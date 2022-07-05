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Глава государства подписал закон по вопросам развития рынка стрессовых активов

04.07.2022, 19:53 8226
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основной целью закона является создание ликвидного рынка стрессовых активов на рыночных принципах и вовлечение их в экономический оборот.
 
К стрессовым активам относятся 4 группы активов: кредиты с просрочкой более 90 дней, реструктуризированные кредиты, взысканное имущество и активы дочерних организаций банков по управлению стрессовыми активами.
 

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Смаилов: Казахстан настроен развивать стратегическое партнерство с Россией по всем направлениям

04.07.2022, 20:54 6911
Смаилов: Казахстан настроен развивать стратегическое партнерство с Россией по всем направлениям
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
ЕКАТЕРИНБУРГ. 4 ИЮЛЯ - На полях XII Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", проходящей в Екатеринбурге, состоялась встреча премьер-министра РК Алихана Смаилова и председателя правительства РФ Михаила Мишустина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи премьер-министр РК отметил, что в этом году наша страна выступает партнером выставки "ИННОПРОМ", в связи с чем казахстанская сторона представлена официальной делегацией из представителей государственного сектора и бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 

Рассчитываю, что наши компании в полной мере воспользуются предоставленной возможностью, чтобы продемонстрировать свои разработки, установить выгодные и перспективные деловые контакты", - сказал Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан и Россия имеют традиционно высокий уровень взаимодействия по всему спектру межгосударственных связей. Особый характер двусторонних отношений подтверждается и высокой динамикой встреч глав наших государств.
 

Правительство Казахстана готово к активному диалогу по всем направлениям нашего взаимодействия, нацеленного на углубление экономического сотрудничества", - отметил Алихан Смаилов.

 
Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. По итогам 2021 года двусторонний товарооборот вырос почти на треть и достиг 24,2 млрд долларов - это рекордный показатель для казахстанско-российской торговли.
 
В текущем году положительная динамика сохраняется - за январь-май взаимная торговля выросла почти на 5%, составив 9,2 млрд долларов.
 

Ведется системная работа по развитию многоплановых экономических связей между нашими странами. Особая роль в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия и увеличения торгового оборота отводится казахстанско-российской межправительственной комиссии. В этом контексте видится важным своевременная реализация комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы", - сказал глава правительства РК.

 
Алихан Смаилов добавил, что промышленная кооперация является одним из приоритетных направлений сотрудничества Казахстана и России.
 
Так, результатом совместных усилий в сфере промышленности являются 13 крупных реализованных кооперационных проектов на 437,8 млн долларов и 9 новых на 3 млрд долларов.
 

Важно не снижать эффективность данной работы. Правительство Казахстана настроено продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития казахстанско-российского стратегического партнерства по всем направлениям", - заключил премьер-министр РК.

 
В своем выступлении Михаил Мишустин отметил, что правительство России рассматривает дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном в качестве безусловного приоритета.
 

Наше сотрудничество проверено временем и многократно доказало свою устойчивость к внешним вызовам", - подчеркнул Мишустин.

 
В ходе встречи главы правительств обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах.
 

Президент подписал поправки в закон о волонтерстве и благотворительности

04.07.2022, 20:37 7531
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа, госзаказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, лекарственного и социального обеспечения", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Закон направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в этой сфере и послужит импульсом к дальнейшему развитию гражданского общества.
 

Султанов отчитался перед Токаевым о мерах правительства по стабилизации цен

04.07.2022, 17:50 10756
Султанов отчитался перед Токаевым о мерах правительства по стабилизации цен
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Президент принял заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главе государства было доложено об итогах председательствования Казахстана на 12-й Министерской конференции ВТО, в ходе которой были приняты важные решения. В частности, удалось запустить процесс реформирования ВТО и принять новое соглашения по рыболовным субсидиям, по которому переговоры длились больше 20 лет, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарту Токаеву были представлены итоги работы министерства по развитию внешней торговли и защите национальных интересов в рамках экономической интеграции. Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции сообщил, что за 4 месяца этого года экспорт несырьевых товаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 33,9%, с 5,6 млрд до 7,5 млрд долларов. Экспорт услуг достиг 5,8 млрд долларов.
 
