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Генпрокурор обратился к казахстанцам с просьбой не разжигать межнациональную рознь

26.09.2022, 15:53 16456
Генпрокурор обратился к казахстанцам с просьбой не разжигать межнациональную рознь
Фото: gov.kz
АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - Генеральный прокурор Казахстана Жандос Умиралиев попросил казахстанцев не разжигать межнациональную рознь в соцсетях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В отечественном информационном пространстве и различных социальных медиа участились случаи распространения заведомо ложной информации по различной тематике. При этом они сопровождается провокационными высказываниями блогеров и комментариями пользователей, имеющими признаки разжигания национальной розни. Публикуются недостоверные сообщения, порочащие честь и достоинство конкретных граждан, а также о задержании и привлечении к уголовной ответственности ряда известных лиц. Подобные фейковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок", - говорится в заявлении главы ведомства, опубликованном в Telegram-канале Генпрокуратуры. 

 
По словам Умиралиева, распространение таких недостоверных сведений в основном осуществляется блогерами умышленно в собственных и в интересах третьих лиц.
 

Их цель - это личное обогащение и получение материальной выгоды путем вымогательства средств", - подчеркнул генпрокурор.

 
Он напомнил, что указанные действия, направленные на разжигание национальной розни, вымогательство, распространение заведомо ложной информации, являются уголовно наказуемыми деяниями и влекут уголовную ответственность по статьям 174, 194 и 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
 

Генеральная прокуратура Республики Казахстан призывает граждан страны, представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения любых приведенных выше правонарушений, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации", - резюмировал глава Генпрокуратуры.


 

новости по теме

Акан Сатаев покинул пост президента АО "Казахфильм"

27.09.2022, 19:12 176
Акан Сатаев покинул пост президента АО "Казахфильм"
Фото: Facebook Даурена Абаева
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Сегодня Акан Сатаев по собственному желанию сложил с себя полномочия руководителя легендарной киностудии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Дорогие друзья, этим постом хочу выразить большую благодарность талантливому и успешному режиссеру Акану Сатаеву за годы усердной, кропотливой, а главное плодотворной работы президентом АО "Казахфильм". Уверен, его дальнейший творческий путь будет также увенчан прорывными проектами, вносящим лепту в развитие нашего кинематографа", - написал в Facebook министр культуры и спорта Даурен Абаев.

 

Смаилов: Казахстан интересует перевод угольных станций на газ

27.09.2022, 18:45 751
Смаилов: Казахстан интересует перевод угольных станций на газ
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Вопросы укрепления сотрудничества Казахстана с глобальным энергетическим сообществом обсудил премьер-министр РК Алихан Смаилов с президентом Всемирного нефтяного совета Педро Мирасом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Алихан Смаилов отметил, что правительство принимает все необходимые меры для укрепления позиции Казахстана в качестве надежного и ответственного участника мирового отраслевого сообщества, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Республика ратифицировала Парижское соглашение по изменению климата и приняла на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году, а также в настоящее время разрабатывает стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года.
 

Казахстан интересует сотрудничество по переводу угольных станций на газ, развитию нефтегазохимии и водородной энергетики. В этой связи мы всегда готовы рассматривать экспертные оценки Всемирного нефтяного совета", - сказал премьер-министр.

 
Он также отметил важность проведения с 29 сентября по 2 октября 2022 года в Алматы VII Молодежного форума ВНС, на котором будут рассмотрены вопросы глобального энергетического перехода, декарбонизации и низкоуглеродного развития. Свое участие в нем уже подтвердили более 700 делегатов из 29 стран мира.
 
Со своей стороны Педро Мирас поблагодарил правительство Казахстана за поддержку в проведении данного мероприятия и работы организации в регионе в целом.
 

У нас реализуется множество интересных проектов. В частности, мы работаем с университетами, чтобы помочь молодым специалистам налаживать отраслевые контакты с будущими коллегами по всему миру", - сказал Педро Мирас.

