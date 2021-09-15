Глава департамента госдоходов ЗКО уволился после приговора в отношении подчиненного

УРАЛЬСК. 14 СЕНТЯБРЯ - Руководитель департамента государственных доходов Жанболат Тлеулес подал заявление на увольнение по собственному желанию сразу после вступления в силу приговора в отношении его подчиненного, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заявление Жанболата Тлеулеса было рассмотрено в Министерстве финансов и удовлетворено, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Напомним, 11 августа в городском суде вынесли приговор экс-руководителю управления государственных доходов Уральска Нурлану Алхиеву. Он подозревался в получении взятки. Приговором суда он был признан виновным и приговорен к штрафу в размере 23,6 миллиона тенге. Кроме этого, суд пожизненно лишил его права заниматься должность на государственной службе. Однако суд не стал лишать свободы Нурлана Алхиева и посчитал нужным освободить его в зале суда.

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