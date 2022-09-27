Генпрокурор обратился к казахстанцам с просьбой не разжигать межнациональную рознь

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Вопросы укрепления сотрудничества Казахстана с глобальным энергетическим сообществом обсудил премьер-министр РК Алихан Смаилов с президентом Всемирного нефтяного совета Педро Мирасом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Алихан Смаилов отметил, что правительство принимает все необходимые меры для укрепления позиции Казахстана в качестве надежного и ответственного участника мирового отраслевого сообщества, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Республика ратифицировала Парижское соглашение по изменению климата и приняла на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году, а также в настоящее время разрабатывает стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года.

Казахстан интересует сотрудничество по переводу угольных станций на газ, развитию нефтегазохимии и водородной энергетики. В этой связи мы всегда готовы рассматривать экспертные оценки Всемирного нефтяного совета", - сказал премьер-министр.

Он также отметил важность проведения с 29 сентября по 2 октября 2022 года в Алматы VII Молодежного форума ВНС, на котором будут рассмотрены вопросы глобального энергетического перехода, декарбонизации и низкоуглеродного развития. Свое участие в нем уже подтвердили более 700 делегатов из 29 стран мира.

Со своей стороны Педро Мирас поблагодарил правительство Казахстана за поддержку в проведении данного мероприятия и работы организации в регионе в целом.

У нас реализуется множество интересных проектов. В частности, мы работаем с университетами, чтобы помочь молодым специалистам налаживать отраслевые контакты с будущими коллегами по всему миру", - сказал Педро Мирас.