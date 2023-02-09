08.02.2023, 14:36 27641
Генпрокуратура проводит проверку использования средств по программе "Болашак"
Ранее депутаты заявили, что программа "Болашак", призванная обеспечить экономику квалифицированными кадрами, существует уже почти 30 лет, однако ее реализация вызывает много вопросов
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура РК проведет проверку использования средств по программе "Болашак", написал глава ведомства Берик Асылов в ответе на депутатский запрос партии "Ак жол" по поводу неэффективной работы программы и усматриваемых в ее деятельности признаков коррупции.
На сегодня для обеспечения объективности и всесторонности рассмотрения изложенных доводов проводится анализ и сбор необходимой информации. После завершения этой работы приступим к проверке ЦМП, о результатах сообщим дополнительно", - говорится в ответе генпрокурора Берика Асылова на депзапрос.
Ранее депутаты партии в своем депзапросе написали, что программа "Болашак", призванная обеспечить экономику квалифицированными кадрами, существует уже почти 30 лет. Однако ее реализация вызывает много вопросов.
За 30 лет подготовлено около 12 тысяч специалистов, более тысячи продолжают учебу. Однако программа не решает свою главную задачу - проблему дефицита кадров", - написали мажилисмены.
При этом, по их словам, миллиарды тенге тратятся "Болашаком" на дорогостоящие языковые курсы за рубежом.
Также депутаты отметили очень высокую стоимость обучения по программе, которая за год доходит до 30 млн тенге в зависимости от страны.
Если учеба в докторантуре университета Лестера стоит 100 тысяч долларов, то "Болашаку" она обошлась в 270 тысяч долларов", - отметили мажилисмены.
Также, по их данным, поступают сигналы о коррупционных схемах по получению до 30% агентских комиссий за каждого стипендиата третьими лицами. Об этом через стипендиатов сообщают представители британских университетов.
В депзапросе депутаты потребовали:
- провести проверку по фактам возможного завышения стоимости обучения и организации коррупционных схем по получению агентских комиссий за стипендиатов;
- принять соответствующие меры в отношении ответственных лиц и по возврату украденных средств.
Они также выразили мнение, что "Болашак" нуждается в срочной модернизации с установлением реальных критериев ее результативности и усилением ответственности госорганов за формирование заявок, трудоустройство выпускников по заявленным ими специальностям.
В декабре прошлого года стипендию "Болашак" присудили свыше 170 казахстанцам. Преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям инженерно-технического профиля.
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08.02.2023, 20:31 14466
В ЗКО до конца февраля поставят около 3 000 тонн автогаза
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Уральск. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК совместно с акиматом ЗКО ведут работы по обеспечению региона сжиженным нефтяным газом (СНГ), сообщает пресс-служба МЭ РК.
В связи с ремонтными работами на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе с 1 февраля производство сжиженного нефтяного газа снизилось с 500 тонн/сутки до 190 тонн/сутки.
Для обеспечения региона сжиженным газом Министерство энергетики РК договорилось с ТОО "Жаикмунай" о поставке в ЗКО 50 тонн/сутки.
С 8 февраля начата отгрузка сжиженного нефтяного газа в ЗКО в объеме 50 тонн в сутки от АНПЗ.
9 февраля планируется направить в регион 200 тонн из ресурсов ТОО "Gas Processing Company" (Актюбинская область).
Параллельно ведутся переговоры с ТОО "Тенгизшевройл" о выделении ЗКО 1 000 тонн СНГ.
При потребности в феврале 3200 тонн на сегодня в регион поставлено 390 тонн СНГ.
Также до конца февраля в ЗКО поставят следующие объемы СНГ:
АНПЗ - 540 тонн;
Жаикмунай - 1000 тонн;
Gas Processing Company - 200 тонн;
ТШО - 1000 тонн;
СНПС - 70 тонн.
В конце декабря 2022 года вступил в силу приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан "О внесении изменения в приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 5 июля 2022 года № 16 "О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан".
