Глава Акмолинской области посетил сельхозпредприятия пристоличного Целиноградского района

Кокшетау. 26 августа. Kazakhstan Today - Cостоялась рабочая поездка акима Акмолинской области в пристоличный Целиноградский район, передает Kazakhstan Today.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в селе Кажымукан Целиноградского района ознакомился с деятельностью козьей фермы ТОО "Племенное хозяйство Зеренда", сообщила пресс-служба главы региона.

Как проинформировал руководитель предприятия Ермек Улыкбанов, на ферме содержится 1250 элитных коз, завезенных из Европы. В составе хозяйства имеется перерабатывающий завод, который оснащен итальянским оборудованием, позволяющим выпускать порядка 42 наименований молочной продукции. Это молоко, сметана, творог, брынза, мягкие и твердые сорта сыра. Накануне получен сертификат соответствия на производство сухого молока и мороженого.

Продукция предприятия поставляется на продовольственные рынки Нур-Султана и Акмолинской области.

Я - врач по образованию, знаю, что полезно для здоровья. Так появилась идея создания хозяйства. Однако, несмотря на то, что козье молоко является уникальным продуктом, мы не получаем дотаций, как на коровье молоко", - рассказал Улыкбанов.

Ермек Маржикпаев, отметив безусловную ценность козьего молока, поручил акиму района Малгаждару Таткееву и исполняющему обязанности руководителя управления сельского хозяйства Димашу Таласбаеву поддержать предприятие.

В этом же селе руководитель региона проинспектировал ход строительства школы на 300 мест, водопровода и капитального ремонта улично-дорожной сети, а также работу по реконструкции дороги в селе Садовое. В беседе с подрядчиками аким области строго потребовал обеспечить качество строительных работ и соблюсти заявленные сроки.

На полях крупнейшего сельхозтоваропроизводителя страны - ТОО "Агрофирма "Родина" Ермек Маржикпаев и Иван Сауэр обсудили положение дел в сельском хозяйстве и мерах государственной поддержки.

В текущем году аграриями хозяйства произведен яровой сев на площади более 23 тыс. гектаров, на сумму более 500 млн тенге приобретено восемь высокотехнологичных комбайнов. Урожай зерновых планируют получить не ниже уровня прошлого года.

В ходе экскурсии по селу Иван Сауэр рассказал, как выстроена работа на предприятии и налажен быт сельчан. Здесь есть своя малая авиация, животноводческий комплекс, молочный завод, хоккейный корт, парк культуры и отдыха, супермаркет, отстроены целые улицы с новыми домами в едином стиле и другое.

Иван Сауэр проводит большую работу по развитию социальной сферы, улучшению жизни сельчан. Он - эффективный менеджер, специалист своего дела и неравнодушный гражданин, удостоенный звания Казакстаннын Енбек Ерi, отметили в пресс-службе.

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