Генпрокуратура РК сделала заявление в связи с информацией о митингах

Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Жандос Умиралиев сделал заявление в связи с информацией о митингах, распространяемой в социальных сетях.
В социальных сетях размещаются ложные сообщения и провокационные призывы о принятии 24 и 25 октября т.г. участия в согласованных местными исполнительными органами митингах на центральных площадях. Данная информация не соответствует действительности. В эти дни на данных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось. С учетом празднования Дня Республики будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия. В этой связи организация анонсируемых данными ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны. К сожалению, несмотря на неоднократные разъяснения законного порядка проведения митингов или иного мирного собрания, имеют место его нарушения", - обратился к казахстанцам Жандос Умиралиев.
В Генпрокуратуре отметили, что данный порядок регламентирован Законом "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", который принят 25 мая 2020 года. Соответственно, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований закона (пункт 3 статьи 3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) вплоть до 25 суток ареста.
К примеру, за аналогичные призывы к участию 15 октября т.г. в городе Алматы в незаконном митинге на гражданина А. суд наложил административное взыскание по части 7 статьи 488 КоАП в виде ареста на 15 суток. За такое же правонарушение 12 октября т.г. привлечен к аресту на 15 суток гражданин Д. в Алматинской области", - говорится в заявлении.
В Генпрокуратуре призывают неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, публичных призывов к ним.
Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок, и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам", - заявили в Генпрокуратуре.