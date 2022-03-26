Генпрокуратура опровергла информацию о возобновлении расследования дела Нуркадилова
новости по теме
Назначен зампредседателя Комитета госдоходов
Приказом министра финансов РК Панбаев Азамат Серикович назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов", - говорится в сообщении ведомства.
Казахстан завершил присоединение к международному протоколу об отмене смертной казни
НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Постоянный представитель Казахстана при ООН в Нью-Йорке Магжан Ильясов передал на хранение в депозитарий ООН грамоту о ратификации второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Таким образом, Казахстан стал 90-м из 193 государств - членов ООН, которые присоединились к документу, сообщает пресс-служба МИД РК.
Первым шагом на пути к присоединению Казахстана к этому международному документу стало его подписание в Нью-Йорке 23 сентября 2020 года. 2 января 2021 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации этого документа.
Согласно положениям протокола требовалось привести национальное уголовное законодательство страны в соответствие с нормами протокола.
29 декабря 2021 года глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни".
Таким образом, присоединение ко второму факультативному протоколу закрепило полную отмену смертной казни в Казахстане и продолжило курс на общую гуманизацию уголовного законодательства.
Применение смертной казни в Казахстане было приостановлено указом президента Казахстана от 17 декабря 2003 года о введении соответствующего моратория.
16 марта 2022 года в своем послании народу Казахстана "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации" Токаев отметил, что для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения в Конституцию.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
В Казахстане в 2021 году за совершение коррупционных правонарушений осудили 892 человека
В Минобороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества РК и РФ
Обсуждены вопросы военного сотрудничества Казахстана и Канады
Антикор выявил 54 лжеоператора техосмотра
Принимаемые Комитетом транспорта меры по борьбе с недобросовестными автоперевозчиками грузов формальны и не приводят к ожидаемым результатам. Более 800 тысяч транспортных средств остаются без официального транспортного контроля, а государство несет миллиардные убытки на ремонт дорог (в среднем 60 млрд тенге в год)", - говорится в докладе Антикора.
Существенные недостатки имеются и в сфере технического осмотра транспортных средств. Агентством выявлено 54 лжеоператора техосмотра, которые только в 2021 году выдали 435 тысяч фиктивных диагностических карт. Таким образом, 15% всего автотранспорта Казахстана создает угрозу жизни и здоровью граждан, безопасности движения в целом", - сказано в докладе.
Ежегодно Комитетом транспорта на паритетных основах производится обмен с иностранными государствами бланками разрешений в целях развития международных торговых отношений. Однако, зачастую создается искусственный дефицит бланков путем незаконного отказа добросовестным перевозчикам в их получении. Они предоставляются аффилированным с сотрудниками инспекций транспортного контроля компаниям, не имеющим собственного грузового транспорта", - говорится в докладе.
Президент поручил решить проблему незаконного майнинга: что уже сделано
- пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы, 55 - добровольно прекратили свою деятельность;
- установлены незаконные подключения к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованное размещение на территории специальных экономических зон, а также уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей;
- зарегистрировано 25 уголовных дел, изъято более 67 тысяч единиц оборудования стоимостью около 100 млрд тенге;
- принятые меры способствовали снижению потребления электроэнергии в стране на 600 мегаватт;
- ужесточается нормативное регулирование майнинга и цифровых активов.
Минфин завершил работу над законопроектом по банкротству физлиц
Читаемое
26.03.2022, 09:05Скорый поезд Алматы - Ташкент запустят со 2 апреля 26.03.2022, 09:307111Метель на севере и дождь на юге прогнозируют синоптики в субботу 26.03.2022, 10:494386Казахстан завершил присоединение к международному протоколу об отмене смертной казни 26.03.2022, 12:113831Дворцу школьников передали подарок от президента 26.03.2022, 12:492911Высотность зданий в предгорных районах планируют ограничить в Алматы 20.03.2022, 22:21129951Уголовное дело возбуждено по факту обрушения трубы на ТЭЦ-2 Петропавловска 20.03.2022, 22:05128686Причиной обрушения трубы на ТЭЦ-2 Петропавловска стал сильный ветер - ДЧС 20.03.2022, 20:10127111В Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба 20.03.2022, 13:15120816В Алматы произошла авария на теплотрассе 19.03.2022, 20:3298241Жители Шымкента ощутили землетрясение 03.03.2022, 11:24227521Токаев рассказал, о чем говорил с Путиным и Зеленским 03.03.2022, 11:09214386Лавров рассказал, что будет с Украиной после завершения спецоперации 02.03.2022, 11:45208956Посла Британии вызвали в МИД после заявлений Ходж о санкциях против Казахстана 04.03.2022, 18:21206021Касым-Жомарт Токаев в мае посетит Турцию 05.03.2022, 16:52202436Американский военный эксперт спрогнозировал сроки окончания спецоперации на Украине
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?