Глава государства подписал ряд законов

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НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал четыре закона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства подписал закон "О ратификации соглашения между правительством РК и правительством РФ о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома Байконур ракет-носителей типа "Союз-2" для запусков космических аппаратов в северном направлении на приполярные орбиты". Также подписан закон "О ратификации протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительством РК и правительством РФ от 10 декабря 1994 года".

В документах прописаны обязательства сторон по обеспечению экологической безопасности населения и территорий. Законы позволят гармонизировать ранее взятые обязательства, а также развивать научно-технический, производственный и социально-культурный потенциал и инфраструктуру комплекса "Байконур".

Кроме того, президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон РК "О введении в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".

Указанные поправки предусматривают налоговые льготы и государственную поддержку социальных предпринимателей. Также предусмотрены дополнительные меры по восстановлению экономического роста и поддержке предпринимателей, пострадавших от пандемии, в частности, снижение НДС на 70% для новых предприятий обрабатывающей промышленности.

Также подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам предпринимательства, социального предпринимательства и обязательного социального медицинского страхования".

Предусматриваются налоговые льготы для социальных предпринимателей за обучение и повышение квалификации работников из социально-уязвимых слоев населения. Государство будет оказывать финансовую, информационную, консультационную и методическую помощь субъектам социального предпринимательства. Предусмотрены дополнительные меры по восстановлению экономического роста и поддержке предпринимателей, пострадавших от пандемии. Это снижение НДС на 70% для новых предприятий обрабатывающей промышленности, освобождение от корпоративного подоходного налога дохода, реинвестированного в новые основные фонды обрабатывающей промышленности. Кроме того, вводится специальный налоговый режим для индивидуальных предпринимателей с использованием специального мобильного приложения.

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