Генпрокуратура опровергла информацию о возобновлении расследования дела Нуркадилова

НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - В Казахстане за совершение коррупционных правонарушений в 2021 году осуждено 892 лица (1021 - в 2020 году), говорится в Национальном докладе о противодействии коррупции Антикоррупционной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Cреди них служащие: органов внутренних дел - 207 (254), акиматов и их структурных подразделений - 150 (211), из них акимов - 5 (19), министерства финансов - 34 (67), министерства сельского хозяйства - 19 (18), министерства здравоохранения - 16 (5), органов национальной безопасности - 10 (5), службы экономических расследований - 4 (7), прокуратуры - 3 (6), судьи - 3 (5).

В структуре коррупционной преступности из года в год растет доля взяточничества (получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве). Если в 2015 году это было только каждое третье преступление (895 от 2733), то в 2021 году - более 67% (1053 от 1557). Это сигнал о наличии в работе государственного аппарата рисковых зон, связанных с бюрократией и сложными процедурами.

Несмотря на снижение общей статистики, возросло число особо тяжких коррупционных преступлений (на 10%), задержанных (на 10%, с 216 до 235), арестованных (на 13%, с 197 до 223) и осужденных к лишению свободы (на 7%, с 269 до 289).

Благодаря реформам по защите конституционных прав граждан доля коррупционных уголовных дел, прекращенных по реабилитирующим основаниям, снизилась в 2021 году на 30% (с 1576 до 1096).

Антикоррупционная служба ориентирована на проведение глубоких разработок для выявления и пресечения многоуровневой системной коррупции, законспирированных преступных схем и крупных хищений.

По данным доклада, пресечен 91 случай незаконного вмешательства в бизнес и 66 фактов покровительства субъектам теневой экономики. Выявлено 82 факта системной коррупции. Изобличена деятельность 3-х организованных преступных групп (2020 год - 0).

Так, в столице сотрудники инспекции транспортного контроля организовали выдачу более 260 тысяч фиктивных диагностических карт технического осмотра на 500 млн тенге.

В Восточно-Казахстанской области группа из 16 лиц, включая руководителей резервата "Семей орманы", получала взятки за выдачу разрешений на санитарную вырубку леса. Уничтожался уникальный сосновый бор.

В Костанае работники специализированного центра обслуживания населения подделывали сотни экзаменов на получение водительских прав.

Антикоррупционной службой продолжается системная работа по профилактике, выявлению и пресечению коррупционных проявлений при реализации мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. За отчетный период выявлено 71 такое уголовное правонарушение, основную долю которых составляют факты хищений (55%), взяточничества (23%) и злоупотребления должностными полномочиями (7%).

Их наибольшее число выявлено в Нур-Султане (11), Туркестанской (8), Алматинской (7), Акмолинской (6), Костанайской (6) областях и в Алматы (6).

В рамках проверки закупок компьютерной техники для онлайн-обучения учеников выявлено 12 преступлений (Нур-Султан - 1, Алматинская область - 4, Атырауская - 1, Костанайская - 2, Мангистауская - 1, Павлодарская - 1, Северо-Казахстанская - 2) с общей суммой установленного ущерба свыше 15 млрд тенге.

В числе изобличенных лиц руководители управлений образования 4-х регионов (Нур-Султан, Алматинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области), которые совершили хищение бюджетных средств путем завышения стоимости и поставки компьютерной техники ненадлежащего качества.

Антикоррупционной службой приняты меры по выявлению и пресечению фактов выдачи поддельных электронных паспортов вакцинации.

В результате зарегистрировано 12 досудебных расследований (Нур-Султан - 3, Алматы - 1, Акмолинская область - 1, Актюбинская - 1, Алматинская - 1, Восточно-Казахстанская - 1, Костанайская - 1, Павлодарская - 1, Туркестанская - 2).

В Акмолинской области осуждены медицинские сестры центральной городской поликлиники Кокшетау и поликлиники ТОО Viamedis по факту неоднократного сбыта поддельных документов и внесения заведомо ложных сведений в электронный модуль "Вакцинация" информационной системы Министерства здравоохранения. Они получали от граждан денежные вознаграждения (от 10 тысяч до 40 тысяч тенге) без фактического введения инъекций.

На основании этих данных на портале электронного правительства "egov.kz" сформированы фиктивные электронные паспорта вакцинации против коронавирусной инфекции на 15 жителей области.

В 2021 году Антикоррупционной службой обеспечено возмещение 20,4 млрд тенге или 86% (из 23,8 млрд тенге установленного ущерба).