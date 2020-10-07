Глава государства принял акима Шымкента

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Мурата Айтенова об основных показателях социально-экономического развития города Шымкента за 9 месяцев текущего года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, главу государства проинформировали о формировании инфраструктуры города, ситуации в розничной торговле, проектах, реализуемых в рамках Дорожной карты занятости. По словам Мурата Айтенова, на реализацию 226 проектов выделено 45,3 млрд тенге, из которых освоено 80%. Также в городе проведен ряд мероприятий по подготовке к возможной второй волне пандемии коронавируса.

Президент, положительно оценив проводимую в городе работу, поручил активизировать работу по привлечению инвестиций, продолжить строительство доступных многоквартирных жилых домов и создать новые рабочие места.

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