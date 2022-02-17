Глава государства предложил освободить от должности судью Верховного Суда Архарову

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НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - В сенате обсудили вопрос об освобождении судьи Верховного суда РК Архаровой Жанылсын Баяновны в связи с уходом в отставку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На расширенном заседании Комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам депутаты обсудили кандидатуру к освобождению от должности судьи Верховного суда, предложенную президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба сената.
Рассмотрев представление главы государства, Комитетом сената вынесено заключение рекомендовать сенату парламента освободить от должности судьи Верховного суда Архарову Жанылсын Баяновну в связи с уходом в отставку", - говорится в сообщении.