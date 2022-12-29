28.12.2022, 08:59 5131
Стипендию "Болашак" присудили свыше 170 казахстанцам
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, сообщает пресс-служба Акорды.
Решением Республиканской комиссии стипендия "Болашак" присуждена 178 казахстанцам, которые пройдут обучение в магистратуре, докторантуре, резидентуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира", - проинформировали в пресс-службе.
Также в ходе заседания были обсуждены вопросы исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы "Болашак".
В рамках поручения главы государства преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям инженерно-технического профиля.
По итогам заседания государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин дал конкретные поручения по дальнейшей реализации международной стипендии "Болашак".
Ранее сообщалось, что для претендентов на стипендию "Болашак" введут новый вид тестирования на знание госязыка.
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24.12.2022, 16:28 22716
Правила профилактики буллинга детей приняли в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан приняли правила профилактики буллинга детей. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства просвещения Казахстана.
В начале декабря сообщалось, что Минпросвещения подготовило проект правил профилактики травли (буллинга) ребенка.
Согласно предлагаемым правилам, администрация организации образования обеспечивает деятельность по профилактике и предупреждению травли (буллинга) ребенка и создает условия в образовательной среде, направленные на формирование уважения прав и интересов участников образовательного процесса, культуры нулевой терпимости к травле (буллингу) ребенка.
Также по согласованию с администрацией организации образования к работе по профилактике травли (буллинга) ребенка привлекаются представители родительской общественности, заинтересованных государственных органов и организаций, неправительственных организаций, деятельность которых не противоречит защите прав участников образовательного процесса.
Информация о травле (буллинге) ребенка отправляется в местный исполнительный орган либо в организацию образования, информация регистрируется в журнале учета информации о травле.
При поступлении информации о травле (буллинге) ребенка в организацию образования заместитель руководителя организации образования по воспитательной работе:
1) формирует первичную информацию об участниках травли (буллинга) ребенка со дня поступления информации, включающую:
- фамилию, имя, отчество (при его наличии) ребенка (членов семьи);
- место проживания;
- общую характеристику ребенка по месту учебы;
- письменное пояснение классного руководителя, куратора, участников травли (буллинга) ребенка (педагога) и (или) законных представителей ребенка;
2) в течение одного рабочего дня после поступления информации с привлечением классного руководителя, педагога-психолога проводит беседу с ребенком, подвергшимся травле (буллингу), а также с инициатором/зачинщиком травли (буллинга) и их законными представителями;
3) принимает меры по мирному урегулированию конфликта, связанного с травлей (буллинга) ребенка;
4) при наличии медицинских показаний содействует оказанию медицинской помощи детям, пострадавшим от травли (буллинга), в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи;
5) в течение одного рабочего дня после проведения беседы передает информацию о результатах проведенной работы руководителю организации образования.
Травля ребенка со стороны педагога организаций образования в отношении ребенка (детей) в период учебно-воспитательного процесса рассматривается советом по педагогической этике.
Ранее сообщалось, что президент подписал закон о кибербуллинге.
21.12.2022, 21:00 36241
На увеличение зарплаты казахстанских учителей в 2022 году выделили 1,2 трлн тенге
Из этой суммы педагогам дошкольного образования направили 121,5 млрд тенге
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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из республиканского бюджета на увеличение зарплаты казахстанских учителей в 2022 году направили 1,2 триллиона тенге, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан.
По данным ведомства, из этой суммы педагогам дошкольного образования направили 121,5 млрд тенге, среднего образования - 1,04 трлн тенге, технического и профессионального образования - 39,8 млрд тенге.
По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева заработная плата педагогов с января 2020 года ежегодно повышается на 25%. В январе 2021 и 2022 годов их оплата труда также увеличилась еще на 25%. Соответственно из года в год увеличиваются объемы средств, выделяемые на повышение зарплаты работников организаций образования: воспитателей, педагогов школ и колледжей, а также специалистов системы дополнительного образования", - проинформировал директор департамента бюджетного планирования Министерства просвещения Республики Казахстан Галымжан Молдаш.
