Герои нашего времени: активные участники противопаводковых мероприятий получили награды от президента
Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил граждан страны, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, сообщает Акорда.
В своем выступлении президент отметил, что стихийное бедствие этого года стало одним из самых разрушительных в истории страны. В 10 регионах Казахстана было введено чрезвычайное положение. По всей стране было повреждено более 19 тысяч жилых домов.
В критический момент наш народ проявил подлинную солидарность. Общими усилиями мы смогли противостоять природной стихии и вновь продемонстрировали наше единство. Спасатели, военные, сотрудники органов внутренних дел и акиматов день и ночь боролись со стихией. Храня верность присяге, они безупречно исполнили свой долг перед Родиной", - заявил президент.
В борьбе с наводнениями приняли участие более 63 тысяч сотрудников силовых структур. В ходе спасательных операций было эвакуировано более 120 тысяч человек, в том числе 40 тысяч детей.
С первых дней стихийного бедствия особую активность проявила национальная волонтерская сеть. Более 50 тысяч волонтеров организовали караваны милосердия. Добровольцы участвовали в доставке продуктов питания и других предметов первой необходимости в затопленные регионы", - отметил Токаев.
Он привел в пример школьницу из города Кентау Гаухар Шаймерден, которая направила все свои сбережения жителям Кульсары. Также президент отметил вклад жительниц Атырауской области 90-летней Орынши Токтыбаккызы и Алии Досмухановой. Также президент поблагодарил братские государства, международные компании и организации за предоставленную помощь.
Некоторые иностранные граждане специально прибыли в нашу страну, чтобы лично помочь пострадавшим людям. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность нашим зарубежным партнерам и друзьям за поддержку", - заявил глава государства.
По словам Токаева, во время паводков проявились единство и солидарность казахстанского народа.
Когда подступила большая вода, наши соотечественники по зову сердца пришли на помощь спасателям, борющимся со стихией. Исключительную самоотверженность и подлинное мужество они проявили, помогая ответственным службам в зонах подтопления. Многие на собственном транспорте вывозили людей и животных. Тысячи неравнодушных граждан участвовали в строительстве защитных насыпей. Благодаря общим усилиям нам удалось избежать худших сценариев развития событий", - заявил президент.
Он высоко оценил усилия волонтеров и назвал их героями нашего времени.
Президент напомнил, что людям, оставшимся без жилья, были выделены средства на строительство домов за счет фонда "Қазақстан халқына". Всего будет построено более 2200 жилых домов и отремонтировано около 10 тысяч.
Значительные средства на ликвидацию последствий паводков были выделены отечественными предпринимателями. Таким образом они на деле показали подлинную заботу о родной стране. В этом и заключается ответственность бизнеса и его забота об интересах народа", - заявил глава государства.
Он выразил искреннюю признательность всем гражданам, участвовавшим в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Затем президент наградил спасателей, волонтеров, тружеников, общественных деятелей, военных, врачей и предпринимателей, а также руководителей крупного бизнеса, принимавших активное участие в противопаводковых мероприятиях.