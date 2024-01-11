10.01.2024, 13:31 69561
Функции АЗРК расширят в Казахстане
В них будет входить разработка и утверждение правил формирования перечня видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Функции Агентства по защите и развитию конкуренции будут расширены в части формирования перечня видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями.
Соответствующий проект указа АЗРК разместило на портале "Открытые НПА".
В проекте говорится, что в функции агентства теперь входит "разработка и утверждение правил формирования перечня видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами".
Данные изменения направлены на улучшение функционирования товарных рынков и развитие конкуренции, в том числе среди частных предпринимателей", - говорится в обосновании к проекту.
В нем подчеркивается, что проект указа президента направлен на пересмотр механизма формирования видов экономической деятельности, осуществляемых квазигосударственными организациями.
Проект указа находится на публичном обсуждении до 19 января 2024 года.
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11.01.2024, 16:15 5941
"Казводхоз" проверят после замечаний Высшей аудиторской палаты
Также начата проверка деятельности РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В конце февраля текущего года Министерство водных ресурсов и ирригации проверит деятельность РГП "Казводхоз" после замечаний, озвученных Высшей аудиторской палатой, сообщил директор департамента аудита Галымжан Молдаш.
В рамках проверки будет проведена работа для устранения замечаний ВАП по ранее проведенным аудиторским мероприятиям.
Главная цель аудита - прозрачность, финансовое оздоровление предприятия и водной отрасли в целом. Есть вопросы и замечания со стороны Высшей аудиторской палаты и депутатов парламента. Поэтому необходимо устранить все недочеты и нарушения", - отметил Галымжан Молдаш.
Кроме того, согласно утвержденному перечню объектов государственного аудита министерством начата проверка деятельности РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод".
Напомним, в декабре прошлого года глава ВАП Наталья Годунова на заседании в мажилисе сообщила, что, несмотря на неготовность гидротехнических сооружений, с 2009 года "Казводхоз" реализует проект по разработке и внедрению единой информационной автоматизированной системы управления водными ресурсами стоимостью 422 млн тенге. Она подчеркнула, что к этой системе планировали подключить порядка шести тысяч сооружений.
На момент проведения аудита в мае 2023 года, то есть через 14 лет, доля автоматизированных гидротехнических сооружений составила 2%, или 118 объектов. Из них работающая информационная система имеется лишь на 47. То есть фактически автоматизировано менее 1%, а интеграции с самим "Казводхозом" пока нет вообще", - добавила она.
Также ранее сообщалось, что потери воды на изношенном Нуринском водопроводе достигают 70-80%. Жители, получающие воду из данного источника, регулярно остаются без водоснабжения из-за прорывов труб.
11.01.2024, 15:10 9031
В Казахстане выявлено более 2,5 тысячи случаев незаконной добычи полезных ископаемых
Космомониторинг показал 0,9 миллиона гектаров неиспользуемых пахотных угодий
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Более 2,5 тысячи случаев незаконной добычи полезных ископаемых и 0,9 млн гектаров неиспользуемых пахотных угодий выявил космомониторинг, проинформировали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Космический мониторинг выявил 2503 случая незаконной добычи полезных ископаемых, в том числе 77 новых случаев в 2023 году, 377 исторических случаев с изменениями площади и 2049 исторических случаев без изменений площади. Также космический мониторинг рационального использования земельных ресурсов территории всех областей РК выявил 0,9 миллиона гектаров неиспользуемых пахотных угодий", - проинформировали в Минцифры РК.
Также сообщается, что по результатам космического мониторинга 2023 года общее количество незарегистрированных земельных участков на территории 22 городов - более 296 тысяч.
Кроме того, космический мониторинг неиспользуемых земельных участков коммерческого назначения, проведенный на территории 22 городов страны, выявил 2154 участка общей площадью 4351 га.
11.01.2024, 14:47 12636
Назначен глава исполкома Международного фонда спасения Арала
Токаев подписал соответствующее распоряжение
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее освобожденный от должности посла Казахстана в Иране Асхат Оразбай возглавил исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала.
Решением президента Международного фонда спасения Арала, президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Оразбай Асхат Тутхишбаевич назначен председателем исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала", - информирует пресс-служба Акорды.
Напомним, председательство в Международном фонде спасения Арала в 2024 году перешло к Казахстану. В текущем году планируется начать вторую фазу проекта по сохранению Малого Арала.
Как сообщалось ранее, с октября 2022 года отмечается повышение уровня воды в Аральском море.
11.01.2024, 14:10 14376
Токаев освободил от должности посла РК в Иране
Асхат Оразбай занимал должность посла в Иране с января 2019 года
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности посла Казахстана в Исламской Республике Иран, сообщает пресс-служба Акорды.
Указом главы государства Оразбай Асхат Тутхишбаевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исламской Республике Иран", - сказано в сообщении пресс-службы главы государства.
Асхат Оразбай занимал должность посла в Иране с января 2019 года.
11.01.2024, 14:05 13711
В казахстанских колониях установили 40 тысяч видеокамер
Фото: Polisia.kz
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел сообщило о завершении работы по внедрению сплошного видеонаблюдения в казахстанских колониях.
В колониях страны установлено 40 тысяч видеокамер. Внедрено сплошное видеонаблюдение в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов, сообщает Polisia.kz.
В декабре прошлого года завершено внедрение сплошного видеонаблюдения во всех отделах полиции и пенитенциарных учреждениях. В служебных кабинетах, коридорах и лестничных маршах, а также по периметру зданий полиции установлено порядка 29 тысяч видеокамер, а в 78 пенитенциарных учреждениях - почти 40 тысяч видеокамер, изображения с которых выведены в центры оперативного управления, ситуационный центр КУИС и органы прокуратуры", - рассказали в полиции.
