Глава Акмолинской области посетил строящиеся школы и дома в Кокшетау

Кокшетау. 26 сентября. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в ходе рабочей поездки по Кокшетау ознакомился с проводимыми работами по ремонту дорожного полотна в микрорайоне Нурлы Кош пригородного села Красный Яр, передает Kazakhstan Today.

Из планируемых 10 800 квадратных метров новое асфальтовое покрытие проложено наполовину. Руководитель региона поставил задачу - к первой декаде октября завершить все ремонтные работы. Также в беседе с жителями Маржикпаев проинформировал, что разрабатывается проект детского сада на 280 мест, который в ближайшее время будет направлен на экспертизу, сообщила пресс-служба главы региона.

В областном центре аким проверил строительство учреждений образования. Он определил 30 сентября контрольным днем для возобновления приостановленных работ на учебно-воспитательном комплексе, расположенном на красноярской трассе. В средней школе-лицее №6 и экологической школе-гимназии №13 "Экос" начато строительство пристроек на 300 и 420 мест, соответственно. Подрядчикам поручено не отставать от графиков работ.

В микрорайоне Сарыарка Маржикпаев посетил строительную площадку, где по госпрограмме "Нурлы жер" возводятся 12 домов, из них 8 кредитных и 4 арендных. В текущем году запланирован ввод 2 домов для социально незащищенных семей и 8 - для вкладчиков Жилстройсбербанка.

В рамках предстоящего форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России начато строительство дворца "Болашак сарайы". На объекте ведутся земляные работы. В прибрежной зоне озера Копа произведено бурение и заливка бетоном 5 буронабивных свай для строительства моста через реку Кылшакты, а также вынимается грунт для устройства дорожной одежды. Аким области положительно оценил ход строительных работ.

Кроме того, Маржикпаев осмотрел строящийся Кафедральный собор и ряд дорожных объектов.

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