились следующим образом:
- партия AMANAT;
- партия "Ауыл";
- партия Respublica;
- Народная партия Казахстана;
- казахстанская партия зеленых "Байтақ";
- партия "Ақ жол";
- Общенациональная социал-демократическая партия.
Таким образом, определен порядок включения наименований политических партий в избирательный бюллетень на выборах депутатов, избираемых по партийным спискам.
Данный порядок будет использоваться на выборах депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, избираемых по пропорциональной системе.
Таким образом, этап регистрации кандидатов завершен. Начинается период предвыборной агитации, который завершится 17 марта в 24.00. Сегодня замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, какие меры будут приниматься в отношении нарушителей правил предвыборной агитации и голосования.
18 марта - день тишины. Выборы в мажилис и маслихаты состоятся в один день - 19 марта.
Секретарь ЦИК Мухтар Ерман проинформировал, что с момента открытия института международного наблюдения аккредитованы 79 наблюдателей от 9 иностранных государств и 3 международных организаций.
На сегодняшний день на аккредитацию представлены кандидатуры 4 наблюдателей от 2 иностранных государств и 1 международной организации: 2 кандидатуры от Королевства Бельгия, 1 кандидатура от Кыргызской Республики, 1 кандидатура от миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами". - сообщил Ерман.
Он также сообщил, что один из представителей миссии БДИПЧ ОБСЕ не сможет принять участие в наблюдении.
Напомним, 14 января в Казахстане прошли выборы в сенат. По итогам выборов состав верхней палаты обновился на 80%.
18.02.2023, 13:00 23956
Замгенпрокурора Казахстана рассказал о наказании за нарушение порядка и условий предвыборной агитации
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев рассказал, какие меры будут приниматься в отношении нарушителей правил предвыборной агитации и голосования.
По его словам, во время выборов задачей Генпрокуратуры является обеспечение высшего надзора за соблюдением законности на всех стадиях избирательной кампании, порядок и условия которой детально урегулированы Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан".
Несоблюдение установленных норм влечет ответственность. В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено 26 статей за правонарушения, посягающие на избирательные права. Из них 9 - за нарушения порядка и условий предвыборной агитации", - напомнил Умиралиев.
Первая - это ответственность по статье 102 за проведение предвыборной агитации в период ее запрещения. Т.е. до 00.00 часов 18 февраля, а также в день голосования и предшествующий ему день - 18 и 19 марта.
Следующая статья - 103, которая предусматривает ответственность за воспрепятствование кандидатам, их доверенным лицам либо политическим партиям в процессе реализации ими права вести предвыборную агитацию.
Статья 112 Кодекса об адмправонарушениях предусматривает ответственность за нарушение условий проведения предвыборной агитации через СМИ и онлайн-платформы.
К этому виду нарушений относятся:
- необъективное освещение СМИ выборной кампании, т.е. искажение целей, задач и результатов предвыборных мероприятий, а также событий и фактов, связанных с ними;
- публикация СМИ и пользователями онлайн-платформ агитматериалов, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии, а также отказ в предоставлении возможности бесплатного опубликования опровержения;
- прерывание и комментирование выступлений кандидатов в СМИ сразу после выступления;
- отказ СМИ в выделении эфирного времени, печатной площади одному из кандидатов, в случае, если другим было дано согласие и другие.
Генпрокурор напомнил, что теперь по данной статье, помимо СМИ, пользователи онлайн-платформ будут нести ответственность, если опубликуют агитматериалы, заведомо порочащие честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии.