Глава государства был проинформирован о ходе реализации проектов по развитию трансграничных хабов и торгово-логистической инфраструктуры, в том числе вдоль транспортного коридора Север - Юг и Транскаспийского международного транспортного маршрута.
 
Бахыт Султанов также отчитался о мерах правительства по стабилизации цен и обеспечению доступности основных видов продовольственных товаров. По его словам, реализация мероприятий принятого плана по обеспечению продовольственной безопасности на 2022-2024 годы позволит достичь к 2024 году стопроцентного обеспечения по основным импортозависимым товарам.
 
По итогам встречи президент дал поручения, направленные на активизацию внешнеторговой деятельности и продвижение казахстанской продукции на зарубежные рынки. Главой государства был сделан акцент на необходимости регулирования экспорта основных продовольственных товаров для обеспечения внутреннего рынка.
 

Акиматы районов Алматы будут самостоятельно управлять своими бюджетами

04.07.2022, 17:28 11631
АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - В ходе встречи с членами общественного совета, депутатами маслихата и представителями экспертного сообщества аким Алматы ответил на вопрос о процедуре финансирования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы планируем, чтобы у районных акиматов появился свой полноценный бюджет. Глава государства поддержал. С 1 января 2023 года мы попробуем. В районы мы передадим текущий ремонт дорог, в том числе ямочный ремонт, вопросы начисления АСП, дошкольного образования, санитарную обработку и обрезку деревьев, плюс еще несколько пакетов", - сказал аким Алматы Ерболат Досаев. 

 
По словам акима, в необходимости этого решения он убедился после восьми встреч в восьми районах города - больше половины вопросов находятся в компетенции именно районных акимов. 
 

На своих отчетных встречах они должны докладываться, что у них есть деньги, что отремонтировали, что планируется сделать и т.д.", - сказал Досаев.

 
Он добавил, что сегодня акимы районов ведут активную работу, но у них нет возможностей и полномочий решать текущие вопросы жителей. 
 

Это удивительно, у районных акиматов не предусмотрен бюджет во всех городах республиканского значения, областных центрах", - сказал аким Алматы.

 

В Алматы разработают регламенты на случай ЧС

04.07.2022, 16:48 12196
В Алматы разработают регламенты на случай ЧС
АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с членами общественного совета, депутатами маслихата, представителями экспертного сообщества рассказал о совершенствовании систем реагирования на ЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы эту работу начали на самом деле, у нас будет единая служба 112. До конца года ее в первую очередь запустим. Как раз к ней будут привязаны новые и цифровые регламенты. У нас будут алгоритмы действий, если пропадет интернет, если не сможем добраться до наших смартфонов. Есть такие же инженерные решения, что даже в отсутствие интернета все будет работать. Я вот лично занимался обеспечением наличными деньгами во время январских событий (во время работы председателем Национального банка. - Прим. ред.), вот тогда мы смогли совместно с двумя банками - "Халык" и "Каспи" сделать так, чтобы люди без интернета могли проводить свои транзакции. Приложения работали без интернета", - сообщил Ерболат Досаев.

 
Кроме того, он рассказал о пунктах сбора людей в случае ЧС.
 

Боюсь показать эти места сбора, так как за последние 30 лет человеческая рука вообще и близко не приближалась к ним. Поэтому осенью мы собираемся вынести на рассмотрение вопросы создания инфраструктуры и необходимости подготовки людей. Вопрос на моем личном контроле", - сказал Ерболат Досаев.

 

К сожалению, на этот год мы не успеваем по бюджету, вы видите сами, что при уточнении бюджета мы направляем средства на социальный блок и решение наших исторически сложившихся проблем. По новым программам мы с 2023 года намерены двигаться вперед", - добавил аким.

 

Глава Минобороны проверил состояние подразделений Жаркентского гарнизона

04.07.2022, 12:35 16056
Глава Минобороны проверил состояние подразделений Жаркентского гарнизона
Фото: Минобороны РК
ЖАРКЕНТ. 4 ИЮЛЯ - В ходе рабочей поездки в Жетысускую область министр обороны Республики Казахстан Руслан Жаксылыков проверил состояние дел подразделений, дислоцированных в городе Жаркенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жаксылыков осмотрел состояние объектов военной инфраструктуры: штаба, полигона, войскового стрельбища, корпусов учебного центра и ознакомился с содержанием жилищного фонда военного городка.
 
