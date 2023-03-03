02.03.2023, 10:59 29396
Глава государства произвел назначение и увольнение судей
Фото: pexels.com
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
В частности, на должность председателя Актюбинского областного суда президент назначил Смагулова Айдара Аскербековича, освободив от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда.
На должность судьи назначены:
- по Астане: специализированного межрайонного экономического суда Бакишев Асан с освобождением от должности председателя Алматинского районного суда города Астаны;
- по Западно-Казахстанской области: суда № 2 Уральска Есжанов Сабыржан с освобождением от должности председателя Жангалинского районного суда этой же области.
Кроме того, указом главы государства порядка 20 должностных лиц освобождены от занимаемых должностей:
- председатель Актюбинского областного суда Мергалиев Асламбек;
• председатель судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда Елемесов Кайырбек в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
• судья суда Астаны Ли Жанна по собственному желанию;
• судья суда области Абай Жумаксанов Елдос в связи с переходом на другую работу;
• судья Западно-Казахстанского областного суда Бактыгулов Маханбет в связи с уходом в отставку;
• судья Жамбылского областного суда Нуржигитов Нурбахыт в связи с уходом в отставку;
• судья Карагандинского областного суда Исабекова Рыскуль в связи с уходом в отставку;
• судья Восточно-Казахстанского областного суда Лукьянова Александр в связи с уходом в отставку;
• судья Есильского районного суда (Астана) Исабекова Раушан в связи с переходом на другую работу;
• судья Шортандинского районного суда (Акмолинская область) Серикбаев Еркин по собственному желанию;
• председатель Карасайского районного суда (Алматинская область) Кошикбаев Мадиулы в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
• председатель суда города Конаева Куренбеков Олжас в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
• судья Индерского районного суда (Атырауская область) Куспанов Адил в связи с уходом в отставку.
Также освобождены от занимаемых должностей ряд судей и председателей в Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях.
Указ вводится в действие со дня подписания.
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03.03.2023, 11:01 1271
С начала года прокуратура защитила права 98 предпринимателей
В городе Алматы и Алматинской области внедрен специальный QR-код для подачи сигнала о незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году мобильными группами по защите бизнеса прокуроров оперативно обработано 635 сигналов предпринимателей. В 98 случаях факты нарушений подтвердились, сообщает Генеральная прокуратура Республики Казахстан.
К примеру, отработан сигнал ИП "Омоева К.К.". Движение его транспортного средства было необоснованно ограничено для проведения налоговой проверки. Постановлением прокуратуры Павлодарской области от 28 февраля текущего года меры запретительно-ограничительного характера отменены, проверка прекращена, транспортное средство и груз возвращены предпринимателю", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В другом случае в мобильную группу прокуратуры Жамбылского района Алматинской области поступил сигнал от ИП "Дадашева К." по вопросу законности взимания налогов за рекламу.
По результатам его рассмотрения проведен анализ состояния законности в этой сфере. Установлено, что с предпринимателей региона незаконно взимались налоги за рекламу.
По акту надзора 63 предпринимателям оплаченные ими суммы выставлены на лицевые счета в виде переплаты.
В целом прокурорами по нарушениям в сфере предпринимательства отменено свыше 1,5 тысячи адмпроизводств на сумму 500 млн тенге, 900 незаконных запретительных и ограничительных мер уполномоченных органов, к ответственности привлечено 112 лиц", - рассказали в ведомстве.
Наряду с этим в рамках поручения главы государства о беспрепятственном обращении предпринимателей в прокуратуру применяются цифровые решения.
В городе Алматы и Алматинской области внедрен специальный QR-код для подачи сигнала о незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность.
Теперь в этих регионах предприниматели могут обратиться в мобильную группу, просто перейдя по QR-коду.Такие сигналы автоматически обрабатываются и попадают в базу данных прокуратуры. При необходимости прокурор реагирует с выездом на объект. Данный IТ-инструмент одобрен генеральным прокурором и его масштабирование включено в план мероприятий проекта Генеральной прокуратуры "Защита бизнеса", - проинформировали в Генпрокуратуре.
При нарушении прав предпринимателей можно обращаться напрямую 30-17-93 или +7-702-629-75-61 (мобильная группа Генеральной прокуратуры) либо по номерам, указанным на сайтах территориальных прокуратур.
02.03.2023, 19:22 16781
Канцелярии Назарбаева сократили бюджет на год
Фото: elbasy.kz
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах заседания сената вице-министр финансов Даурен Темирбеков рассказал подробности финансирования канцелярии первого президента в 2023 году.
В рамках уточненного бюджета мы минусуем в районе 130 миллионов тенге от канцелярии первого президента. Оставшиеся средства заложены в районе 1-1,5 миллиарда тенге, из них в районе 130 миллионов минусуется. Только на этот год", - заявил Даурен Темирбеков.
Напомним, 15 февраля президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подписан Конституционный закон РК "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".
