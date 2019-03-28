Глава государства поручил принять меры по предотвращению паводков в регионах

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с акимами поручил благополучно завершить отопительный сезон, обеспечить стабильное функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, а также провести противопаводковые мероприятия.

"В прошлом году в пяти регионах было подтоплено порядка 1,5 тысячи жилых домов. Совместными усилиями пострадавшим оказана помощь. Правительству и акимам необходимо принять меры по предотвращению паводков в регионах. Организовать мониторинг водохранилищ и рек, провести ревизию гидротехнических сооружений и быть готовыми к любым ситуациям", - сказал Токаев.

Он отметил, что в южных областях уже начались весенне-полевые работы и поручил своевременно решать все возникающие в этой связи вопросы.

Нужно держать на контроле обеспечение семенами высокого качества, удобрениями и горюче-смазочными материалами. Особое внимание следует обратить на крупные проблемные агрохолдинги и хозяйства, испытывающие финансовые трудности. Все весенние полевые работы там должны быть проведены в полном объеме и в срок. Поручаю правительству и акимам тщательно подготовиться и качественно провести весенне-полевые работы, максимально вовлекая в оборот все посевные площади", - сказал глава государства.

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