Приказом предусматривается продление временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан до 30 июня 2023 года.
08.02.2023, 16:02 24696
За три года расследовалось 18 уголовных дел о коррупции в спецЦОНах
Фото: kolesa.kz
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 2020 года Антикоррупционной службой расследовалось 18 уголовных дел, связанных с незаконной выдачей водительских удостоверений и постановкой на учет иностранных автомобилей. Об этом сообщили в Антикоре.
По этим делам совершено порядка 60 тысяч незаконных действий при выдаче водительских удостоверений, а более 2 тысяч нелегально завезенных автомашин поставлены на учет. Преступления совершались в городах Астане, Шымкенте, Акмолинской, Костанайской и Жамбылской областях. К уголовной ответственности привлечены 13 лиц", - проинформировали в службе.
По данным Антикора, в столице пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из работников спецЦОНа и гражданских лиц, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмотренных сборов и платежей.
Преступной группой путем обмана граждан относительно правомерности постановки на учет иностранных автомашин похищены их деньги и осуществлена незаконная регистрация почти 500 транспортных средств. Оформление одного транспортного средства обходилось автолюбителям от 400 тысяч до 1,6 млн тенге.
В результате преступной деятельности указанных лиц государству в виде неуплаченных госпошлин и сборов причинен ущерб на сумму порядка 1 млрд тенге.
С санкции следственного суда 9 участников преступной группы, в том числе руководитель столичного спецЦОНа, заключены под стражу. Досудебное расследование продолжается", - уточнили в Антикоре.
7 февраля уголовные дела и результаты антикоррупционного мониторинга в деятельности спецЦОНов обсудили на расширенном совещании во главе с заместителем председателя агентства Асхатом Жумагали. Освещены имеющиеся преступные схемы по незаконному получению водительских удостоверений, постановки на учет иностранных автомашин, а также обсуждены меры по их искоренению. До уполномоченных органов доведены рекомендации агентства по исключению коррупционных рисков в данной сфере.
В частности, указано на необходимость обеспечения защиты информационных систем, исключения функции корректировки региональными подразделениями МВД регистрационных данных автомобилей. Рекомендовано исключить имеющиеся пробелы в нормативных правовых актах, в т.ч. регламентирующих работу экзаменационной комиссии, регистрации автомобилей, ввезенных из-за рубежа, и других вопросов в данной сфере", - сообщили в Антикоре.
Также предложено рассмотреть вопрос о возврате осмотра VIN-кода транспортных средств при их перерегистрации.
Руководителям территориальных департаментов агентства поручено осуществлять координацию данной работы на местном уровне.
08.02.2023, 15:35 25826
Токаеву доложили о планах по поддержке и защите интересов отечественного бизнеса
Президенту также были представлены сведения по исполнению его поручений
Фото: Акорда
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по защите прав предпринимателей Рустама Журсунова и заслушал информацию о проделанной работе и планах по дальнейшей поддержке и защите интересов отечественного бизнеса, сообщает Акорда.
Рустам Журсунов сообщил президенту, что за 2022 год поступило 4408 обращений, из которых 1530 (34%) разрешены положительно и по 1030 (23%) даны разъяснения.
В прошлом году бизнес-омбудсменом проведены встречи с предпринимателями во всех регионах страны.
Как сообщил уполномоченный, в прошлом году приняты поправки в законодательство, призванные усилить борьбу с рейдерством и защиту бизнеса от незаконного вмешательства госорганов.
Президенту также были представлены сведения по исполнению его поручений, направленных на внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности.
Глава государства принял отчет уполномоченного по защите прав предпринимателей и дал ему ряд поручений, направленных на выявление административных барьеров в отношении бизнеса и разработку мер по их устранению.
Ранее премьер-министр Алихан Смаилов озвучил итоги аналитической работы по регуляторным актам, проведенной в целях снижения административной нагрузки на бизнес.