Если в этом году на увеличение зарплаты педагогов и надбавки было выделено 1,2 трлн тенге, то в 2021 году на эти цели выделяли около 740 миллиардов тенге.
Если сравнить 2020 и 2022 год, то сумма средств, выделяемых из республиканского бюджета на увеличение оплаты труда педагогов и выплату им надбавок, возросла в 3 раза", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата учителей в Алматы в 2023 году вырастет до 320 тысяч тенге.
21.12.2022, 13:08 38821
В Алматы с 2023 года стартует проект "Школьный автобус" для 7,7 тысячи детей
Фото: Depositphotos
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Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 2023 года стартует проект "Школьный автобус" для 7,7 тысячи детей в 29 школах 8 районов города, сообщила заместитель акима города Алматы Асем Нусупова, выступая на площадке региональной службы коммуникаций.
По ее словам, одним из волнующих горожан вопросов является загруженный трафик.
В связи с этим и в целях повышения комфорта и безопасности перевозки школьников в Алматы с 2023 года стартует проект "Школьный автобус" для 7,7 тысячи детей", - сообщила она.
Кроме того, важным приоритетом, по ее словам, является благополучие и безопасность детей. Родители должны быть уверены, что их дети учатся в безопасных школах.
Со следующего года в школах будет внедрена комплексная система безопасности, оснащенная "тревожными кнопками", пропускной системой (турникеты), системой пожарной безопасности, камерами видеонаблюдения, которые будут интегрированы с центрами оперативного управления полиции. Данный проект мы планируем профинансировать в рамках трехлетней сервисной модели с общим объемом финансирования в размере 4,9 млрд тенге. В проекте бюджета на 2023 год на эти цели заложено 1,6 млрд тенге", - добавила Нусупова.
Также, по ее словам, до 2025 года все государственные школы будут обеспечены предметными кабинетами нового поколения физики, химии, биологии, информатики и робототехники. Только в 2023 году будут приобретены 168 кабинетов новой модификаций, на эти цели выделены 2,1 млрд тенге из местного бюджета.
16.12.2022, 14:57 67346
В Астане презентовали пилотный проект единой школьной формы
Фото: МИИР РК
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Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане презентовали пилотный проект единой школьной формы для казахстанских детей, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
Отечественные предприятия легкой промышленности представили свою продукцию в рамках пилотного проекта по внедрению единой школьной формы", - проинформировали в ведомстве.
Ранее в Министерстве просвещения Казахстана предлагали обсудить новые требования к школьной форме.
15.12.2022, 15:17 72761
В Казахстане утвердили национальный проект "Комфортная школа"
Повышение качества образования является приоритетной задачей государства
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане постановлением правительства утвержден пилотный национальный проект в области образования "Комфортная школа".
Целью пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" является ликвидация аварийных объектов, трехсменного обучения и дефицита ученических мест в организациях среднего образования", - сообщается в тексте документа.
Сообщается, что на реализацию национального проекта из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан в период 2023-2025 годы предусмотрено выделение 2 606 596 055 тысяч тенге (2023 год - 499 999 715 тысяч тенге, 2024 год - 1 038 388 534 тысячи тенге, 2025 год - 1 068 207 806 тысяч тенге).
Подчеркивается, что повышение качества образования является приоритетной задачей государства.
В Национальном плане развития Республики Казахстан до 2025 года поставлена задача по созданию благоприятных условий и среды для обучения детей", - подчеркивается в тексте документа.
Отмечается, что наиболее актуальным вопросом в сфере среднего образования остается вопрос дефицита ученических мест, в особенности в крупных городах.
За годы независимости сеть школ по стране сократилась на 1,4 тысячи (с 9 тысяч до 7,6 тысячи), в основном за счет сокращения обучающихся в малокомплектных школах в неперспективных населенных пунктах и закрытия этих школ. Контингент достиг 3,7 млн обучающихся, из которых 2,2 млн - в школах городов, 1,5 млн - в школах в сельской местности", - отмечается в документе.
