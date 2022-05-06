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Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за участившихся публикаций, разжигающих рознь

05.05.2022, 18:54 16951
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за участившихся публикаций, разжигающих рознь
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам из-за публикаций с признаками разжигания социальной и национальной розни в социальных сетях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В социальных сетях отмечаются факты размещения публикаций с признаками разжигания социальной и национальной розни. Их авторы умышленно оскорбляют в них национальные чувства граждан либо этнической группы в целом (нации, народа). Допускают прямые призывы к физическому насилию над лицами другой национальности или социальной группы, в том числе по признаку их отношения к языку", - говорится в обращении Генпрокуратуры. 

 
В ведомстве отметили, что авторы таких материалов после установления правоохранительными органами их личностей раскаиваются в своих действиях, приносят публичные извинения. Однако это не освобождает их от ответственности.
 

Их высказывания и призывы, в том числе совершенные с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, запрещены Конституцией и влекут уголовную ответственность по статье 174 Уголовного кодекса - от 2 до 7 лет лишения свободы, а в случае причинения тяжких последствий - от 12 до 20 лет лишения свободы. Данное правонарушение относится к числу экстремистских преступлений (статья 3 УК)", - добавили в Генпрокуратуре.

 
В ведомстве также напомнили, что такие лица не могут быть освобождены от уголовной ответственности и наказания в связи с деятельным раскаянием (статья 65 УК), примирением с потерпевшим (статья 68 УК), с истечением срока давности совершенного преступления (статья 71 УК) или обвинительного приговора (статья 77 УК), по акту амнистии (статья 78 УК). К ним не применяются условное осуждение (статья 63 УК), условно-досрочное освобождение (статья 72 УК), замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (статья 73 УК) либо отсрочка отбывания наказания (статьи 74, 76 УК).
 
Осужденные за экстремистские преступления включаются в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. На период включения их в перечень они ограничиваются в распоряжении своими финансами и имуществом, осуществлении определенных банковских операций, получении услуг нотариусов и страховых компаний (Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). Всего с 2019 года по настоящее время судами по фактам разжигания национальной розни осуждено 21 лицо.
 
К примеру, в Алматы 19 августа 2021 года к 7 годам лишения свободы по части 2 статьи 174 УК осужден гражданин Т. за пропаганду в социальной сети Facebook неполноценности граждан по признаку их национальной принадлежности. За аналогичное деяние еще один житель Алматы Б. 23 октября 2019 года осужден к 5 годам лишения свободы. Он распространил в мессенджере WhatsApp и на хостинге YouТube материалы с оскорбительными высказываниями в адрес представителей одной из этнических диаспор.
 

Призываем граждан и средства массовой информации воздерживаться от необдуманных публичных высказываний, публикаций и не допускать распространения подобных противоправных материалов, соблюдать и сохранять межнациональное согласие в обществе", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

 

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Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий

06.05.2022, 12:28 1096
Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационных классов", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно указу, опубликованному на сайте Акорды, воинское звание генерал-полковник присвоено Жаксылыкову Руслану Фатиховичу.
 
Классный чин государственный советник юстиции 1-го класса - Нурдаулетову Гизату Дауренбековичу.
 
Воинское звание генерал-лейтенант - Изтлеуову Серику Бахытжановичу и Ильину Юрию Викторовичу.
 
Воинское звание генерал-лейтенант авиации - Карбенову Нурлану Жанайдаровичу.
 
Специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности - Сагимбаеву Ермеку Алдабергеновичу.
 
Специальное звание генерал-лейтенант полиции - Кожаеву Марату Шадетхановичу.
 
Воинское звание генерал-майор - Воронкину Константину Юрьевичу, Жазыкбаеву Шайх-Хасану Сатаркулулы, Жусупову Сакену Саутбайулы, Кульдикову Марату Мухаметкалиевичу, Кульшимбаеву Ибрагиму Даукесовичу, Сабидолданову Мухтару Солтанбековичу, Шекарбекову Сакентаю Амантаевичу.
 
Воинское звание генерал-майор авиации - Кунурову Руслану Зарлыковичу и Топаеву Нурболату Еркебаевичу.
 
Специальное звание генерал-майор национальной безопасности - Абдильманову Марату Мейрхановичу, Джумагалиеву Тамерлану Тельмановичу, Жунусову Танату Рымбековичу и Неталиеву Рустему Бикетовичу.
 
Специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан - Аринову Чингису Сайрановичу, Байбосынову Батырбеку Бердыбаевичу, Исабекову Сакену Саиновичу.
 
Специальное звание генерал-майор полиции - Адилову Санжару Аскеновичу, Арыстанову Атыгаю Газымбековичу, Султан Бекторе Женісбайулы, Таеву Думану Ашкеновичу, Файзуллину Ерлану Жумасеитовичу. 
 
