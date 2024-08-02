01.08.2024, 19:46 24806
Глава государства поздравил победителей Международной химической олимпиады
Президент пожелал юным дарованиям новых свершений
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму призерам 56-й Международной химической олимпиады в Эр-Рияде, сообщает пресс-служба Акорды.
Отрадно, что сборная нашей страны уже третий год подряд демонстрирует высокие результаты в этом престижном турнире. В этом году вы показали блестящий уровень знаний, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Тем самым вы доказали конкурентоспособность и высокий авторитет отечественного образования в международной науке. Несомненно, большая заслуга в этом принадлежит вашим педагогам и родителям. Убежден, ваша победа станет началом профессиональных достижений на благо развития нашего Казахстана!" - говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал юным дарованиям новых свершений на пути к олимпу знаний.
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01.08.2024, 20:27 21576
Профилактика паводков: в Акмолинской области очищают русло реки Жабай
Фото: управление внутренней политики Акмолинской области
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Кокшетау. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области ведутся работы по предупреждению паводков. В Атбасарском районе впервые началась очистка русла реки Жабай, переполнение которой степными водами много лет вызывало подтопления, сообщает управление внутренней политики.
Ранее местные власти предпринимали различные меры, чтобы избежать разлива реки, но это давало кратковременный результат.
Во время паводков этого года аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, неоднократно посещая Атбасарский район, на встречах с населением советовался о мерах по исключению повторных подтоплений", - сообщили в акимате региона.
В одну из таких встреч поступило предложение углубить дно реки, для чего был приобретен земснаряд, предназначенный и для очистки водоемов. О покупке агрегата руководитель региона рассказал около месяца назад, презентуя общественному совету области проекты по развитию региона.
Плавучее техническое средство доставлено в район буквально на днях. А сегодня оборудование начало работать в тестовом режиме в русле реки Жабай", - добавили в акимате.
Марат Ахметжанов, ознакомившись с работой земснаряда, отметил, что углубление и расширение русла реки проводится впервые почти за пятьдесят лет.
Земснаряд углубит 9 км русла реки Жабай до восьми метров в глубину. Сегодня земснаряд работает в тестовом режиме, проходит обкатка двигателя. Через день-два начнется полномасштабная очистка реки от ила и песка. Эта работа Атбасару необходима. Сделав вложения в подготовку к паводкам сейчас, мы сможем избежать миллиардных вложений в ликвидацию ущерба в будущем", - подчеркнул аким области.
Посмотреть на работу земснаряда пришли многие жители города.
Я тридцать лет живу в пойме реки, трижды к моему дому подходила вода. В этом году затопило, будем переезжать в новую квартиру. Но ведь жизнь на этом не заканчивается, и мы очень рады, что ведется такая работа для предупреждения будущих паводков, что аким области прислушался к мнению населения", - сказал житель Атбасара, пенсионер Николай Стригун.
В акимате добавили, что оборудование будет использоваться в дальнейшем для чистки реки Кылшакты в Кокшетау.
Напомним, уровень реки Жабай поднимался в 2013 году, 2017 и 2024 году, подтоплению подвергались более 300 и 500 домов.
01.08.2024, 18:32 28261
"Казахфильм" работает в штатном режиме - Минкульт
Фото: kazakhfilmstudios.kz
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Алматы. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и информации РК сообщает, что на сегодняшний день Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова продолжает работать в штатном режиме.
Временно исполнять обязанности президента Национальной киностудии будет Айдар Омаров", - добавили в ведомстве.
Напомним, в июне Бостандыкским районным судом Алматы оглашен приговор в отношении бывшего вице-президента АО "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова".
24 апреля правительство Казахстана приняло постановление о некоторых вопросах совета директоров акционерных обществ "Казтелерадио", "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова" и некоммерческого акционерного общества "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера".
01.08.2024, 17:40 28221
Токаев и Боррель обсудили перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и ЕС
Фото: Акорда
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и верховный представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Жозеп Боррель обсудили перспективы развития сотрудничества между РК и Европейским союзом, сообщает Акорда.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также регионального взаимодействия стран Центральной Азии", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель прибыл с официальным визитом в Казахстан.
По данным МИД, в рамках визита планируется проведение переговоров с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу.
