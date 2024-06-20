Глава государства подписал ряд законов

Рассказать друзьям

Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал три закона, сообщает пресс-служба Акорды.





Подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства".





Законом введен ряд положений, направленных на недопущение роста долговой нагрузки населения.





В целях исключения роста долгов граждан введен запрет на предоставление беззалоговых потребительских займов гражданам, имеющим просроченную задолженность свыше 90 дней. Однако этот запрет не распространяется на рефинансирование займов.





Банковский омбудсмен наделен компетенцией рассмотрения всех споров по займам (до этого он мог рассматривать споры только по ипотечным договорам), введен институт микрофинансового омбудсмена. Решения омбудсменов обязательны для финансовых организаций в случае согласия с ними физических лиц.





Введен запрет на выселение в отопительный сезон из единственного жилья семей с несовершеннолетними детьми и лиц с инвалидностью 1-й и 2-й группы.





Введена обязательная биометрическая идентификация по онлайн-займам.





Также подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики".





Закон направлен на дальнейшее совершенствование механизмов поддержки и развития отрасли энергетики.





В частности, для развития возобновляемой энергетики малой генерации введено понятие "маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии" - технические устройства мощностью не более 200 киловатт, производящие электрическую и/или тепловую энергию с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).





Помимо этого, подписан закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Соглашение по рыболовным субсидиям)".