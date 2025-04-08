07.04.2025, 15:03 34876
Глава государства назначил послов РК в Польше и Индии
Фото: Акорда
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил чрезвычайных и полномочных послов Республики Казахстан в Польше и Индии.
Жалгасбаев Нурлан Адельевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Польша, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Индия, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству", - сообщили в Акорде.
Ранее занимавший пост посла РК в Польше Алим Кирабаев освобожден от должности.
Кроме того, Токаев назначил нового чрезвычайного и полномочного посла РК в Индии. Им стал экс-министр юстиции РК Азамат Ескараев.
Напомним, Ескараев занимал пост министра юстиции РК до января 2025 года.
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07.04.2025, 18:15 26691
Новые правила: в Алматы полиция провела рейд по мопедистам
За последние годы мопеды стали частыми участниками аварий
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Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы полиция провела рейд по новым правилам эксплуатации мопедов, сообщает Polisia.kz.
Мы проводим этот рейд не для того, чтобы штрафовать. Наша цель - предупредить, объяснить и помочь людям адаптироваться к новым требованиям. К сожалению, за последние годы мопеды стали частыми участниками аварий. Среди водителей нередко встречаются подростки без прав и шлемов. Мы не хотим, чтобы это заканчивалось трагедией. Полиция действует в рамках Года профилактики, объявленного министром внутренних дел. Мы за безопасность и порядок и призываем всех - водителей и пешеходов - соблюдать закон", - отметил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.
Отмечается, что с начала года на дорогах Алматы произошло 197 дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов. В результате два человека погибли, а еще 203 получили травмы различной степени тяжести.
Эта статистика говорит сама за себя. Новые нормы - это не просто формальность. Это шаг к порядку на дорогах и к сохранению жизни. Мы хотим, чтобы люди осознали важность соблюдения правил", - добавил Серик Шумаев.
Напомним, новые правила для водителей мопедов вступили в силу в Казахстане.
07.04.2025, 17:45 27961
В КГД объяснили скопление грузового транспорта на казахстанско-китайской границе
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан объяснили скопление грузового транспорта на казахстанско-китайской границе, передает корреспондент агентства.
В настоящее время наблюдается значительное скопление грузового автотранспорта, что обусловлено несколькими факторами. В частности, преждевременное прибытие грузовых транспортных средств до даты бронирования в СЭО, замедленный процесс пропуска со стороны китайских властей, что связано с внутренними процедурами и особенностями работы на границе", - сообщили в комитете.
Кроме того, на территории Китая продолжаются работы по реконструкции дорожного покрытия и модернизации инфраструктуры, включая инспекционные досмотровые комплексы, что в свою очередь снижает пропускную способность.
Также стоит отметить влияние сезонных пиков, таких как праздничные периоды, которые традиционно приводят к увеличению потока транспорта. Комитет государственных доходов активно ведет работу с китайской стороной, включая регулярные переговоры, направленные на повышение пропускной способности и улучшение взаимодействия между двумя странами", - добавили в КГД.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай увеличат пропускную способность на границе.
07.04.2025, 17:00 31261
В Алматы по решению суда демонтируют недостроенный объект
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы по решению суда демонтируют недостроенный объект, расположенный на проспекте Гагарина, сообщает пресс-служба акима мегаполиса.
Демонтаж объекта начат накануне с участием судебных исполнителей департамента юстиции города", - информирует акимат со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Уточняется, что ранее в отношении собственника принимались административные меры и было выдано предписание на устранение допущенных нарушений с приостановлением работ по объекту.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
07.04.2025, 10:56 46756
Казахстан получит 3,7 млрд кубометров воды по реке Сырдарья в поливной период
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В поливной период 2025 года Казахстан получит по реке Сырдарья около 3,7 млрд кубометров воды. Об этом министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов договорился с коллегами из Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в ходе 89-го заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии.
Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, по межгосударственному каналу "Достык" в поливной период Казахстан получит 909 млн кубометров воды. В Северное Аральское море планируют направить 975 млн кубометров воды.