08.02.2023, 12:40 30936
Выборы в мажилис и маслихаты: 8 февраля завершается выдвижение кандидатов
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 8 февраля в 18.00 в Казахстане завершаются сроки выдвижения и самовыдвижения кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов.
Выдвижение и самовыдвижение кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов стартовали 20 января.
К выборам в мажилис допустили семь зарегистрированных в республике партий: демократическую партию Казахстана "Ак жол"; партию Amanat; народно-демократическую партию "Ауыл"; казахстанскую партию зеленых "Байтак"; Общенациональную социал-демократическую партию; Народную партию Казахстана; партию Respublica.
Предвыборная агитация стартует 18 февраля и продлится до 18 марта. 18 марта - день тишины.
Выборы в мажилис парламента и маслихаты состоятся в один день - 19 марта.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов. В Центризбиркоме сообщили, что на выборы выделено 33,4 млрд тенге.
08.02.2023, 09:13 35576
В Экибастузе проведут масштабный ремонт системы теплоснабжения
Фото: Instagram/ekibastuz_akimdigi
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Экибастуз. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе по завершении отопительного сезона проведут масштабный ремонт системы теплоснабжения. 7 февраля на специальном совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра рассмотрены вопросы замены ряда участков тепловой сети и подготовки к ремонтным работам на ТЭЦ.
В городе ведется подготовка к масштабной ремонтной кампании, которая начнется по завершении отопительного сезона. На сегодня проводится технический аудит городской системы теплоснабжения, по итогам чего будут определены меры по ее комплексному восстановлению. При этом уже имеется ПСД на реконструкцию четырех магистралей общей протяженностью порядка 5 км, которая проходит госэкспертизу. Кроме того, подготовлены расчеты на проведение ремонта 400 км внутриквартальных сетей города", - сообщили в правительстве.
Для проведения масштабной ремонтной кампании и определения источников финансирования разработан проект меморандума в части распределения ответственности между акиматом области и АО "ЦАЭК".
В соответствии с поручением главы государства правительством и акиматом Павлодарской области принимаются комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на социальных объектах города.
На сегодняшний день на Экибастузской ТЭЦ функционируют 5 котлов - 2 энергетических и 3 водогрейных. В ремонте находятся еще 5 котлов. Параллельно с этим в круглосуточном режиме ведутся работы по устранению повреждений тепловой сети. На данный момент имеется 9 повреждений на внутриквартальных участках, которые уже охвачены ремонтом.
Кроме того, в Экибастузе продолжаются работы по регулировке температуры подачи тепла. Согласно нормативу, она должна составлять 77/53 Со (на выходе), фактический показатель на сегодня - 64/45 Со (на выходе). Вместе с тем температура наружного воздуха достигает -21 Со.
6 февраля в связи с понижением температурных параметров отопления принято решение перевести школы города на дистанционный формат обучения. По завершении работ обучение будет восстановлено в штатном режиме.
Стоит отметить, что в городе имеется 28 многоквартирных жилых домов, систематически испытывающих недогрев. В этой связи на период отопительного сезона принято решение произвести наладку систем теплоснабжения данных домов по более высоким параметрам. Работы будут произведены соответствующими коммунальными предприятиями.
Для перерасчета потребителям оплаты за тепловую энергию разработан новый алгоритм начисления стоимости услуг теплоснабжения.
Ситуация по прохождению отопительного сезона в области находится на особом контроле правительства РК.
Напомним, произошедшая 27 ноября 2022 года крупная авария на теплосетях оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. В городе до сих пор продолжаются работы по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительные работы тепловых сетей.
08.02.2023, 09:01 37001
Казахстан выделит миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции Дополнено
Фото: twitter/@anadoluajansi
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Также уполномоченными органами Казахстана совместно с турецкой стороной изучается вопрос оказания дополнительной помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия", - говорится в сообщении.