В 2022 году текущий дефицит ученических мест составляет 270 тысяч мест, из них по городу - 174 тысячи мест, по селу - 96 тысяч мест.
Наиболее острая ситуация наблюдается в пяти региона (Туркестанская, Алматинская области и города Астана, Алматы, Шымкент), где дефицит ученических мест составляет 59% (159 тысяч мест) от общего показателя.
Кроме того, 710 действующих школ имеют большой износ. Также 177 школ расположены в зданиях со сроком эксплуатации более 70 лет, функционируют 239 саманных, 69 деревянных, 5 камышитовых школ, в приспособленных зданиях расположены 40 школ.
По состоянию на 1 ноября 2022 года, согласно данным Национальной образовательной базы данных, в стране 37 школ (или 0,54% от общего числа дневных общеобразовательных государственных школ) признаны аварийными, в 142 школах (или 2,06% от общего числа дневных общеобразовательных государственных школ) ведется трехсменное обучение.
Ранее сообщалось, что Аймагамбетов представил план нацпроекта "Комфортная школа".
13.12.2022, 10:23 84916
Для претендентов на стипендию "Болашак" введут новый вид тестирования на знание госязыка
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В приказ о некоторых мерах по реализации международной стипендии "Болашак" планируют внести изменения в части необходимого минимального уровня знаний государственного языка претендентами на стипендию.
Претендент на присуждение международной стипендии "Болашак" предоставляет официальный сертификат о сдаче экзамена по государственному языку (КАЗТЕСТ) с уровнем B1 и выше, выданный Республиканским государственным казенным предприятием "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, либо официальный сертификат QAZAQ RESMI TEST (КАЗАХ РЕСМИ ТЕСТ) о сдаче экзамена по государственному языку с уровнем B1 и выше в системе онлайн тестирования QAZAQ RESMI TEST (КАЗАК РЕСМИ ТЕСТ), разработанной на базе Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан с указанием ID (АЙДИ) номера претендента, наличия Quick Response (Квик Респонс) штрих-кода для проверки подлинности данного сертификата и информации о результатах тестирования претендента на официальном сайте www.qrt.kz", - говорится в предлагаемой редакции.
QAZAQ RESMI TEST - официальный онлайн-тест, оценивающий уровень владения официально-деловым казахским языком.
Тест разработан с учетом академических требований и его планируется широко использовать в других направлениях. Также при АГУ запущены подготовительные платные курсы для желающих подготовиться к тесту", - сообщается в сравнительной таблице.
Дополнено 13.12.2022, 12.50
Также "Болашак" расширяет список льготных категорий для академического обучения в ведущих зарубежных вузах, информирует пресс-служба Центра международных программ.
С 2023 года инженерно-технические работники и медицинские специалисты могут принять участие в конкурсном отборе на присуждение международной стипендии "Болашак" по льготным условиям.
По поручению главы государства по переориентированию программы "Болашак" акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. Для поддержки поступающих введена новая льготная категория - "Инженерно-технические работники". Также по нашей инициативе улучшены правила отбора для медицинских работников. Благодаря этим нововведениям казахстанские медики и технари могут пройти бесплатную языковую подготовку сроком до 12 месяцев", - отметил председатель правления АО "Центр международных программ" Ануар Жангозин.
Кроме того, претендентам льготной категории не обязательно самостоятельно поступать в зарубежный вуз на момент подачи документов. Они могут выбрать учебное заведение из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы, после присуждения стипендии.
Подчеркивается, что в конкурсе на присуждение стипендии "Болашак" могут участвовать только претенденты с наличием безусловного приглашения от ведущих зарубежных вузов, за исключением кандидатов льготных категорий.
Также для участия в конкурсном отборе на присуждение стипендии "Болашак" по льготной квоте необходимо, чтобы GPA - средний балл диплома претендента был не менее 3.0. из 4.0.