Также проверил условия хранения военной техники, оружия и боеприпасов, акцентировав внимание на выполнении мероприятий по реализации национального проекта "Безопасная страна", утвержденного главой государства Касым-Жомартом Токаевым, рассказали в пресс-службе МО РК.
 
По результатам инспекции генерал-полковник Руслан Жаксылыков поставил ряд задач по содержанию инфраструктуры, обеспечению безопасного хранения боеприпасов, организации боевой подготовки и общеслужебной деятельности.
 

Кошанов отчитался перед президентом о работе мажилиса

04.07.2022, 12:09 16696
Кошанов отчитался перед президентом о работе мажилиса
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Спикер мажилиса Ерлан Кошанов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о проведенной законотворческой работе во второй сессии VII созыва мажилиса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Кошанова, ряд принятых законов был направлен на законодательное обеспечение инициированных главой государства реформ. 
 
В настоящее, по его словам, время депутаты выехали в регионы для проведения встреч с населением и получения обратной связи по ситуации на местах. Мажилисмены изучат и систематизируют наиболее значимые проблемы, поднимаемые гражданами, и в дальнейшем будут решать их совместно с правительством.
 
Президент был проинформирован о новых форматах работы нижней палаты парламента, в том числе о создании общественной палаты.
 
Кроме того, Ерлан Кошанов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о работе партии АMANAT по обеспечению социальной справедливости в обществе и повышению благосостояния граждан. Так, в рамках проекта "Жер аманаты" осуществляется возврат в государственную собственность неиспользуемых и незаконно выделенных земель сельскохозяйственного назначения.
 

Совместно с правительством партией реализуется проект "Ауыл аманаты". Сельчане будут обучаться новым компетенциям по производству сельхозпродукции с учетом требований розничных сетей и запросов потребителей. Планируется охватить 2400 сельских округов с населением в 7,7 млн человек", - проинформировали в Акорде.

 
Председатель мажилиса также доложил об итогах участия делегации Казахстана в ХІ пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, прошедшем в городе Чолпон-Ате 23-24 июня.
 

Обеспечить своевременную выплату зарплаты педагогам и не допустить необоснованный рост цен на СЗПТ поручил Тугжанов

04.07.2022, 11:49 15156
Обеспечить своевременную выплату зарплаты педагогам и не допустить необоснованный рост цен на СЗПТ поручил Тугжанов
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Состоялось совещание по вопросам усиления риска анализа и прогнозной деятельности государственных органов, сообщает пресс-службе премьер-министра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Даже небольшая проблема, если ее вовремя не решить, может вызвать недовольство населения. Поэтому государственные органы должны постоянно анализировать риски и быть всегда готовыми к их решению", - заявил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов. 

 
В ходе совещания Министерству просвещения и акиматам поручено обеспечить своевременность выплаты заработной платы педагогам, Министерству сельского хозяйства - разработать четкий прогноз баланса производства и потребления для недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания. 
 
Также заместитель премьер-министра отметил, что впереди сезон подготовки детей к учебному году, что также может сопровождаться увеличением расходов населения. Поэтому нужно максимально использовать возможности действующих рыночных инструментов для стабилизации цен. 
 
По итогам совещания перед всеми государственными органами и акиматами регионов поставлены следующие задачи: 
 
  • не допускать образования задолженности по выплате заработной платы;  
  • на постоянной основе анализировать все возможные риски и выработать алгоритм пошаговых действий по решению проблемных вопросов отрасли; 
  • в случае наличия проблемных вопросов взять их решение на особый контроль; 
  • усилить информационную, разъяснительную работу государственных органов, активно продвигать площадки в социальных сетях, а также регулярно отвечать на вопросы населения. 
 
Ранее сообщалось, что депутат мажилиса в ходе заседания палаты сообщила, что долги государства по отпускным и выплатам на оздоровление для казахстанских учителей составили около 30 млрд тенге. 
 

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