 

Президент поручил акимату Шымкента построить в городе еще один Дворец школьников и новое здание Театра оперы и балета

27.09.2022, 17:59 2726
Президент поручил акимату Шымкента построить в городе еще один Дворец школьников и новое здание Театра оперы и балета
Фото: Telegram/БОРТ №1
ШЫМКЕНТ. 27 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Шымкент поручил руководству города построить еще один Дворец школьников и новое здание Театра оперы и балета, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Этот год объявлен мною Годом детей. В стране был проведен ряд масштабных мероприятий. В Шымкенте строятся Дворец школьников и Детский творческий центр. Но этого недостаточно. Учитывая демографический рост, поручаю акимату к 2025 году построить еще один Дворец школьников", - заявил президент. 

 
Он также отметил, что в настоящее время в городе ощущается нехватка культурных центров для проведения масштабных мероприятий. 
 

По моему поручению начато строительство конгресс-холла на 2000 мест, он будет сдан в следующем году. В городе есть Театр оперы и балета, однако он располагается в помещении, не отвечающем необходимым требованиям. Поэтому поручаю правительству построить в Шымкенте новое здание Театра оперы и балета", - добавил Токаев. 

 
Он также отметил, что благодаря удобному расположению Шымкент можно использовать как крупный хаб в Южном регионе. Шымкент расположен на пересечении важных дорог, расположенных вдоль Великого шелкового пути. Именно поэтому в городе никогда не прекращалась бурная жизнь.
 

В городе имеются большие возможности для развития машиностроения, фармацевтики, металлургии, мебельной промышленности и строительной отрасли. Важной задачей является расширение специальной экономической зоны "Онтустік" и транспортно-логистической зоны. В настоящее время в городе имеется 6 складов общей площадью 90 тысяч квадратных метров. Если использовать их эффективно, город можно превратить в крупный хаб в Южном регионе. Поручаю администрации совместно с правительством проработать этот вопрос", - заявил глава государства. 

 

В Казахстане началось учение «Ашык аспан - 2022»

27.09.2022, 17:20 4176
В Казахстане началось учение «Ашык аспан - 2022»
Фото: Минобороны РК
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Более 40 единиц фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации, беспилотные летательные аппараты, а также силы и средства войск противовоздушной обороны задействованы в начавшемся сегодня оперативно-тактическом командно-штабном учении «Ашык аспан - 2022», проводимом в рамках оперативно-стратегического учения «Айбалта-2022», передает KAZAKHSTAN TODAY.

Учение «Ашыќ аспан - 2022» проводится под руководством главнокомандующего силами воздушной обороны генерал-лейтенанта авиации Нурлана Орманбетова. Оно проходит во всех регионах Казахстана и нацелено на обучение личного состава практическим действиям при применении условным противником средств воздушного нападения", - сообщает Минобороны РК.


В настоящее время соединения и части, органы управления Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны проводят организационные мероприятия по приведению в боевую готовность и ведению учебно-боевых действий.

На следующих этапах будет организована подготовка соединений и частей к выполнению боевых задач с практическими полетами авиации. Также с использованием автоматизированной системы управления Сил воздушной обороны будет осуществлен перехват и уничтожение условных воздушных целей. Кроме того, экипажи фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации будут задействованы в предстоящих учениях коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Поиск-2022», «Эшелон-2022» и «Взаимодействие-2022», - говорится в информации ведомства. 


Учение продлится до 7 октября текущего года.


 

В каких случаях россиян будут экстрадировать в Россию, рассказали в МВД

27.09.2022, 17:10 4731
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК назвал условия экстрадиции прибывших россиян обратно на родину, отвечая на вопрос журналистов о том, как Казахстан будет взаимодействовать с Россией по вопросам выдачи уклонистов от мобилизации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

То, о чем вы говорите, - это дезертирство. Это те, кто уже призван на воинскую службу, но ее покинул. Это и у нас уголовно наказуемое деяние", - подчеркнул министр. 

 
По его словам, в таких случаях нужно исходить из ратифицированного договора об оказании правовой помощи между Казахстаном и РФ. 
 

У нас есть правовая помощь по уголовным делам, в том числе экстрадиция преступников, которые находятся в международном розыске. Главное, чтобы и у нас, и у них эти деяния считались уголовно наказуемыми. В таких случаях по международному праву мы должны выдать", - подчеркнул министр. 