Кроме того, обязательно наличие сертификат по государственному языку КАЗТЕСТ с результатом на менее уровня В1, а также документ, подтверждающий средний уровень владения иностранным языком. К примеру, при обучении на английском языке необходимо представить сертификат IELTS на уровне 5.0. из 9.0., на китайском языке - HSK 3 из 6, на немецком языке - Goethe-Zertifikat B1-B2 из С1 и др.
Отмечается, что по условиям программы "Болашак" государство оплачивает студентам расходы на обучение, перелет в оба конца, медицинскую страховку, визовые сборы, учебные материалы. Также выплачивается ежемесячная стипендия.
Напомним, в Казахстане студентам будет предоставлена возможность получения образовательного кредита под 2-3% годовых.
12.12.2022, 16:44 88796
В Минпросвещения прокомментировали слухи о сокращении школьных каникул
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве просвещения Республики Казахстан опровергли слухи о том, что следующий учебный год начнется с 20 августа.
В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы пишут о том, что 20 августа станет официальным началом учебного года в Казахстане согласно новому нормативно-правовому акту, который пока находится на рассмотрении, информирует stopfake.kz.
Сроки каникул, а также начала и завершения учебного года в государственных школах не меняются. Каникулярный период остается прежним, то есть количество учебных дней не увеличится, а период каникул не уменьшится. Всего казахстанские школьники учатся 175 дней. Суммарная продолжительность каникул и выходных дней составляет 190 дней (за исключением високосного года)", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что проект обсуждаемого документа предоставляет право международным и пилотным школам при согласии попечительских советов регулировать общие сроки учебного года.
Ранее представители данных школ выступали за предоставление возможности самостоятельно определять сроки обучения и каникулярного периода. Но даже при этом международные и пилотные школы (которых в стране очень мало) ограничены установленным количеством учебных (175), а также выходных и каникулярных (190) дней. То есть о сокращении каникул речь не идет. Еще раз отмечаем, что сроки обучения и каникул для государственных школ действуют в рамках утвержденных норм. Текущий учебный год начался 1 сентября и будет завершен 31 мая, после начнутся каникулы", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения определило сроки школьных каникул.
09.12.2022, 18:25 100376
Средняя зарплата учителей в Алматы в 2023 году вырастет до 320 тысяч тенге
Также в следующем году предусмотрено повышение на 22% заработной платы библиотекарей
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Алматы. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель акима Алматы Асем Нусупова на заседании маслихата города рассказала о планируемом в следующем году повышении заработных плат учителей и врачей, сообщает пресс-служба акимата города.
На будущий год фонд заработной платы педагогам и медработникам составит 170 млрд тенге. В будущем году на 25% повысятся зарплаты у 32-33 тысяч педагогов, на это бюджетом города предусмотрено 73 млрд тенге. Если в 2022 году средняя зарплата учителей составляла 250-255 тысяч тенге, то в 2023-м этот показатель увеличится до 320 тысяч тенге", - заявила она.
Кроме того, в следующем году предусмотрено повышение на 22% заработной платы библиотекарей, технического персонала и других работников сферы образования, на что выделяется 9 млрд тенге.
Около 19 тысяч педагогов, которые подтвердили повышение своей квалификации, получат доплаты, для этого заложено дополнительно 25 млрд тенге", - сообщила Асем Нусупова.
Она также проинформировала депутатов маслихата, что в будущем году повышенные зарплаты будут получать работники сферы здравоохранения.
В частности, оплата труда врачей увеличится на 30%, среднего медперсонала - на 20%, младшего медперсонала - на 18%. Таким образом, в 2023 году средняя заработная плата врачей составит порядка 350 тысяч тенге, среднего медперсонала - 205 тысяч тенге", - добавила она.
Ранее сообщалось, что Ералы Тугжанов поручил обеспечить своевременную выплату зарплаты педагогам и не допустить необоснованного роста цен на СЗПТ.
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