Там добавили, что система видеонаблюдения помогла предотвратить 3 попытки побега заключенных, 23 суицида и перерастание 9 конфликтных ситуаций в групповые драки и массовые беспорядки.
Также в 6 раз выросло выявление нарушений режима содержания. В 2023 году выявлено более 15 тысяч нарушений. Также в 8 раз сократилось количество досудебных расследований незаконных действий сотрудников в отношении осужденных.
Напомним, в марте 2023 года в Казахстане приняли правила обязательного видеонаблюдения в колониях и полиции. Меры были направлены на предотвращение пыток и недозволенных методов следствия.
11.01.2024, 12:25 20166
В 2023 году ряды казахстанской армии пополнили свыше 37 тысяч граждан
Фото: gov.kz
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году ряды армии Республики Казахстан пополнили более 37 тысяч граждан, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.
Из 37 тысяч человек более 16 тысяч были направлены в Вооруженные силы. Оставшаяся 21 тысяч призывников - в войсковые части Национальной гвардии, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны и Министерства по чрезвычайным ситуациям", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что среди социальных инициатив Министерства обороны, поддержанных заинтересованными государственными органами, кредитные каникулы, образовательные льготы для отслуживших воинскую службу и обучение солдат рабочим специальностям.
Отсрочку по кредитам на сегодняшний день получили 4,1 тысячи военнослужащих на сумму 1,5 млрд тенге. В прошлом году в гражданские и военные вузы без сдачи ЕНТ после срочной службы поступили 615 человек. В учебных центрах было подготовлено 1195 военнослужащих по 15 военно-учетным специальностям, востребованным в реальном секторе экономики", - сообщили в пресс-службе.
Также военнослужащие срочной воинской службы обеспечиваются за счет государства вещевым имуществом, питанием и ежемесячным денежным довольствием. Кроме того, в период службы солдаты-срочники имеют право на получение полного спектра медицинских услуг.
Напомним, в декабре Министерство обороны и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подписали меморандум о замораживании всех займов для солдат-срочников.
11.01.2024, 11:55 24276
Сенаторы одобрили законопроект по созданию экспортно-кредитного агентства
ЭКА будет предоставлять страховую защиту от риска неплатежей при внешнеторговых операциях
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан в ходе заседания палаты одобрили поправку по созданию экспортно-кредитного агентства.
Как отметил депутат Серик Шайдаров, разработка закона обусловлена необходимостью развития и продвижения экспорта отечественных несырьевых товаров на внешние рынки, реализуемых посредством деятельности создаваемого экспортно-кредитного агентства.
ЭКА будет предоставлять страховую защиту от риска неплатежей при внешнеторговых операциях. Наряду со страхованием также предусматривается осуществление государственного гарантирования и субсидирования ставок вознаграждения, предэкспортное и экспортное торговое финансирование посредством условных вкладов, а также функции финансового агента", - заявил депутат.
При этом он отметил, что закон "О страховой деятельности" не будет распространяться на ЭКА.
Поправками в Бюджетный кодекс определены требования, которым должно соответствовать ЭКА при получении государственной гарантии по поддержке экспорта (...) Объем фактических осуществленных страховых и гарантийных выплат не должен превышать 40% от объема собственного капитала на период действия государственных гарантий по поддержке экспорта", - добавил Серик Шайдаров.
Ранее в мажилисе одобрили проект нового Бюджетного кодекса.
11.01.2024, 11:28 26296
Завершить полностью оцифровку сельхозземель в Казахстане планируют в 2025 году
По итогам 2023 года оцифровано 145 млн га сельхозземель
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - За 2022-2023 годы государству возвращены 10 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель, сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.
Из них уже 2,8 млн га перераспределены среди местных фермеров, жителей регионов. Помимо 10 млн гектаров возвращенных земель владельцы 3,4 млн га ранее неиспользуемых земель приступили к их освоению", - пояснили в МСХ.
В Минсельхозе отметили, что в 2023 году была обновлена интерактивная карта Jerkarta.gharysh.kz, в которой теперь отражены местоположения и площади всех возвращенных сельхозземель.
Также завершены работы по внесению в интерактивную карту данных о местоположении территорий, испытывающих дефицит в пастбищных угодьях. Это позволит наглядно видеть всю картину региона, с учетом возвращенных участков земель, для предоставления земель под пастбища там, где это необходимо", - сообщили в МСХ.
Также, по данным ведомства, запущена в работу ИС ЕГКН (единый государственный кадастр недвижимости) для автоматизации процедуры предоставления земельных участков. В Астане, Алматы, Шымкенте, городах областного и районного значения законодательно внедрен электронный порядок предоставления земельных участков.
Создаются цифровые сельскохозяйственные карты. Всего по итогам 2023 года оцифровано 145 млн га сельхозземель, что составляет 77% от занятой сельскохозяйственными угодьями площади нашей страны. Завершить полностью оцифровку сельхозземель планируется в 2025 году.
За качественным и рациональным использованием земель будет следить специально созданный государственный институт - РГП "ГИПРОЗЕМ". Предприятие будет проводить экономическую оценку, мониторинг земель, почвенные, геоботанические, агрохимические обследования почв. После завершения оцифровки всех сельхозземель будет создана отдельная открытая электронная карта с качественными характеристиками почв и кормоемкостью пастбищных угодий.
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?