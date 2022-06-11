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Глава государства принял председателя мажилиса

10.06.2022, 18:16 15151
Глава государства принял председателя мажилиса
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Спикер мажилиса проинформировал президента о предстоящей законотворческой работе по дальнейшей практической реализации конституционной реформы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ерлан Кошанов рассказал, что мажилисменами и членами партии AMANAT в рамках разъяснительной кампании по референдуму было собрано более 20 тысяч обращений граждан. Все предложения и вопросы казахстанцев будут отработаны совместно с правительством и учтены в законотворческой работе, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с итогами участия делегации Казахстана в выездном заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, прошедшем в Ереване 6 июня. В ходе мероприятия были озвучены результаты работы международной миссии наблюдателей ПА ОДКБ, которая признала прошедший референдум полностью соответствующим национальному законодательству страны. Парламентская ассамблея также обсудила развитие миротворческого потенциала ОДКБ под эгидой ООН для решения вопросов безопасности на международном и региональном уровнях.
 

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Токаев назначил акима Алматинской области

11.06.2022, 11:16 3166
Токаев назначил акима Алматинской области
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Марата Султангазиева акимом Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Назначить Марата Султангазиева акимом Алматинской области, говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Акорды.

Занимавший этот пост Канат Бозумбаев указом президента освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

В субботу, 11 июня, по поручению главы государства премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Конаев, где принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Алматинской области (...) зачитал депутатам письмо президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима Алматинской области - Батыржана Байжуманова и Марата Султангазиева. По результатам открытого голосования из 188 депутатов 129 проголосовали за кандидатуру Марата Султангазиева, 59 депутатов отдали голос за Батыржана Байжуманова", - информирует Telegram-канал пресс-службы правительства РК.

 
Марат Султангазиев родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.
 
По специальности - экономист-финансист, юрист, магистр делового администрирования.
 
Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом первой категории отдела проверок юридических лиц налогового отдела.
 
В 1998-2001 годы работал налоговым инспектором, старшим налоговым инспектором, ведущим налоговым инспектором, и.о. главного специалиста - главного налогового инспектора налогового комитета по г. Алматы.
 
В 2001-2010 годы продолжил работу в налоговом комитете по Алматы, работал заместителем начальника налогового департамента по Алматы.
 
В 2010-2012 годы занимал руководящие должности в Министерстве финансов РК.
 
В 2012-2014 годы - заведующий сектором отдела социально–экономического мониторинга администрации президента РК.
 
В 2014-2017 годы - руководитель департамента государственных доходов по Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
 
С июня 2017 по октябрь 2018 года занимал должность заместителя заведующего отделом социально–экономического мониторинга администрации президента РК.
 
С октября 2018 года - председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
 
С мая 2021 года занимал должность вице-министра финансов РК.
 
С января 2022 года - первый вице-министр финансов РК.
 

Глава государства подписал ряд законов по ратификации международных соглашений

11.06.2022, 11:09 2346
Глава государства подписал ряд законов по ратификации международных соглашений
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов по ратификации соглашений с Китаем, Азербайджаном и Кыргызстаном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения", информирует Акорда.
 
Целью соглашения является создание необходимых условий для осуществления казахстанскими предприятиями поставок товаров за исключением нефти, электроэнергии, природного газа и угля в Армению, а также защита рынка от неконтролируемых перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС. Закон запрещает армянской стороне продавать нефтяной продукт третьей стороне. При выявлении фактов нарушения указанного обязательства казахстанская сторона оставляет за собой право запретить, приостановить либо сократить поставки установленных товаров. 
 
Также подписан закон РК "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона".

Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш.  

Кроме того, Токаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно опасных предметов".

Соглашение дает  возможности расширить и углубить сотрудничество сторон в области таможенного контроля с целью предотвращения незаконного перемещения ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов. Также предусматривается проведение совместных учений и обучающих семинаров.    

Закон предусматривает обеспечение выполнения международных обязательств сторон в области обеспечения радиационной безопасности, а именно: проведение радиационного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе сторон; обеспечение радиационной безопасности граждан. Документ также предполагает недопущение ввоза на территорию государств ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов, запрещенных к ввозу согласно законодательству государств-сторон.

Также сообщается о подписании президентом  закона "О ратификации протокола о прекращении действия соглашения между правительствами государств - участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года".

Напомним, основная цель протокола - прекращение действия соглашения между правительствами государств - участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики, информирует пресс-служба сената парламента РК. Прошло 30 лет со дня подписания документа, а сейчас он потерял свою актуальность. А также ввиду отсутствия заявок о продлении срока его действия было решено прекратить действие соглашения.
 

Берик Абдигалиулы назначен акимом Улытауской области

11.06.2022, 10:44 3996
Берик Абдигалиулы назначен акимом Улытауской области
Фото: twitter/Berik Abdigaliuly
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Берик Абдигалиулы назначен акимом Улытауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Назначить Берика Абдигалиулы акимом области Улытау, говорится в указе президента, опубликованном на сайте Акорды.
 
