Генпрокуратура проводит проверку использования средств по программе "Болашак"

Ранее депутаты заявили, что программа "Болашак", призванная обеспечить экономику квалифицированными кадрами, существует уже почти 30 лет, однако ее реализация вызывает много вопросов

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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура РК проведет проверку использования средств по программе "Болашак", написал глава ведомства Берик Асылов в ответе на депутатский запрос партии "Ак жол" по поводу неэффективной работы программы и усматриваемых в ее деятельности признаков коррупции.





На сегодня для обеспечения объективности и всесторонности рассмотрения изложенных доводов проводится анализ и сбор необходимой информации. После завершения этой работы приступим к проверке ЦМП, о результатах сообщим дополнительно", - говорится в ответе генпрокурора Берика Асылова на депзапрос.





Ранее депутаты партии в своем депзапросе написали, что программа "Болашак", призванная обеспечить экономику квалифицированными кадрами, существует уже почти 30 лет. Однако ее реализация вызывает много вопросов.





За 30 лет подготовлено около 12 тысяч специалистов, более тысячи продолжают учебу. Однако программа не решает свою главную задачу - проблему дефицита кадров", - написали мажилисмены.





При этом, по их словам, миллиарды тенге тратятся "Болашаком" на дорогостоящие языковые курсы за рубежом.





Также депутаты отметили очень высокую стоимость обучения по программе, которая за год доходит до 30 млн тенге в зависимости от страны.





Если учеба в докторантуре университета Лестера стоит 100 тысяч долларов, то "Болашаку" она обошлась в 270 тысяч долларов", - отметили мажилисмены.





Также, по их данным, поступают сигналы о коррупционных схемах по получению до 30% агентских комиссий за каждого стипендиата третьими лицами. Об этом через стипендиатов сообщают представители британских университетов.





В депзапросе депутаты потребовали:





провести проверку по фактам возможного завышения стоимости обучения и организации коррупционных схем по получению агентских комиссий за стипендиатов;

принять соответствующие меры в отношении ответственных лиц и по возврату украденных средств.





Они также выразили мнение, что "Болашак" нуждается в срочной модернизации с установлением реальных критериев ее результативности и усилением ответственности госорганов за формирование заявок, трудоустройство выпускников по заявленным ими специальностям.





В декабре прошлого года стипендию "Болашак" присудили свыше 170 казахстанцам. Преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям инженерно-технического профиля.



