Генпрокуратура Казахстана разъяснила порядок выплаты из Фонда компенсации потерпевшим

Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура Казахстана разъяснила порядок выплаты из Фонда компенсации потерпевшим, передает Kazakhstan Today.

"С принятием в 2018 году закона "О Фонде компенсации потерпевшим" создан институт оказания материальной помощи жертвам преступлений. Одним из источников формирования Фонда являются принудительные платежи, взыскиваемые судом с осужденных в зависимости от категории совершенных преступлений. Во втором полугодии 2018 года суды взыскали с 8,5 тыс. осужденных порядка 300 млн тенге. Кроме того, предусмотрено пополнение Фонда за счёт взысканий, наложенных судом за процессуальные нарушения, а также сумм, удерживаемых с осужденных к исправительным работам", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что выплата компенсаций начнётся с 1 июля 2020 года. На неё смогут претендовать несовершеннолетние жертвы сексуального насилия, жертвы торговли людьми или пыток, лица, которым в результате преступления причинён тяжкий вред здоровью, в том числе заражение ВИЧ, и законные представители в случае смерти потерпевшего. Средства станут выплачиваться в виде единовременного платежа в размере от 30 до 50 МРП.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета не позднее десяти календарных дней производит выплату на банковский счет получателей компенсации", - проинформировали в ведомстве.

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