Абдигалиулы родился 18 сентября 1971 года в поселке Жезказган Карагандинской области. 
 
В 1994 году окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби по специальности "История". 
 
С 1994 по 1995 год - научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ), с 1995 по 1997 год - заведующий отделом внутренней политики, заместитель директора. 
 
С 1997 по 1999 год работал в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации РК, в Министерства культуры, информации и общественного согласия РК. 
 
С 1999 по 2001 год работал в администрации президента РК. 
 
С 2001 по 2002 год - заместитель акима города Темиртау Карагандинской области. 
 
С 2002 по 2005 год работал директором Института национальных исследований в ДПК "Ак жол", президентом ОФ "Фонд политического образования". 
 
С 2005 по 2007 год - советник в общенациональном союзе предпринимателей и работодателей "Атамекен", директор ТОО "Центр национального развития "Атамекен". 
 
С 2007 по 2008 год - главный инспектор в администрации президента РК, заместитель заведующего отделом внутренней политики. 
 
С 2008 по 2010 год - директор ОФ "Фонд развития государственного языка". 
 
С января 2010 года по январь 2012 года - аким Улытауского района, аким города Жезказган Карагандинской области. В 2012 году - советник первого вице-премьера РК. 
 
С мая 2012 по март 2013 года - аким города Аркалыка Костанайской области. 
 
В 2013 году - заместитель акима Карагандинской области. 
 
В 2016-2017 годах - советник директора КИСИ при президенте РК, главный научный сотрудник, по совместительству главный научный сотрудник Военно-исторического музея Вооруженных сил РК, Министерство обороны РК. 
 
С мая 2017 года по май 2019 года - руководитель научно-исследовательского центра "Сакральный Казахстан" Национального музея РК. 
 
С мая по октябрь 2019 года - внештатный советник министра культуры и спорта РК, руководитель научно-методического центра "Архив-2025" Национального архива РК. 
 
С октября 2019 года по январь 2021 года - аким Улытауского района Карагандинской области.

Последняя должность - депутат мажилиса парламента РК.

Напомним,  8 июня вступил в силу указ президента РК о создании новых областей: Абай, Жетысу и Улытау.  Улытауская область с административным центром в городе Жезказгане образована путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.

Президент Казахстана в своем мартовском послании поручил создать новые области.
 

Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в цехе АО "АрселорМиттал Темиртау"

10.06.2022, 20:25 12476
Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в цехе АО "АрселорМиттал Темиртау"
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в цехе АО "АрселорМиттал Темиртау", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Выражаю искренние соболезнования семьям погибших работников в цехе АО "АрселорМиттал Темиртау". Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Поручил правительству и акиму Карагандинской области принять оперативные меры для выяснения причин и обстоятельств трагедии и оказать помощь семьям погибших и пострадавших", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Акорды.

 
Напомним, в результате трагедии в одном из цехов АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) погибли четыре человека, еще один доставлен в больницу. По факту трагедии в Темиртау заведено уголовное дело.
 

Военные связисты Казахстана приняли участие в конференции коллективных сил ОДКБ

10.06.2022, 19:24 13781
Фото: МО РК
МОСКВА. 10 ИЮНЯ - Военные связисты Казахстана приняли участие в первой Международной военно-научной конференции коллективных сил ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Конференция по вопросам создания и развития объединенной системы связи и автоматизированной системы управления войсками ОДКБ состоялась в Москве под общим руководством начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова, сообщает пресс-служба МО РК.
 
В мероприятии участвовали представители оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, объединенного штаба и секретариата ОДКБ, секретариата Совета министров обороны государств - членов СНГ, военно-образовательных и военно-научных и промышленных организаций. 
 
Заместитель начальника департамента связи Генерального штаба Вооруженных Сил РК полковник Даулет Аренов выступил с докладом о миротворческой операции коллективных миротворческих сил ОДКБ в январе 2022 года на территории Казахстана. Он подробно остановился на комплекте сил и средств связи коллективных сил ОДКБ, проблемных вопросах и путях их решения.
 
Озвученные в ходе доклада проблемные вопросы и предложения по их решению задали направление для выработки новых подходов в применении сил и средств связи, развитии и повышении эффективности при обеспечении управления коллективными силами ОДКБ.
 

В Алматы состоялось заседание координационного комитета по полевой выучке при совете глав МО стран СНГ

10.06.2022, 17:31 16411
В Алматы состоялось заседание координационного комитета по полевой выучке при совете глав МО стран СНГ
Фото: МО РК
АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - В Алматы состоялось заседание координационного комитета по полевой выучке при Совете министров обороны стран СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В заседании приняли участие представители министерств обороны Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и секретариата Совета министров обороны государств - участников СНГ, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Мероприятие прошло на базе Центра миротворческой подготовки. В ходе заседания проведено обсуждение вопросов повышения эффективности боевой подготовки.
 
