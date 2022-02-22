Генпрокуратура расследует 91 уголовное дело после январских беспорядков

Фото: Pexels
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Межведомственная следственная группа под руководством специальных прокуроров расследует 91 дело по случаям нападения на гособъекты во время беспорядков, в том числе по актам терроризма – 46 и массовым беспорядкам - 45, в рамках расследования под стражей находятся 469 человек, сообщил сегодня на брифинге в СЦК заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры РК Елодос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На данный момент в производстве следователей органов внутренних дел находится 2729 уголовных дел, по которым под стражей содержатся 255 лиц. При этом, с учетом тяжести совершенного деяния и характеристики личности к 140 лицам судами избраны меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества: домашний арест - 62, залог - 33, подписка о невыезде - 45", - заявил Килымжанов.
По его словам, основная часть уголовных дел расследуется о кражах - 1 844, незаконном обороте оружия - 343, умышленном повреждении или уничтожении имущества - 144.
По уголовным делам признаны потерпевшими более 1,5 тысячи физических и юридических лиц, допрошено свыше 12 тыс. граждан, назначено более 2 тыс. различных судебных экспертиз.
Особое внимание уделяется качеству досудебного расследования и его ускоренному завершению", - подчеркнул Килымжанов.
По его информации, в отношении 107 подозреваемых уголовные дела окончены с обвинительным актом (по 88 уголовным делам). Суду предано 86 обвиняемых.
На сегодня судами страны с учетом личности и тяжести совершенного преступления осуждены 52 лица: из них 39 приговорены к ограничению свободы, 13 - к лишению свободы, в отношении 2-х лиц дело прекращено за примирением сторон", - рассказал представитель Генпрокуратуры.
Он отметил, что в расследовании январских событий по всей республике задействовано более 500 сотрудников органов внутренних дел, в числе которых следователи, оперативные работники и криминалисты. Из центрального аппарата МВД в регионы также направлены опытные сотрудники. При этом, ряд сотрудников включен в составы межведомственных следственно-оперативных групп под руководством специальных прокуроров и совместно с ними работают над установлением организаторов массовых беспорядков.