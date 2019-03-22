Глава государства поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы

Астана. 21 марта. Kazakhstan Today - Пресс-служба Акорды опубликовала поздравление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю праздника Наурыз мейрамы, передает Kazakhstan Today.



"Уважаемые казахстанцы! Сердечно поздравляю всех вас с праздником Наурыз мейрамы! Он олицетворяет мир и добро, наполнен радостью и любовью, имеет глубокий философский смысл и общемировое культурное значение. Берущий истоки в глубокой древности, этот праздник знаменует собой цикл обновления и зарождения новой жизни. Наурыз - это также яркий символ нашего богатого духовного наследия, уникального национального кода и неразрывной связи поколений. Этот праздник привносит в нашу жизнь новую энергию созидания и развития. Сегодня Наурыз - поистине общенародное торжество, которое способствует укреплению дружбы, взаимного уважения и согласия в нашем доме - Республике Казахстан. Непреходящее значение его состоит в упрочении единства народа - нашей высшей ценности и общего достояния. Как гласит народная мудрость, "там, где есть единство, всегда будет благополучие". Пусть Наурыз принесет в каждый дом счастье и процветание!" - говорится в поздравлении президента.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства