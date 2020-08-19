Генпрокурор доложил президенту о снижении уровня преступности

Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - Глава государства принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова. Президент РК был проинформировал о выполнении его поручений по обеспечению законности в ходе реализации антикризисных мер, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, генеральный прокурор доложил о предотвращении незаконных бюджетных трат на 16,5 миллиарда тенге по 130 конкурсам на ремонт дорог и строительство объектов социальной инфраструктуры. Установлено свыше 6 тысяч фактов фиктивного трудоустройства в рамках Дорожной карты занятости.

Гизат Нурдаулетов сообщил о пресечении ряда нарушений законодательства в сфере оборота лекарственных средств. По его информации, выявлены случаи закупа лекарств по явно завышенным ценам, системные нарушения процедуры государственных закупок, факты неэффективного планирования и ценообразования. Правоохранительными органами из незаконного оборота изъято 400 тысяч упаковок медицинских препаратов, 12 миллионов медицинских масок на 1 миллиард тенге.

Генеральный прокурор также отметил динамику снижения уровня преступности, которая сократилась на 35%. Вдвое снизилось количество краж, грабежей, хулиганств и изнасилований.

В целях защиты прав граждан прокуроры в этом году прекратили необоснованное уголовное преследование в отношении 54 лиц, из служебных помещений и изоляторов были освобождены 500 человек. По протестам прокуроров приведены в соответствие с законом судебные приговоры в отношении 585 граждан.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить контроль в сфере реализации антикризисных мер, приняв исчерпывающие меры по пресечению нарушений и наказанию виновных лиц. Кроме того, президент отметил необходимость усилить координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства