Глава Антикорра отчитался перед президентом

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент заслушал подробный отчет об основных результатах работы Агентства по противодействию коррупции за 8 месяцев, сообщает пресс-служба Акорды.

Руководитель антикоррупционной службы доложил президенту о реализации послания главы государства и исполнении его поручений. Марат Ахметжанов сообщил о предварительных итогах комплексного анализа сферы субсидирования в агропромышленном секторе и результатах досудебных расследований по конкретным уголовным делам.

Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с работой по совершенствованию подходов к противодействию системной и бытовой коррупции с активным использованием превентивных мер.

По итогам встречи президент дал Марату Ахметжанову ряд конкретных поручений.

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