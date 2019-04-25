Глава государства дал ряд поручений Сапарбаеву по своевременной и качественной реализации социальных программ

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра труда и социальной защиты населения Бердибека Сапарбаева, передает Kazakhstan Today.

Глава государства был проинформирован о ходе реализации государственной программы "Енбек", мер по оказанию помощи малообеспеченным многодетным семьям и обеспечению занятости населения через открытие новых рабочих мест.

Министр доложил о том, что в среднем в течение года предполагается создать 370 тысяч новых рабочих мест. Основные источники повышения уровня занятости - гранты на открытие предприятий, микрокредитование, переобучение лиц, не имеющих специальности, молодежная практика и общественные работы. По словам Б. Сапарбаева, в предстоящие три года намечено в целом открыть 1,1 млн рабочих мест. Также была представлена информация о подготовке национального плана по защите граждан с ограниченными возможностями, реализации внутренней и внешней миграционной политики.

Касым-Жомарт Токаев указал на особое значение качественной реализации государственных программ социальной защиты населения, прежде всего направленных на повышение благосостояния малообеспеченных многодетных семей. Президент заявил о необходимости принять меры по недопущения превышения уровня безработицы в 4,5%. Кроме того, он акцентировал внимание на важности поддержки граждан с ограниченными возможностями.

Глава государства дал ряд конкретных поручений по своевременной и качественной реализации социальных программ.

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