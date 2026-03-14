Глава государства поздравил Ербола Хамитова с золотой медалью на Паралимпиаде

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усилить защиту персональных данных граждан, подчеркнув, что любые утечки такой информации подрывают доверие общества к государству. Об этом глава государства сказал на рабочем совещании по реализации проекта Digital Qazaqstan в Акорде.





В своем выступлении глава государства подчеркнул важность распределения ответственности за управление данными. Первые руководители всех ведомств должны нести персональную ответственность за качество данных. Выстраивание полноценной системы управления данными на государственном уровне станет значимым шагом к признанию данных экономическим активом.





Глава государства заявил о необходимости соблюдения конфиденциальности и исключения любого несанкционированного доступа к персональной информации.





Каждая утечка персональных данных серьезно подрывает доверие к государству", - заявил президент, добавив, что, если граждане поддержат проект нового Основного закона, защита персональных данных станет конституционной обязанностью.





Продолжая свое выступление, президент особо подчеркнул, что в стратегии Digital Qazaqstan необходимо сделать акцент на кардинальной перестройке внутренних процессов и устранении избыточных согласований.





Цифровизация и бюрократия несовместимы как "лед и пламень". Необходимо работать по-новому, не пытаться подстраивать современные технологии под устаревшие бюрократические лекала. Зачем забивать "гвозди микроскопом"?! Современное цифровое государство обязано быть адаптивным к искусственному интеллекту, легко ориентироваться в массиве больших данных. Вы специалисты в этой новой, сложной сфере, во всяком случае таковыми называетесь. Вам и карты в руки. Нам нужны результаты. Я постоянно читаю новости, касающиеся ИИ, он так стремительно развивается, что становится тревожно за цифровое будущее Казахстана. Мне кажется, что идет замедление всего процесса", - отметил он.





Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу обеспечить глубокую трансформацию госаппарата. Куратором и координатором данного процесса должно стать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Он подчеркнул, что ведомство до конца года должно показать пример и первым перейти на новый формат взаимодействия с гражданами, бизнесом и государственными органами.





Отдельно хочу остановиться на банковских услугах для граждан. По моему поручению Национальным банком создана цифровая финансовая инфраструктура, в рамках которой действуют межбанковские QR-платежи и переводы, расчеты с цифровым тенге. Это существенно снижает издержки за счет сокращения цепочки платежных посредников. Обязательность подключения к инфраструктуре для всех банков закреплена законодательно, но крупнейшие банки затягивают с исполнением этого требования", - отметил президент.





Также в выступлении была поднята тема развития криптоиндустрии. Было отмечено, что законодательные изменения, формирующие полноценную регуляторную среду в этой сфере, вступят в силу в мае текущего года.





В завершение президент поручил финансовым регуляторам совместно с правительством и правоохранительными органами разработать план развития отрасли цифровых активов без ущерба финансовой стабильности, с эффективным противодействием мошенничеству и незаконному выводу капитала.





Отметим, что тема защиты персональных данных в Казахстане в последние годы стала одной из наиболее обсуждаемых в сфере цифровой безопасности. В 2025 году утечка могла затронуть около 16 миллионов записей. После появления этих данных в Сети уполномоченные органы начали проверку и возбудили уголовное дело.





Одной из возможных точек утечки премьер-министр Олжас Бектенов назвал медицинские организации, которые получают доступ к государственным базам для оказания услуг гражданам.



