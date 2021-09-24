Генпрокурор РК призвал коллег из СНГ объединить усилия

Фото: Генеральная прокуратура РК

НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ -23 сентября в Нур-Султане состоялось 31-е заседание координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ (КСГП СНГ), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мероприятие традиционно открыл председатель координационного совета - генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов, который подчеркнул единство стоящих перед органами прокуратуры задач и значимость консолидации усилий в борьбе с преступностью, а также выразил благодарность казахстанской стороне за организацию форума, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Модератор заседания - генеральный прокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов - в своей вступительной речи сделал акцент на вкладе органов прокуратуры стран СНГ в установлении верховенства права, а также обратил внимание на актуальность рассматриваемых вопросов с учетом современных вызовов и угроз.

Терроризм, экстремизм, наркотрафик, транснациональная и киберпреступность, торговля людьми - это нынешние реалии, требующие объединения наших усилий. Поэтому нам нужно идти в ногу со временем и внедрять в правоохранительной сфере новые подходы и инновационные методы работы", - сказал он.

В этом контексте участники обменялись информацией о прогрессивных практиках надзора по ключевым направлениям деятельности.

Участники были едины во мнении о необходимости наращивания партнерства правоохранительных органов государств-участников СНГ в борьбе с преступностью и нарушениями законности, защите прав и свобод граждан.

По итогам обсуждения руководителями генеральных прокуратур подписаны решения Координационного совета, определяющие приоритетные задачи по дальнейшему взаимодействию и обмену передовым опытом по основным направлениям прокурорского надзора, а также одобрена специальная Программа сотрудничества государств-участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы.

В ходе заседания генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов был переизбран участниками форума председателем Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ.

Страной проведения 32 заседания КСГП СНГ в 2022 году определена Беларусь.

После подписания итоговых решений генеральный прокурор Казахстана провел двусторонние встречи с зарубежными коллегами, обсудил вопросы международного сотрудничества и расширения договорно-правовой базы.

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