Он также рассказал о других административных правонарушениях, возможных в период агитации. К ним относятся:
- изготовление или распространение анонимных агитационных материалов, которые не содержат обязательных реквизитов (статья 113 КоАП);
- умышленное уничтожение или повреждение агитационных материалов (статья 114 КоАП);
- нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами (статье 120 КоАП). По данной статье административному наказанию могут быть подвергнуты, как СМИ, нарушившие порядок публикации результатов опроса, так и лица, незаконно проводившие их;
- предвыборная агитация и распространение агитматериалов лицами, которым законом прямо запрещено это делать. Это - должностные лица госорганов, военнослужащие, работники органов национальной безопасности, правоохранительных органов, судьи, члены избирательных комиссий и религиозные объединения (статья 122 КоАП);
- по этой же статье могут быть административно наказаны виновные лица за подкуп избирателей, а также журналисты, зарегистрированные кандидатами, если они будут участвовать в освещении выборов через СМИ;
- размещение агитационных материалов на памятниках и других объектах, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования (статья 124 КоАП).
- нецелевое расходование средств, выделенных из республиканского бюджета на проведение агитации кандидатами в депутаты (статья 125 КоАП).
Штраф, предусмотренный по всем перечисленным статьям, составляет от 10 до 50 МРП (от 34 500 до 172 500 тенге).
Помимо штрафов за нарушения могут отменить ранее принятое решение о регистрации партии или кандидата.
Возбуждение дел по этим и другим административным правонарушениям, посягающим на избирательные права, относится к исключительной компетенции прокурора. Дела рассматривает суд", - подчеркнул замгенпрокурора.
Он также добавил, что в случае нарушения избирательного права граждане могут самостоятельно обращаться непосредственно в суд.
В этом случае дела указанной категории сразу рассматриваются судами, но с обязательным участием прокурора", - отметил Умиралиев.
По его словам, на сегодня уже зарегистрирован ряд нарушений, выразившихся в несоблюдении установленного порядка и условий проведения опросов общественного мнения по выборам, а также предвыборной агитации.
Один из них имел место в столице и касался проведенного опроса. Виновника оштрафовали. Также установлено 5 фактов нарушения запрета на агитацию до завершения регистрации кандидатов и партийных списков.
Учитывая особую значимость и важность назначенных на 19 марта выборов для общества и страны в целом, в процессе их проведения всем участникам электоральной кампании следует неукоснительно соблюдать предписанные законами требования. По каждому факту нарушения нами будут приниматься все правовые меры, предусмотренные законами", - подчеркнул замглавы ведомства.
Напомним, сегодня в Казахстане начнется самая активная фаза предстоящих выборов в мажилис и маслихаты - предвыборная агитация.
К выборам в мажилис допустили семь зарегистрированных в республике партий: демократическую партию Казахстана "Ак жол"; партию Amanat; народно-демократическую партию "Ауыл"; казахстанскую партию зеленых "Байтак"; Общенациональную социал-демократическую партию; Народную партию Казахстана; партию Respublica.
Предвыборная агитация стартует 18 февраля и продлится до 18 марта. 18 марта - день тишины.
Выборы в мажилис парламента и маслихаты состоятся в один день - 19 марта.
18.02.2023, 12:01 25631
Спецохрану, тревожные кнопки и турникеты введут в казахстанских школах до конца года
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Школы в Казахстане хотят обезопасить спецохраной, тревожными кнопками и турникетами, сообщает пресс-служба правительства.
Госорганам поручено до начала учебного года завершить работы по оснащению организаций образования тревожными кнопками, турникетами и системами видеонаблюдения, которые подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел. Министерству просвещения поручено включить в проект комплексного плана по защите детей вопросы усиления деятельности психологических служб, их кадрового состава и др. МВД РК совместно с МЧС РК поручено провести мониторинг организаций образования на предмет соблюдения требований безопасности", - говорится в сообщении.
На заседании, которое прошло под руководством заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова, говорилось о том, что во многих школах нет специализированной охраны, а системы видеонаблюдения не соответствуют установленным стандартам.
Установлено, что договоры о подключении систем видеонаблюдения к центрам оперативного управления для 15 школ, в том числе и СШ № 4, истекли 31 декабря прошлого года. Несмотря на выделенные средства, школами договоры заключены не были. В настоящее время рассматривается ответственность должностных лиц", - рассказал заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.