Сейчас мы заняты тем, чтобы направлять паводковую воду в озера и реки и собирать ее в водохранилищах. Но когда речь идет о южных областях, важна водная дипломатия. Сани надо готовить летом, или, наоборот, для летнего поливного периода этого года мы ведем переговоры с прошлого года. Вода, поступающая в Казахстан по реке Сырдарья, будет собрана в Шардаринском водохранилище и использована для обеспечения аграриев южных областей. В прошлом году за счет эффективного распределения воды, внедрения водосберегающих технологий и (благодаря. - Прим. ред.) своевременным переговорам с соседними странами нам удалось удовлетворить нужды крестьянских хозяйств в поливной воде. Добиться этого мы намерены и в текущем году", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, что с октября прошлого года по 1 апреля этого года Узбекистан направил Казахстану 12,6 млрд кубометров воды. Это на 1,7 млрд кубометров больше, чем планировалось ранее.
07.04.2025, 10:40 46651
На водохранилищах в трех регионах Казахстана пик половодья пройден - Минводных ресурсов
Фото: Минводных ресурсов
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На водохранилищах Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей пик половодья пройден. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.
По данным ведомства, производится сброс воды из крупных водохранилищ северных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод.
По состоянию на 7 апреля в Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 260 кубометров воды в секунду, из Селетинского водохранилища - 151,74 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища - 20 кубометров в секунду.
В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 450 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища - 561 кубометр в секунду.
Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 750 кубометров воды в секунду.
В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 8 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища - 2 кубометра в секунду.
Из Кенгирского водохранилища в области Улытау сбрасывается 284,2 кубометра воды в секунду.
В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 1202,4 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища - 781 кубометр воды в секунду.
06.04.2025, 20:13 72046
В Акмолинской области спасатели устраняют угрозу перелива воды через плотину
Фото: МЧС
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Кокшетау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На плотине Макинка вблизи одноименного села района имени Биржан Сал Акмолинской области создалась угроза перелива через тело плотины из-за активного таяния снега в лесах Бурабайского района и района имени Биржан Сал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
На месте работают силы и средства ДЧС Акмолинской области и города Астаны. В частности, задействованы 2 пожарно-насосной станции повышенной производительности. Ситуация находится на контроле МЧС", - проинформировали в ведомстве.
06.04.2025, 15:09 82151
В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Акмолинской области
Фото: ДЧС Акмолинской области
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Кокшетау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В целях стабилизации ситуации вдоль рек Кайракты и Боксу были проведены контролируемые взрывные работы для снятия ледяных заторов. В населенных пунктах также проведены мероприятия по укреплению береговой линии с использованием инертных материалов и мешкотары, а также организован отвод талых вод. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
По данным ведомства, на данный момент в Буландынском районе пик паводка идет на снижение. Силы гражданской защиты продолжают работать в круглосуточном режиме для минимизации последствий паводков и обеспечения безопасности населения.
В селе Иванковка зафиксировано подтопление 4 частных жилых домов. В селе Капитоновка в результате повышения уровня воды в реке Боксук в ночное время были эвакуированы 41 человек, из них 11 детей. В селе Новобратское эвакуированы 70 человек, в том числе 11 детей. Все эвакуированные размещены у своих родственников. Кроме того, спасено 757 голов скота и 471 птица", - проинформировали в министерстве.
В ликвидации последствий паводков задействованы около 300 человек личного состава и 156 единиц специальной техники.
06.04.2025, 09:05 77261
Токаев поздравил боксера Алимханулы с защитой титулов
Фото: t.me/ruslanzheldibay
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства поздравил боксера Жанибека Алимханулы с успешной защитой поясов чемпиона по версиям WBO и IBF в среднем весе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все соотечественники испытывают чувство гордости за спортсмена, который на родной земле достойно защитил честь страны, продемонстрировав стойкость и высокий уровень мастерства.
Президент пожелал Жанибеку новых ярких побед.
Напомним, в главном бою вечера бокса в Астане казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) сразился с французом Анауэлем Нгамиссенге (14-0, 9 КО).
Уже в первом раунде Алимханулы отправил своего соперника в нокдаун, а в пятом раунде оформил победу нокаутом, сообщает Sports.kz.
Для Алимханулы эта победа стала семнадцатой в профессиональной карьере, а Нгамиссенге потерпел первое поражение на профи-ринге. Алимханулы поднялся в рейтинге BoxRec в среднем весе с третьего места на первое. В этом бою Жанибек успешно защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF.
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