Генпрокурор доложил Токаеву о ходе расследования январских событий

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НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад генерального прокурора Берика Асылова о ходе расследования январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Также Асылов проинформировал президента об активизации работы по возврату активов из-за рубежа.
С целью выявления утечки преступного капитала фигурантов резонансных уголовных дел анализируются их переводы за границу", - сообщает Акорда.
Генпрокурор также сообщил, что готовятся поправки в статью 83 Конституции о праве обращения генерального прокурора в Конституционный суд, начата разработка нового Конституционного закона "О прокуратуре". Главным приоритетом профильного закона будет защита конституционных прав и свобод граждан.
В законопроект планируется включить положения о механизме взаимодействия с уполномоченным по правам человека, правозащитниками и гражданским обществом, повышении самостоятельности и ответственности прокуроров.
Кроме того, Асылов рассказал о реализации поручений Токаева, касающихся наделения прокуроров полномочиями по расследованию пыток, усиления ответственности за семейно-бытовое насилие.
Отметив важность активизации взаимодействия надзорного органа с общественностью, президент дал генеральному прокурору ряд поручений.