Классный чин государственный советник юстиции 3-го класса - Абаеву Ерлану Масгутовичу, Алиханову Марату Тлеукабыловичу, Дауешов Халидулла Зиноллаулы, Ожарову Ризабеку Каримовичу, Умиралиеву Жандосу Жанибековичу.
 
Высший квалификационный класс 3-й категории - Ахметову Мурату Джамбуловичу, Елемесову Женису Фарахатулы, Ергарину Даурену Тлековичу, Жумагали Асхат Жумагалиулы, Малахову Дмитрию Михайловичу, Раисову Улану Ермухановичу, Утееву Шаттику Тынымбаевичу, Шакенову Денису Владимировичу, Элиманову Жанату Калдыбековичу.
 

Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте

06.05.2022, 11:18 2316
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу Республики Казахстан в Египте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу РК в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу", - информирует Telegram-канал "Борт№1".

 

Минкультуры и спорта намерено подать иск в суд на Сурдлимпийский комитет

06.05.2022, 09:40 4096
Минкультуры и спорта намерено подать иск в суд на Сурдлимпийский комитет
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан сообщило, что будет подан иск в судебные органы на Национальный сурдлимпийский комитет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее казахстанский спортсмен на соревнованиях по дзюдо на Сурдлимпийских играх в Бразилии выиграл золотую медаль. Однако позже экспертиза подтвердила, что он слышащий. 
 

Сборная команда по сурдлимпийским видам спорта участвует в Сурдлимпийских играх в Бразилии в составе 59 спортсменов. Однако вопреки законодательству Республики Казахстан Национальный сурдлимпийский комитет Республики Казахстан со своей стороны заявил и повез ряд спортсменов, одним из которых является Еркебулан Канафин", - сообщили в Минкультуры.

 
По данным ведомства, "Еркебулан Канафин ранее не принимал участия в официальных соревнованиях среди спортсменов с нарушением слуха, не является членом национальной сборной команды Республики Казахстан, не числится в спортивных организациях для лиц с ограниченными физическими возможностями".
 

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан не имеет подтверждения результатов аудиограммы и в целом о состоянии здоровья данного спортсмена. Несмотря на это, Национальный сурдлимпийский комитет отправил Канафина Е. за свой счет, тем самым поставив под удар авторитет и имидж Казахстана перед мировым спортивным сообществом, и нарушил правила спортивной этики. При этом Министерством культуры и спорта при формировании списка национальной сборной команды в состав включен Айдос Тугельбаев, по итогам чемпионата он является чемпионом Республики Казахстан по сурдодзюдо в весовой категории до 81 кг", - уточнили в Минкультуры и спорта.

 

Президент РК наградил трех казахстанцев - участников Великой Отечественной войны посмертно

06.05.2022, 09:02 5116
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 5 мая 2022 года № 889 "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, присвоить высшую степень отличия - звание "Халык кахарманы" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан": Абдыбекову Тулеугали Насырхановичу (посмертно) - снайперу 2-й стрелковой роты 302-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии, Несмиянову Александру Александровичу (посмертно) - командиру 1-го стрелкового батальона 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой Горловской Краснознаменной дивизии, Сулейменову Ибраиму (посмертно) - снайперу-наблюдателю 2-го отделения стрелкового батальона 100-й отдельной стрелковой бригады", - говорится в документе.

 
Указ вводится в действие со дня подписания.
 

Токаев: наша Конституция получит совершенно новое измерение

05.05.2022, 20:17 16871
Токаев: наша Конституция получит совершенно новое измерение
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением о дополнениях в Конституцию РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее в своем послании народу глава государства выдвинул масштабную программу политической модернизации. Она всесторонне обсуждалась в обществе, средствах массовой информации. Свои оценки высказали эксперты и гражданские активисты. Все предложения получили широкую поддержку.
 

Обозначенные в послании инициативы направлены на коренное преобразование нашей политической системы. Они исходили из многолетнего запроса граждан на расширение участия в управлении государством и глубинную демократизацию политических процессов. Для их эффективной реализации потребовалось внесение изменений и дополнений в Конституцию. Иными словами, была необходима конституционная реформа", - сказал Токаев в ходе обращения к казахстанцам.

 
Он подчеркнул, что поэтому для подготовки проекта изменений в Основной закон была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли видные ученые-правоведы, опытные эксперты, представители уполномоченных органов. После детального рассмотрения всех новелл проект поправок был направлен в Конституционный совет. И данный орган дал свое заключение о его соответствии положениям Конституции.
 

Теперь мы вышли на финишную прямую реализации конституционной реформы. Поправки в Основной закон имеют для нашей страны, по сути, судьбоносное значение. Изменения затронут треть статей Конституции. Говоря прямо, наша Конституция получит совершенно новое измерение", - сказал президент.

 
Он добавил, что именно поэтому предложил вынести этот вопрос на республиканский референдум, ведь такие масштабные изменения должны осуществляться на основе всенародного волеизъявления.
 

Во всем прогрессивном мире плебисцит является одной из наиболее наглядных и очевидных форм прямого народовластия. Однако в Казахстане этот эффективный институт демократии не был задействован в полной мере. После референдума, проведенного 27 лет назад, когда была принята действующая Конституция, все последующие конституционные реформы получали одобрение в парламенте. В принципе, это легитимная практика. Но я твердо убежден, что на новом этапе развития, строя Новый Казахстан, мы должны всенародно принимать такие судьбоносные для нашей страны решения", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он подчеркнул, что поэтому сегодня подписал указ о проведении 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию.
 

Всеобщее голосование граждан по проекту конституционных поправок продемонстрирует нашу твердую приверженность демократическим принципам. Предстоящий референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в историческом событии, которое определит будущее Казахстана", сказал президент.

 
Глава государства подчеркнул, что конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели.
 

Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов", - сказал Токаев.

 
По его словам, внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов мажилиса и областных маслихатов позволит в более полной мере охватить весь спектр взглядов и мнений избирателей.
 

В свою очередь введение полностью мажоритарной системы выборов депутатов районных и городских маслихатов откроет возможность для граждан более эффективно влиять на жизнь в регионах. В новой редакции Конституции планируется закрепить равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений. Появится запрет для ближайших родственников президента занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе. Важный блок поправок затрагивает правозащитную сферу", - сказал глава государства.

 
Он подчеркнул, что создание Конституционного суда, закрепление статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, безоговорочный запрет смертной казни - все эти шаги направлены на всестороннее соблюдение прав и свобод граждан.
 

Предстоящая конституционная реформа ознаменует новый этап в развитии нашей страны. Уважаемые соотечественники! Вместе мы построим Новый Казахстан, Справедливый Казахстан! В нашем государстве будут защищаться права каждого гражданина. Все будут иметь равные возможности. Каждый в зависимости от своих способностей и умений сможет добиться успеха и найти свое место в обществе. Произойдет обновление общественных и индивидуальных ценностей. Мы усовершенствуем государственную систему, обеспечим конструктивный диалог между обществом и властью. Таким образом, мы построим Вторую Республику", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства отметил, что для успешной реализации этих задач и необходима конституционная реформа.
 

Особенность нынешней реформы заключается не в усилении полномочий президента, а в совершенствовании, модернизации и укреплении государства. Призываю всех принять активное участие в референдуме во имя будущего нашей страны, во имя будущих поколений! Уверен, вы поддержите все инициативы, исходящие из наших национальных интересов. Светлое будущее нашей страны - в наших руках! В единстве - наша сила!" - сказал президент в заключение. 

 

Стала известна дата проведения референдума в Казахстане

05.05.2022, 20:06 17226
Стала известна дата проведения референдума в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением о дополнениях в Конституцию РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее глава государства подписал указ, согласно которому республиканский референдум назначен на 5 июня.
 

Конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели. Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством", - сказал президент в ходе обращения к казахстанцам.

 
По словам главы государства, конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.
 

Внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов мажилиса и областных маслихатов позволит в более полной мере охватить весь спектр взглядов и мнений избирателей", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 

Глава государства подписал поправки в закон о референдуме

05.05.2022, 19:35 18001
Глава государства подписал поправки в закон о референдуме
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президент подписал Конституционный закон "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, сенат исключил из закона о референдуме упоминание Первого Президента. Согласно предыдущей версии документа вопросы, связанные со статусом Первого Президента, не могли быть предметом республиканского референдума. 
 
В одобренной парламентом редакции эта норма теперь предусматривает, что не могут быть предметом референдума вопросы "изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности республики". 
 
Ранее в ходе ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию.
 

Саткалиев доложил Токаеву о втором этапе реформирования АО "Самрук-Казына"

05.05.2022, 19:30 18386
Саткалиев доложил Токаеву о втором этапе реформирования АО "Самрук-Казына"
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев доложил президенту о реализации второго этапа реформирования АО "Самрук-Казына", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках второго этапа основные усилия направлены на повышение эффективности портфельных компаний, оптимизацию затрат при максимизации их стоимости. Особое внимание уделяется повышению социальной ответственности бизнеса, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Алмасадам Саткалиев сообщил, что фонд продолжит реализацию программы приватизации активов с учетом сохранения контрольных долей в стратегических активах.
 
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о приоритетных проектах АО "Самрук-Казына" в сферах газоснабжения, водообеспечения, транспорта и энергетики. Их осуществление позволит улучшить качество жизни населения страны и создать новые рабочие места. Фонд планирует расширить перечень приоритетных проектов.
 
По итогам встречи президент дал ряд поручений, касающихся повышения эффективности деятельности группы компаний фонда, в том числе связанных с конкретными сроками реализации проектов и обеспечением прозрачности перед населением.
 

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