Генеральный прокурор посетил Карагандинскую область

Караганда. 3 ноября. Kazakhstan Today - В рамках визита в Карагандинскую область генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов побывал в прокуратуре и управлении полиции Темиртау, где ознакомился с пилотным проектом по согласованию ключевых процессуальных решений, реализуемого в рамках исполнения послания президента "Казахстан в новой реальности: Время действий", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры, глава ведомства встретился с надзирающими прокурорами и следователями. На встрече обсуждены вопросы упрощения работы органов следствия, повышения качества досудебного расследования и организации прокурорского надзора в связи с введением обязательного согласования процессуальных решений.

Также с участием акима области, заместителя министра внутренних дел, начальников департаментов полиции, агентства по противодействию коррупции и службы экономических расследований обсуждены вопросы состояния законности в регионе, взаимодействия правоохранительных органов и защиты бизнеса в уголовном процессе.

По итогам поездки генеральный прокурор дал ряд поручений по реализации проекта.

Напомним , Генпрокуратура Казахстана реализует пилотный проект по исполнению поручения президента, касающегося согласования решений на стадии досудебного расследования.

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