По инциденту, который произошел в школе Петропавловска, Лепеха отметил, что в ходе проверки выявлено отсутствие на объекте турникетов и специализированной охраны.
Вице-премьер Алтай Кульгинов отметил особую важность вопроса обеспечения безопасности учащихся.
Имеются серьезные недостатки и упущения в работе местных исполнительных органов по вопросам технической оснащенности и лицензированной охраны в организациях образования. Необходимо до начала следующего учебного года все это исправить. В случае непринятия мер по обеспечению безопасности в организациях образования будем привлекать к строгой ответственности", - сказал Кульгинов.
Все учебные заведения проверят на предмет обеспеченности комплексной системой безопасности.
Также Министерством просвещения разрабатывается проект комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицидов и обеспечения прав детей, в том числе по организации системы безопасности. В нем задействовано порядка 20 государственных органов. Основной проблемой является недостаточное финансирование акиматами на приобретение услуг в сфере безопасности", - отмечается в сообщении.
Напомним, утром 13 февраля в одну из школ Петропавловска пришел ученик 9-го класса со школьным рюкзаком, в котором находились кухонные топор, нож и самодельная маска. В 07.50 в туалете 2-го этажа подозреваемый надел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10-го класса два удара топором в область головы; ученице 10-го класса один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове; а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9-го класса.
Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего", - рассказал первый замглавы МВД РК Марат Кожаев.
В настоящее время двое пострадавших школьников находятся в стационаре городской больницы, их состояние стабильное. По данному факту возбуждено уголовное дело статье УК РК "Покушение на убийство двух и более лиц", подозреваемый водворен в ИВС.
В ходе заседания правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений по усилению мер безопасности в школах страны. Он отметил необходимость провести проверку всех учебных заведений.
17.02.2023, 20:43 54826
Скляр рассказал, планируют ли в Казахстане проверить турецких застройщиков
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - После видео, на которых заснято, как разрушаются в результате подземных толчков здания в Турции, казахстанцы обеспокоились качеством работ турецких застройщиков. В кулуарах сената у вице-премьер-министра Романа Скляра спросили, планируют ли власти проверять турецких застройщиков в Казахстане.
Насколько я знаю, сейчас такой проверки не проводится и пока не планируется", - ответил Роман Скляр.
Напомним, 17 февраля в турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5,1. По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг находился в море на глубине девяти километров в пяти километрах от берега. Жители провинции ощутили толчки, обрушилось несколько зданий, поврежденных после землетрясений в начале февраля, сообщает РИА Новости.
6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли более 38 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч, тысячи домов разрушены.
Восемь человек арестованы в турецкой провинции Шанлыурфа в связи со строительными дефектами, обнаруженными в обрушившихся в результате землетрясения зданиях.
17.02.2023, 18:54 57351
Говоря о ситуации в Экибастузе, сенатор процитировал Шерхана Муртазу
Жители сидят на сундуке с золотом, но сидят голышом
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе парламентских слушаний в сенате депутат Алтынбек Нухулы обратился к главе Министерства энергетики Болату Акчулакову с вопросом, почему затянулся технический аудит систем теплоснабжения и сколько средств необходимо для полного ремонта оборудования.
Сенатор подчеркнул, что Павлодарская область - основной энергетический центр Казахстана, но жители его вынуждены мерзнуть.
Как сказал Шерхан Муртаза, жители сидят на сундуке с золотом, но сидят голышом. Такая вот сложилась ситуация в Экибастузе", - сказал Алтынбек Нухулы.
Он добавил, что, несмотря на отчеты о стабилизации ситуации, в соцсетях жители Экибастуза продолжают жаловаться на холод в квартирах.
В свою очередь Болат Акчулаков заявил, что аудит в Экибастузе закончат до конца марта.
Ранее в ходе парламентских слушаний спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что износ теплоэлектроцентралей в отдельных регионах превышает 90%. В целом износ основного оборудования электростанций достигает 57%. А в отдельных регионах этот показатель находится на уровне 88%.
Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в свою очередь напомнил, что по поручению президента в стране идет проверка всех теплоэнергостанций и электрических сетей.
По его словам, она завершится в первом квартале этого года. По ее итогам будет принят соответствующий план мероприятий.
Также он сообщил, что в настоящее время идет подготовка к масштабной модернизации ТЭЦ. Пересматривается ответственность собственников, усиливаются контрольно-надзорные функции и общая эффективность отрасли.
Напомним, серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
13 февраля из-за аварийного отключения на линии Экибастузская - Агадырь была ограничена подача электричества потребителям сразу в нескольких областях.
17.02.2023, 17:20 61541
Соглашение о порядке распределения таможенных пошлин в ЕАЭС ратифицировал Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан ратифицировала соглашение о порядке распределения таможенных пошлин в Евразийском экономическом союзе, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств - членов Евразийского экономического союза", - сообщает пресс-служба.
Напомним, ратификация соглашения послужит совершенствованию порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) как одного из основных регулирующих механизмов деятельности Союза, а также обеспечит контроль за законностью и своевременностью движения бюджетных средств.
17.02.2023, 15:00 68021
Скляр: Финансирование программы автокредитования продлевать не планируем
Дальше работу по программе будет продолжать холдинг "Байтерек" и его дочерние структуры
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство выполнило свою часть работы по автокредитованию и продлевать финансирование программы не планирует, рассказал сегодня в кулуарах сената заместитель премьер-министра Роман Скляр.
Больше вкладывать в ближайшее время на увеличение данных оборотных средств мы не будем. Потому что у нас есть другие, более насущные задачи. Программа состоялась. Но, конечно, вопросы вызывает количество кредитов, которые могут получить. На револьверной основе финансирование будет проходить, мы эти деньги не изымаем", - заявил Скляр.
По его словам, на льготное кредитование было выделено 88 миллиардов тенге холдингом "Байтерек" и его структурами, еще 100 миллиардов тенге было передано из средств утильсбора.
Итого 188 миллиардов находится в обороте, револьверно финансирует эту программу", - добавил Скляр.
По его словам, программа популярна и востребована. Дальше эту работу будет продолжать холдинг "Байтерек" и его дочерние структуры.
Напомним, прием заявок по программе льготного автокредитования стартовал в Казахстане 6 февраля 2023 года в 10.00. За первые же 18 секунд все льготные кредиты были разобраны.
761 казахстанец зарегистрировал свои заявки в первые 18 секунд с начала старта работы платформы в 10.00. Количество посетителей сайта в первую минуту составило 125 тысяч человек", - сообщили в Фонде развития промышленности РК.
В пресс-службе отметили, что сайт autonesie.kz справился с нагрузкой и обеспечил формирование пула. После достижения лимита прием заявок был автоматически завершен, функция "подать заявку" стала неактивной.
В процессе подачи заявки некоторые пользовали не смогли выбрать автопроизводителя, что также связано с достижением лимита заявок", - объяснили в фонде.
Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте, и далее - на ежемесячной основе, добавили в пресс-службе.
17.02.2023, 14:25 60856
В Казахстане легализовано свыше 32 тысяч автомобилей
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на сегодняшний день легализовано свыше 32 тысяч автомобилей с иностранными номерами.
На сегодняшний день автомобили 73 748 граждан успешно прошли проверку, их заявки одобрены. Легализовано 32 002 автомобиля", - сообщает официальный сайт МВД.
Напомним, легализация автомобилей с иностранными номерами стартовала 23 января и продлится до 1 июля 2023 года.
ПРАВИЛА ЛЕГАЛИЗАЦИИ:
- автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;
- не должен состоять на криминальном учете;
- должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;
- автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.
Подробнее с правилами легализации можно ознакомиться в видео.
Также в регионах Казахстана созданы сall-центры по легализации транспортных средств с иностранными номерными знаками.
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