01.08.2024, 16:45 33511
Петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане: озвучено предварительное решение
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Казахстана Кайрат Камбаров озвучил предварительное решение по петиции против пропаганды ЛГБТ.
Все граждане равны перед законом и судом, при этом никто не может подвергаться какой-либо дискриминации, в том числе по признаку пола или по любым иным обстоятельствам. На основании изложенного петиция поддерживается частично", - заявил Кайрат Камбаров.
По его словам, принято решение поддержать петицию в части требований "защитить, оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений".
В настоящий момент необходимо провести научные исследования, детально изучить вопрос и выработать эффективные механизмы его регулирования", - добавил председатель Комитета по делам молодежи и семьи.
Напомним, в начале июня петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала 50 тысяч подписей. Ее должны рассмотреть за 40 рабочих дней с момента регистрации.
Ранее в ООН призвали власти Казахстана отклонить петицию о запрете пропаганды ЛГБТ.
01.08.2024, 09:05 52826
Токаев назначил заведующих двух отделов в администрации президента
Фото: Акорда
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назначил заведующих двух отделов в администрации президента, сообщила пресс-служба Акорды.
Распоряжениями главы государства Куат Сандалов назначен заведующим отделом развития цифровизации администрации президента, Ержан Сейткулов - заведующим отделом защиты информационных ресурсов.
31.07.2024, 19:23 88376
Мошенники делают рассылку от имени министра обороны РК
Рассылка содержит фейковые сведения
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В мессенджерах рассылается информация якобы от имени министра обороны РК, содержащая фейковые сведения, сообщает пресс-служба МО.
Предупреждаем, что данная информация рассылается интернет-мошенниками. Просим граждан не доверять недостоверной рассылке", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее Комитет национальной безопасности РК выступил с заявлением в связи с участившимися фактами мошеннических действий. В ведомстве предупредили об участившихся фактах мошеннических действий, когда злоумышленники от имени руководителей силовых структур, в том числе Комитета национальной безопасности, обращаются к гражданам.
В Национальном банке Казахстана предупредили граждан об участившихся случаях мошенничества.
31.07.2024, 16:30 130316
В Алматы сносят незаконный таунхаус
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в микрорайоне Шугыла сносят незаконный таунхаус, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Подан иск на снос объекта в Наурызбайский районный суд. 2 февраля 2024 года исковые требования управления удовлетворены. Снос начат накануне с участием судебных исполнителей", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что ранее на основании обращения жителей была проведена внеплановая проверка в отношении собственника.
В ходе проверки установлено, что таунхаус возведен хозяйственным способом без полного пакета разрешительных документов. По результатам проверки приняты административные меры с выдачей предписания, которое собственник в свою очередь не исполнил", - добавили в акимате Алматы.
Напомним, за прошлый год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
31.07.2024, 16:00 128301
Свыше 80% заявок предпринимателей на возмещение ущерба от паводков одобрили в Казахстане
Фото: МЧС РК
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 80% заявок предпринимателей на возмещение ущерба от масштабных паводков одобрили в Республике Казахстан, сообщает пресс-служба Министерство национальной экономики страны.
На 30 июля 2024 года субъектами МСП подано 455 заявок на сумму 9,3 млрд тенге, из них в настоящее время одобрены 374 заявки на сумму более 5,8 млрд тенге. Из них по 222 заявкам предпринимателям осуществлены выплаты на сумму 2,2 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.
По данным министерства, больше всего заявок одобрено в Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях.
Из одобренных заявок более 70% - это магазины, торговые дома и рынки, около 4% - объекты общественного питания, 4% - объекты производства промышленных и продуктовых товаров, около 3% - гостиницы, базы отдыха и иные объекты бизнеса", - добавили в Миннацэкономики.
Также в пресс-службе премьер-министра заявили, что пострадавшим от паводков казахстанцам выдали 4790 построенных и выкупленных домов и квартир.
34 068 семьям выплатили единовременную компенсацию в размере 100 МРП. Всего на эти цели было направлено свыше 12,5 млрд тенге. По мере завершения оценки также осуществляются дополнительные выплаты для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП. На сегодня 21 800 семей получили соответствующие компенсации на общую сумму 9,9 млрд тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что строительство домов для пострадавших от паводков затягивается в нескольких регионах.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?