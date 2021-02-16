Глава государства подписал ряд законов

Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал пять законов, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Главой государства подписан ряд законов "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года"; "О ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года"; "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербия, с другой стороны"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариата"; "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО (категория 2)".

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