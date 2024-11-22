Глава государства подписал закон о реформировании судебной системы

У палаты сейчас нет таких полномочий

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов в кулуарах сената отметил, что у палаты сейчас нет полномочий проверять благотворительные фонды. Но введение соответствующей нормы сейчас рассматривается в мажилисе.





Алихан Смаилов подчеркнул, что Высшая аудиторская палата проводит внешний аудит, использование государственных бюджетных средств, а также государственных активов в госорганизациях и квазигосударственных учреждениях.





Вместе с тем сейчас в рамках нового Бюджетного кодекса, который рассматривается мажилисе, мы предложили внести дополнительные нормы, которые бы наделяли компетенцией ВАП по аудиту небюджетных фондов, которые созданы с участием государства либо которым переданы функции определенные государства. И тогда у ВАП появится такая возможность проверять небюджетные фонды", - заявил глава Высшей аудиторской палаты.





Напомним, 15 ноября 2024 года в суд поступило ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Перизат Кайрат сроком до двух месяцев. 16 ноября постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны ходатайство удовлетворено, сообщили в пресс-службе столичного суда.





Активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.



