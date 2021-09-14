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Глава Антикорра отчитался перед президентом

13.09.2021, 19:14 4321
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент заслушал подробный отчет об основных результатах работы Агентства по противодействию коррупции за 8 месяцев, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Руководитель антикоррупционной службы доложил президенту о реализации послания главы государства и исполнении его поручений. Марат Ахметжанов сообщил о предварительных итогах комплексного анализа сферы субсидирования в агропромышленном секторе и результатах досудебных расследований по конкретным уголовным делам.
 
Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с работой по совершенствованию подходов к противодействию системной и бытовой коррупции с активным использованием превентивных мер.
 
По итогам встречи президент дал Марату Ахметжанову ряд конкретных поручений.
 

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