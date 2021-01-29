Глава государства поручил Элиманову усилить работу по противодействию теневой экономике

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил Касым-Жомарту Токаеву о планах работы недавно созданного Агентства на предстоящий период, а также отчет о результатах деятельности упраздненного Комитета по финансовому мониторингу за 2020 год, передает Kazakhstan Today.

Президенту было доложено о подготовке к проведению второго раунда взаимной оценки реализации норм группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства поручил Жанату Элиманову усилить работу по противодействию теневой экономике, обеспечив при этом защиту интересов добросовестного бизнеса и исключив необоснованное вмешательство в его деятельность.

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