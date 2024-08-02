Глава государства поздравил победителей Международной химической олимпиады

Фото: управление внутренней политики Акмолинской области

Рассказать друзьям

Кокшетау. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области ведутся работы по предупреждению паводков. В Атбасарском районе впервые началась очистка русла реки Жабай, переполнение которой степными водами много лет вызывало подтопления, сообщает управление внутренней политики.





Ранее местные власти предпринимали различные меры, чтобы избежать разлива реки, но это давало кратковременный результат.





Во время паводков этого года аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, неоднократно посещая Атбасарский район, на встречах с населением советовался о мерах по исключению повторных подтоплений", - сообщили в акимате региона.





В одну из таких встреч поступило предложение углубить дно реки, для чего был приобретен земснаряд, предназначенный и для очистки водоемов. О покупке агрегата руководитель региона рассказал около месяца назад, презентуя общественному совету области проекты по развитию региона.





управление внутренней политики Акмолинской области





Плавучее техническое средство доставлено в район буквально на днях. А сегодня оборудование начало работать в тестовом режиме в русле реки Жабай", - добавили в акимате.





Марат Ахметжанов, ознакомившись с работой земснаряда, отметил, что углубление и расширение русла реки проводится впервые почти за пятьдесят лет.





Земснаряд углубит 9 км русла реки Жабай до восьми метров в глубину. Сегодня земснаряд работает в тестовом режиме, проходит обкатка двигателя. Через день-два начнется полномасштабная очистка реки от ила и песка. Эта работа Атбасару необходима. Сделав вложения в подготовку к паводкам сейчас, мы сможем избежать миллиардных вложений в ликвидацию ущерба в будущем", - подчеркнул аким области.





управление внутренней политики Акмолинской области





Посмотреть на работу земснаряда пришли многие жители города.





Я тридцать лет живу в пойме реки, трижды к моему дому подходила вода. В этом году затопило, будем переезжать в новую квартиру. Но ведь жизнь на этом не заканчивается, и мы очень рады, что ведется такая работа для предупреждения будущих паводков, что аким области прислушался к мнению населения", - сказал житель Атбасара, пенсионер Николай Стригун.





В акимате добавили, что оборудование будет использоваться в дальнейшем для чистки реки Кылшакты в Кокшетау.





Напомним, уровень реки Жабай поднимался в 2013 году, 2017 и 2024 году, подтоплению подвергались более 300 и 500 домов.