Глава государства поздравил женщин с Международным женским днем

Нур-Султан. 7 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин с Международным женским днем, передает Kazakhstan Today.

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Женщины испокон веков были хранительницами семейного очага и моральных ценностей. Самые добрые и светлые события в судьбе каждого человека связаны с вами. Во время тяжелейших испытаний, выпавших на долю нашего народа, женщины в полной мере разделили ответственность за судьбу народа. Трудовые и ратные подвиги многих наших великих соотечественниц навсегда вписаны в анналы истории страны и останутся в нашей благодарной памяти. В независимом Казахстане перед женщинами открылись новые возможности. Поддержка института семьи, многодетных матерей, женского предпринимательства, обеспечение гендерного баланса - важнейшие приоритеты государственной политики", - говорится в поздравлении президента РК, опубликованного на сайте Акорды.

Президент отметил, что в Казахстане создаются условия для того, чтобы каждая могла раскрыть свой творческий и профессиональный потенциал.

Уверен, что в будущем мы услышим много новых имен талантливых и целеустремленных женщин во всех сферах общественно-политической жизни", - отметил глава государства.

Он также пожелал всем женщинам здоровья, благополучия и успехов.

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