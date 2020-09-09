Генпрокуратура апробирует проект по согласованию решений, влияющих на конституционные права граждан

Генеральный прокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов выехал в Павлодарскую область, где ознакомился с ходом реализации пилотного проекта по согласованию ключевых решений на стадии досудебного расследования.
Этот проект внедряется в рамках исполнения поручения, озвученного в послании президента, о согласовании прокурорами с 2021 года решений, влияющих на конституционные права граждан. В ходе пилота согласование происходит в электронном формате, что обеспечивает незамедлительное пресечение нарушений и исключает вовлечение добросовестных граждан в орбиту уголовного процесса. В настоящее время такой механизм апробируется в Павлодарской области и ВКО. С 1 октября текущего года к нему присоединятся все регионы страны", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Перед руководителями территориальных прокуратур поставлена задача о принятии исчерпывающих мер по пресечению нарушений законности и привлечению к ответственности виновных лиц.
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