С организацией боевой подготовки Вооруженных сил Республики Казахстан участников ознакомил генерал-майор Даулет Оспанов.
 
Было отмечено, что боевая учеба в Вооруженных силах Республики Казахстан проводится с высокой степенью интенсивности и направлена на обучение войск в соответствии с современными вызовами и угрозами. Органы боевой подготовки ведут постоянную и целенаправленную работу по изучению, обобщению и внедрению передового опыта в практику обучения военнослужащих.
 
Для руководящего состава органов военного управления вооруженных сил стран СНГ, отвечающих за боевую подготовку и полевую выучку, были организованы показные занятия в учебном центре "Илийский" Алматинской области. 
 
Там же проведены состязания по практическому выполнению упражнений стрельб из различных видов стрелкового оружия.
 

Президент РК принял председателя Верховного суда

10.06.2022, 16:44 17136
Президент РК принял председателя Верховного суда
Фото: telegram/БОРТ №1
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о состоянии судебной системы в стране.
 
Главе государства была представлена информация о реализованных за последние три года Верховным судом проектах, касающихся разрешения гражданских споров без обращения в суд. По словам председателя Верховного суда, в настоящее время 37% рассматриваемых дел заканчивается примирением, тогда как ранее этот показатель составлял 2-3%.
 
Согласно представленным Жакипом Асановым данным, если в 2018 году по тяжким и особо тяжким преступлениям оправдывалось в среднем 23 человека в год, то за последние 4 года - более 160 человек. Таким образом, число оправдательных приговоров по таким делам увеличилось в 7 раз.
 
Президенту рассказали о развитии административной юстиции в системе государственного управления. Так, до 1 июля прошлого года граждане и предприниматели проигрывали государственным органам в 85% рассмотренных дел. В настоящее время 55% судебных вердиктов выносится в пользу предпринимателей и граждан.
 
В ходе встречи также были рассмотрены вопросы повышения качества судебных кадров, усиления судебной защиты граждан, оптимизации судопроизводства.
 

Богатства нашего государства принадлежат не определенным личностям, а всему народу - Токаев

10.06.2022, 16:10 17116
Богатства нашего государства принадлежат не определенным личностям, а всему народу - Токаев
Фото: telegram/БОРТ №1
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Обращаясь к участникам мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что народ принял на референдуме поправки в Конституцию и они вступили в законную силу. Тем самым граждане поддержали строительство нового, справедливого Казахстана.
 

Референдум открыл возможности для продолжения масштабных преобразований. Мы должны оправдать доверие и ожидания народа. Необходимо строить общество с равными возможностями для всех. Наши граждане по праву должны пользоваться благами экономического роста. Богатства нашего государства принадлежат не определенным личностям, а всему народу. Поэтому нашей приоритетной задачей является повышение благосостояния всего населения", - сказал президент.

 
Глава государства считает необходимым навести порядок в экономике и выстроить понятные и честные правила игры. По его словам, в экономической сфере накопилось очень много системных проблем и перекосов.
 
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в новом Казахстане главным принципом развития экономики должно стать справедливое распределение доходов и рост уровня жизни граждан.
 

Буквально на днях моим указом учреждена комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Ее деятельность будет направлена на возврат в страну незаконно выведенных финансовых средств. Работа комиссии всегда будет в фокусе повышенного общественного внимания. Люди ждут от нас реальных результатов, а не пустых обещаний", - заявил президент.

 
По его мнению, важны сплоченность и безукоризненное следование законности и ответственности.
 

Все действия должны полностью соответствовать всем правовым нормам и основываться на строгом и неукоснительном следовании закону. Прокуратура как надзорный орган обязана обеспечить безупречное юридическое качество всех применяемых процедур. В данном вопросе у нас нет права на ошибки и некомпетентные шаги", - убежден глава государства.

 
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев призвал межведомственную комиссию работать на результат и проявлять активность.
 

Поставленные перед комиссией задачи предполагают вполне конкретный и измеримый результат", - подчеркнул президент.

 
По словам главы государства, необходимо понимать, что для возврата капитала, незаконно выведенного из страны, потребуется определенное время, связанное с соблюдением всех юридических процедур.
 
Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что главной целью является не количество переданных в суд уголовных дел, а реальное оздоровление экономики.
 
Президент поручил системно информировать общественность и граждан о работе комиссии.
 

Перед нами поставлены ясные цели. Вернуть незаконно выведенные активы и восстановить справедливость. Сейчас самое главное - правильно организовать эту работу. Полагаю, что члены комиссии с честью выполнят эту важную миссию. Администрация президента будет держать данный вопрос на контроле", - заключил глава государства.

 
На заседании с докладами также выступили премьер-министр Алихан Смаилов и генеральный прокурор Берик Асылов.
 

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