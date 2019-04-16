Генпрокурор Казахстана доложил Назарбаеву о результатах гуманизации уголовного законодательства

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял генерального прокурора Казахстана Гизата Нурдаулетова, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Нурдаулетов проинформирован Елбасы о состоянии законности и правопорядка в стране, а также о проводимой работе по защите прав граждан в социально-экономической сфере. Он также доложил о результатах гуманизации уголовного законодательства страны и улучшении позиции Казахстана в мировом рейтинге тюремного населения, сообщает пресс-служба Первого Президента РК.

В ходе встречи было уделено особое внимание проводимой Генеральной прокуратурой и правительством работе по защите прав граждан в решении трудовых споров и разногласий. Так, по информации Г. Нурдаулетова, в прошлом году в результате совместных усилий была погашена задолженность по заработной плате на сумму 2,4 млрд тенге.

Первый Президент Казахстана указал на важность обеспечения соответствующего контроля над процессом снижения проверок в сфере малого и среднего бизнеса.

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