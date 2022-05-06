Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за участившихся публикаций, разжигающих рознь

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НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам из-за публикаций с признаками разжигания социальной и национальной розни в социальных сетях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В социальных сетях отмечаются факты размещения публикаций с признаками разжигания социальной и национальной розни. Их авторы умышленно оскорбляют в них национальные чувства граждан либо этнической группы в целом (нации, народа). Допускают прямые призывы к физическому насилию над лицами другой национальности или социальной группы, в том числе по признаку их отношения к языку", - говорится в обращении Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что авторы таких материалов после установления правоохранительными органами их личностей раскаиваются в своих действиях, приносят публичные извинения. Однако это не освобождает их от ответственности.

Их высказывания и призывы, в том числе совершенные с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, запрещены Конституцией и влекут уголовную ответственность по статье 174 Уголовного кодекса - от 2 до 7 лет лишения свободы, а в случае причинения тяжких последствий - от 12 до 20 лет лишения свободы. Данное правонарушение относится к числу экстремистских преступлений (статья 3 УК)", - добавили в Генпрокуратуре.

В ведомстве также напомнили, что такие лица не могут быть освобождены от уголовной ответственности и наказания в связи с деятельным раскаянием (статья 65 УК), примирением с потерпевшим (статья 68 УК), с истечением срока давности совершенного преступления (статья 71 УК) или обвинительного приговора (статья 77 УК), по акту амнистии (статья 78 УК). К ним не применяются условное осуждение (статья 63 УК), условно-досрочное освобождение (статья 72 УК), замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (статья 73 УК) либо отсрочка отбывания наказания (статьи 74, 76 УК).

Осужденные за экстремистские преступления включаются в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. На период включения их в перечень они ограничиваются в распоряжении своими финансами и имуществом, осуществлении определенных банковских операций, получении услуг нотариусов и страховых компаний (Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). Всего с 2019 года по настоящее время судами по фактам разжигания национальной розни осуждено 21 лицо.

К примеру, в Алматы 19 августа 2021 года к 7 годам лишения свободы по части 2 статьи 174 УК осужден гражданин Т. за пропаганду в социальной сети Facebook неполноценности граждан по признаку их национальной принадлежности. За аналогичное деяние еще один житель Алматы Б. 23 октября 2019 года осужден к 5 годам лишения свободы. Он распространил в мессенджере WhatsApp и на хостинге YouТube материалы с оскорбительными высказываниями в адрес представителей одной из этнических диаспор.

Призываем граждан и средства массовой информации воздерживаться от необдуманных публичных высказываний, публикаций и не допускать распространения подобных противоправных материалов, соблюдать и сохранять межнациональное согласие в обществе", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.