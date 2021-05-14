Глава государства принял акционеров ERG

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - В ходе встречи с акционерами ERG Александром Машкевичем и Патохом Шодиевым Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с результатами финансовой и производственной деятельности горно-металлургической корпорации в 2020 году и в первом квартале текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Председатель совета директоров Александр Машкевич и сооснователь ERG Патох Шодиев рассказали о реализуемых предприятиями Евразийской группы инвестиционных и социальных проектах. В целом за 25 лет деятельности ERG в Казахстане инвестиции в производство составили свыше 13 миллиардов долларов, социальные расходы превысили 1 миллиард долларов. По итогам 2020 года предприятия выплатили 221 миллиард тенге налогов.

Александр Машкевич и Патох Шодиев сообщили президенту о принимаемых мерах по недопущению распространения КВИ на промышленных объектах, а также об участии корпорации в борьбе с пандемией. ERG выделила свыше 5,6 миллиарда тенге, которые были направлены в регионы присутствия для закупа медикаментов, оборудования и оснащения больниц. На сегодняшний день на предприятиях идет активная вакцинация сотрудников от коронавируса.

В ходе встречи также обсуждались вопросы реализации новых инвестиционных проектов. В ближайшее время ERG планирует вложить инвестиции на сумму 5,9 миллиарда долларов.

Глава государства призвал в сжатые сроки и максимально эффективно осуществить данные проекты, уделив особое внимание увеличению доли казахстанского содержания и социальной ответственности бизнеса.

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