Дополнено 08.02. 2023, 11.44
Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Турецкой Республики в Казахстане и выразил сочувствие и поддержку братскому народу в связи с катастрофическими последствиями сильного землетрясения на юго-востоке страны. Он также сообщил о том, что Казахстан окажет всесостороннюю помощь Турции, сообщает Акорда.
Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате разрушительного землетрясения в Турции. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования всему братскому турецкому народу", - написал глава государства в книге соболезнований.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 5,4 тысячи, раненых - более 31 тысячи.
Также землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1250, пострадали более двух тысяч человек, сообщает РИА Новости.
МИД Казахстана сообщил, что, по предварительным данным, в списках погибших и пострадавших граждан Казахстана нет.
Разбор завалов на месте происшествия продолжается.
По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания помощи в преодолении последствий землетрясения в пострадавшие от землетрясения регионы Турции утром 7 февраля направились казахстанские спасатели и медики.
Спасатели МЧС Казахстана вчера приступили к поисково-спасательным работам в районе Ибрахимили.
По данным МЧС, спасательный отряд разделен на две группы, каждая из которых обследует сложные участки - разрушенные жилые объекты. К оперативным поискам подключены кинологические расчеты, в случае обнаружения человека собаки подадут соответствующий сигнал и начнутся работы по извлечению.
МИД РК опубликовал номер телефона горячей линии, а также экстренные контакты загранучреждений РК в Турции.
07.02.2023, 19:58 56551
Региональные резиденции президента передают на нужды детей
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента региональные резиденции главы государства в Костанае, Актау, Таразе, Атырау и Актобе передаются акиматами на нужды детей.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил политолог Ербол Едилов.
Он добавил, что областные акиматы самостоятельно определят целевое использование этих резиденций (детские сады, оздоровительные центры и др.).
Напомним, в 2006 году против сноса алматинского Дворца школьников жители города организовывали митинги, высказывались на различных площадках, в СМИ. Был создан общественный комитет по защите Дворца пионеров. Он выступил с обращениями в адрес президента республики Нурсултана Назарбаева и генпрокурора Рашида Тусупбекова, инициировал сбор подписей жителей города, поддерживающих идею сохранения детского внешкольного учреждения и передачи его под контроль государства. Общественность Алматы призвала бойкотировать строительство отеля на развалинах детского дворца, где выросло несколько поколений алматинских и казахстанских детей. Обращения к акиму города Имангали Тасмагамбетову тогда не принесли результата, и на месте Дворца пионеров был построен пятизвездочный отель "Риксос Алматы".
07.02.2023, 18:19 53006
Проверки поездов "Тальго" ужесточат в Казахстане
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет транспорта с марта намерен усилить профилактические и контрольные проверки пассажирских поездов "Тальго" в пунктах формирования.
За последние 3 года в пассажирских поездах Patentes Talgo S.L. имелось три случая возгорания технических вагонов. Причиной допущенных нарушений стало ненадлежащее обеспечение противопожарной безопасности собственниками подвижного состава. Только за прошедший год территориальными подразделениями Комитета транспорта МИИР РК установлено более 100 нарушений требований пожарной безопасности, взыскано административных штрафов на сумму свыше 2 млн тенге", - сообщили в комитете.
В ведомстве напомнили о ЧП с возгоранием технического вагона пассажирского поезда Петропавловск - Алматы на участке Аршалы - Анар.
По его информации, с марта текущего года проверки пассажирских поездов будут осуществляется в пунктах формирования, что исключит выезд неисправных вагонов в рейс.
Пассажирам также предлагается сообщать об имеющихся нарушениях в сфере пассажирского железнодорожного транспорта по телефону доверия 98-35-35 и в WhatsApp-мессенджер +7 708 088 08 00 ситуационного центра Комитета транспорта МИИР РК.
Вчера по техническим причинам было отменено на один рейс курсирование пассажирского поезда "Тальго" № 25/26 сообщением Алматы-2 - Шымкент.
4 февраля в одном из вагонов поезда сообщением Петропавловск - Алматы произошел пожар.
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