 
Он добавил, что если в отношении уклонистов возбуждено уголовное дело, они объявлены в международный розыск и это деяние в Казахстане тоже является престулением, то их выдадут России. 
 
В то же время если уклонистов будут искать военкоматы, то это не является правовым основанием для выдачи уехавших россиян, пояснил глава ведомства. 

Напомним, Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации в РФ.  
 

Казахстан будет прилагать усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, Китаем, странами ЦА, Турцией - Токаев

27.09.2022, 16:26 5961
Казахстан будет прилагать усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, Китаем, странами ЦА, Турцией - Токаев
Фото: Telegram/БОРТ №1
ШЫМКЕНТ. 27 СЕНТЯБРЯ - Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, всестороннего сотрудничества с братскими центральноазиатскими государствами, а именно Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и, конечно же, с Турцией, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Шымкента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В центре наших усилий на международной арене - интересы Казахстана и нашего народа. Мы будем бороться за верховенство международного права и Устава ООН. Считаем крайне важным укрепление принципов справедливости в международных отношениях, невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности государства", - подчеркнул Токаев. 

 
По его словам, внешняя политика страны по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной. 
 

Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, всестороннего сотрудничества с братскими центрально-азиатскими государствами, а именно Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и, конечно же, с Турцией, развития взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами мира, будь то в Азии, на Ближнем Востоке или на Европейском континенте. Уверен, именно такая внешняя политика соответствует интересам нашего народа", - отметил глава государства.

 
Во время визита глава государства также наградил ряд деятелей Шымкента за выдающиеся достижения и особые заслуги:
 
  • орденом "Парасат" - главный редактор газеты "Шымкент келбеті" - "Панорама Шымкента" Бактияр Байдуллаевич Тайжанов;
  • орденом "Курмет" - генеральный директор РГП "Институт археологии имени А. Маргулана" Министерства науки и высшего образования Бауыржан Абишевич Байтанаев
  • орденом "Курмет" - врач ГКП "Городская больница № 2" Шымкента Есенгильды Ибрагимович Бегешев;
  • медалью "Ерен енбегі їшін" - спортсмен КГУ "Шымкентская городская комплексная школа высшего спортивного мастерства" Ксения Александровна Хан;
  • медалью "Шапагат" - воспитатель КГУ "IT школа-лицей № 89" Шымкента Асема Мухтаровна Усенова.
 
Ранее сообщалось, что глава государства прибыл с рабочей поездкой в Шымкент. 
 

Токаев прибыл с рабочей поездкой в Шымкент

27.09.2022, 16:03 6571
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Шымкент
Фото: Telegram/БОРТ №1
ШЫМКЕНТ. 27 СЕНТЯБРЯ - После визита в Туркестанскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Шымкент, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Самолет главы государства приземлился в аэропорту города, сообщает "БОРТ№1"

 
Напомним, в Туркестанской области президент провел встречу с общественностью, где заявил, что в Казахстане для реализации бизнес-инициатив молодежи будут предоставлять мини-кредиты под 2,5%. 
 
Глава государства также принял участие в акции экоактивистов Туркестанской области. 
 

Токаев принял участие в акции экоактивистов Туркестанской области

27.09.2022, 14:20 9426
Фото: telegram/БОРТ №1
ТУРКЕСТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Вместе с молодыми экоактивистами Туркестанской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в посадке деревьев в ботаническом саду, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В беседе с участниками мероприятия глава государства подчеркнул, что патриотизм начинается с честного труда, информирует телеграм-канал "Борт№1"
 

Любовь к Родине берет начало с честного и полезного труда. Каждый гражданин нашей страны должен быть трудолюбивым. Я поддерживаю всех вас и горжусь вами. Подрастающее поколение - наша надежда, будущее страны. Мы не будем вечно находиться у власти. Моя самая большая цель - открыть дорогу молодежи", - сказал президент. 

 
Ранее сообщалось, что президент Казахстана провел встречу с общественностью Туркестанской области. 
 

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