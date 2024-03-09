Глава государства поздравил женщин с наступающим праздником
Фото: Акорда
Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, сообщает пресс-служба Акорды.
В своем выступлении глава государства поздравил женщин с наступающим праздником.
8 Марта - это праздник весны, символизирующий красоту, добро и тепло. Мы, мужчины, высоко ценим, уважаем и любим вас. Женщины у нас неизменно пользуются особым вниманием и признанием. Только то общество, в котором чтят женщин, можно назвать культурным и цивилизованным. Наш мудрый народ всегда почитал матерей и окружал заботой дочерей. Такое отношение испокон веков у нас в крови", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства выразил признательность всем женщинам, которые наравне с мужчинами трудятся во благо своей страны. Он также отметил, что государство продолжит оказывать им необходимую поддержку.
По моей инициативе женщинам были предоставлены специальные квоты в органах представительной ветви власти. Доля женщин в парламенте и маслихатах увеличилась, и работа в этом направлении будет продолжена. Представительницы прекрасного пола вносят значительную лепту в развитие нашей Родины. Немало женщин активно занимаются предпринимательской деятельностью. Многие из вас добились успехов в производстве, науке и спорте. Подавляющее большинство педагогов в Казахстане - женщины. Вы прививаете подрастающему поколению патриотизм, знания, трудолюбие, участвуете в укреплении здоровья нации. Ваш вклад в процветание Казахстана достоин самой высокой оценки", - подчеркнул президент.
Затем глава государства вручил призы победительницам конкурса "Ару-Ана" на лучший женский проект. На этот раз награды за реализацию социально значимых проектов в различных сферах и вклад в развитие гражданского общества вручались в шести номинациях.
Лауреаты конкурса лучших женских проектов "Ару-Ана":
- в номинации "Лучший проект по развитию сельских женщин" - Ельчибаева Бакытгуль Казезбаевна;
- в номинации "Лучший проект в сфере науки" - Шакуликова Гульзада Танирбергеновна;
- в номинации "Лучший проект в сфере развития гражданского самосознания" - Ахмеджанова Алия Серкболовна;
- в номинации "Лучший проект по популяризации национального культурного наследия" - Михалева Анастасия Анатольевна;
- в номинации "Лучший проект в сфере агробизнеса" - Аркашбаева Ботагоз Махамбеткалиевна;
- в номинации "Лучший проект в сфере креативной индустрии" - Едилбекова Мадина Едилбековна.