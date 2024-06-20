Герои нашего времени: активные участники противопаводковых мероприятий получили награды от президента  

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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день уже более 92% госуслуг оказываются в электронном виде, в том числе 86% доступны со смартфона. Об этом сообщили в - На сегодняшний день уже более 92% госуслуг оказываются в электронном виде, в том числе 86% доступны со смартфона. Об этом сообщили в правительстве на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы цифровизации и разработки Цифрового кодекса Казахстана.





Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр отметил, что за последние годы в Казахстане проведены масштабные реформы по цифровизации. Правительством создаются благоприятные условия для развития цифровых технологий, а также искусственного интеллекта.





Ведется активная работа по внедрению искусственного интеллекта в различные сферы жизнедеятельности. На его основе функционируют система по обеспечению безопасности населения и дорожного движения "СЕРГЕК", а также платформа автоматизированной диагностики инсульта "CEREBRA" и системы для медучреждений "Forus Data".





Совместно с компаниями NVIDIA, Coursera, Amazon, Microsoft и Google реализуются обучающие программы с бесплатной сертификацией по искусственному интеллекту и машинному обучению.





Казахстан также стремится быть ключевым участником нового Шелкового пути в цифровом мире.





Основным документом в данном направлении станет Цифровой кодекс, в котором будут закреплены руководящие принципы цифровизации страны. Он позволит реализовать новые подходы к регулированию цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, создать безопасную и комфортную цифровую среду для граждан и бизнеса.