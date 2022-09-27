Генпрокурор обратился к казахстанцам с просьбой не разжигать межнациональную рознь

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АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - Генеральный прокурор Казахстана Жандос Умиралиев попросил казахстанцев не разжигать межнациональную рознь в соцсетях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В отечественном информационном пространстве и различных социальных медиа участились случаи распространения заведомо ложной информации по различной тематике. При этом они сопровождается провокационными высказываниями блогеров и комментариями пользователей, имеющими признаки разжигания национальной розни. Публикуются недостоверные сообщения, порочащие честь и достоинство конкретных граждан, а также о задержании и привлечении к уголовной ответственности ряда известных лиц. Подобные фейковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок", - говорится в заявлении главы ведомства, опубликованном в Telegram-канале Генпрокуратуры.
По словам Умиралиева, распространение таких недостоверных сведений в основном осуществляется блогерами умышленно в собственных и в интересах третьих лиц.
Их цель - это личное обогащение и получение материальной выгоды путем вымогательства средств", - подчеркнул генпрокурор.
Он напомнил, что указанные действия, направленные на разжигание национальной розни, вымогательство, распространение заведомо ложной информации, являются уголовно наказуемыми деяниями и влекут уголовную ответственность по статьям 174, 194 и 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан призывает граждан страны, представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения любых приведенных выше правонарушений, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации", - резюмировал глава Генпрокуратуры.