Генпрокуратура обратилась к казахстанцам

Оперативно принятые меры по всей стране позволили защитить 483 села, более 118 тысяч домов, где проживают свыше 485 тысяч человек

Фото: кадр из видео МЧС

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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Всего в период паводков в Казахстане благодаря совместным усилиям заблаговременно были эвакуированы свыше 120 тысяч граждан, в том числе более 45 тысяч детей. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.





По данным МЧС, в настоящее время по республике вернулись в свои дома 63 063 человека. В эвакопунктах остаются 5268 человек. Откачано более 28,2 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 8,1 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.





Паводковая ситуация стабилизируется в Атырауской области. Уровень воды в Урале начал снижаться. Вчера в Атырау прошли торжественные проводы спасателей, которые более трех месяцев участвовали в ликвидации последствий паводков. Это группировки МЧС РК из города Шымкента, Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областей и военнослужащие воинской части 52 859 МЧС, Министерства обороны и Национальной гвардии.





Министр по ЧС Чингис Аринов отметил, что оперативно принятые меры по всей стране позволили защитить 483 села, более 118 тысяч домов, где проживают свыше 485 тысяч человек. Только в Атырауской области благодаря возведенным защитным насыпным сооружениям удалось предотвратить подтопление 14 населенных пунктов, где проживают более 20 тыс. человек.





По состоянию на 12.00 часов 2 июня в Атырауской области уровень воды в реке Урал составил: в селе Индербор снизился до 934 см (критический уровень - 845 см), в селе Махамбет - 1011 см (критический уровень - 850 см), в Атырау - 598 см (критический уровень - 550 см), в селе Жанаталап - 430 см (критический уровень - 500 см), селе Еркинкала - 387 см (критический уровень - 450 см), сообщили в штабе по ЧС региона.