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Глава государства подписал ряд законов

29.05.2020, 19:39 11071
Глава государства подписал ряд законов
Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает Kazakhstan Today.
 

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах вооруженных сил, других войск и воинских формирований", - сообщает пресс-служба Акорды.

 
Кроме того, Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза"
 
Тексты законов публикуются в печати.
 

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