С принятием закона первый президент РК Нурсултан Назарбаев лишается привилегии первого главы государства, останется только историческая роль основателя государства. Также снимается неприкосновенность с близких родственников первого президента. Теперь права Елбасы будут гарантироваться законом о президенте, который содержит статью об экс-президентах РК.
02.03.2023, 18:16 19681
На весеннюю вакцинацию сельхозживотных и птиц выделено более 66 млн доз ветпрепаратов
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Около 172 млн доз вакцин против 23 видов болезней сельхозживотных и птиц будет обеспечено в этом году для сохранения ветеринарно-санитарной безопасности Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.
Республиканский запас препаратов был сформирован в 2022 году.
На сегодняшний день в наличии у местных исполнительных органов имеется более 66 млн доз ветеринарных препаратов, 20,7 млн ушных бирок и 10 млн шприц-пробирок. Также обеспечены всеми необходимыми диагностикумами ветеринарные лаборатории страны. Все ветеринарно-профилактические мероприятия проводятся своевременно согласно установленному плану мероприятий", - сообщили в ведомстве.
Минсельхоз также намерен продлить запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА".
Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", - говорится в тексте документа.
Напомним, запрет был введен 6 сентября прошлого года.
Сегодня также стало известно, что Казахстан планирует ввести запрет на вывоз удобрений. Соответствующий проект приказа Комитета индустриального развития МИИР РК опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 марта 2023 года.
Приказом планируется запретить вывоз из Казахстана аммофоса и нитрата аммония (селитры).
Напомним, в минувшем году в Казахстане было зафиксировано множество случаев заболевания людей и домашних животных бруцеллезом. Так, в Шымкенте из-за больных коров и овец 21 человек заразился бруцеллезом. Рост заболеваемости санитарные врачи связывают с неблагополучной эпизоотической ситуацией среди животных. Они напомнили, что инфекция передается не только через домашний скот, но и через других животных. Чтобы избежать инфицирования бруцеллезом, врачи рекомендуют подвергать тщательной термической обработке молоко и мясо.
В 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В июле в Алматы был подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
В ноябре прошлого года агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным, в котором ученый рассказал о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.
02.03.2023, 17:34 21656
Финансирование научной деятельности в Казахстане увеличат в 3,5 раза
Фото: primeminister.kz
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о работе по созданию академического городка в Қонаеве.
Президент также был проинформирован об открытии трех представительств международных университетов в 2022 году и предстоящем создании пяти новых филиалов в 2023 году", - сообщает Акорда.
Кроме того, министр представил проект концепции развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы, которая объединила в себе все стратегические задачи и показатели развития отрасли.
Главе государства было доложено об увеличении заработных плат научных сотрудников в 2 раза и введении прямого финансирования НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями. Финансирование научной деятельности в ближайшие 3 года будет увеличено в 3,5 раза.
Министерство планирует поэтапно увеличивать стипендии студентов и магистрантов, а также ежегодно в течение 7 лет вводить 10 тысяч новых мест в студенческих общежитиях.
Также, по словам Нурбека, прорабатывается вопрос о внедрении новой модели администрирования науки и создании центров академического превосходства на базе 15 региональных и 5 педагогических вузов.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность расширения доступа к высшему образованию и развитию университетской инфраструктуры. Он также отметил необходимость перехода к новой модели администрирования науки в ближайшее время.
Ранее глава министерства рассказал о планируемых поправках в закон "О науке".
Мы приняли очень серьезные шаги по повышению статуса ученых. Так, мы возвращаем базовое финансирование наших институтов. Теперь 12 институтам, которые занимаются фундаментальной наукой, возвращено прямое финансирование. Чтобы ученые не бегали, не искали финансирования, не ждали результатов грантов, а получали стабильное ежегодное финансирование на продолжение своих исследований", - сообщил Нурбек.
02.03.2023, 15:41 24056
Абаев назначен заместителем генерального секретаря СНГ
Фото: primeminister.kz
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Даурен Абаев назначен на должность заместителя генерального секретаря СНГ.
Информацию подтвердили в пресс-службе исполнительного комитета СНГ, передает Tengrinews.kz.
Да, мы получили соответствующую ноту из МИД Республики Казахстан о том, что на смену Жумаханову Бекетжану Махатжановичу прибудет Даурен Аскербекович Абаев. Он займет должность заместителя генерального секретаря СНГ. Ожидаем его 7 марта. Полагаем, что его опыт будет востребован в исполнительном комитете СНГ", - сообщили в исполкоме.
Даурен Абаев родился 18 апреля 1979 в Алматинской области.
В 2001 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "международное право", в 2006 - Лейденский университет, в 2014 году - Евразийский гуманитарный институт.
Трудовой стаж:
- с 2001 по 2003 год - референт, атташе, третий секретарь МИД РК;
- в 2003 году - третий секретарь посольства РК в Азербайджане;
- с 2003 по 2007 год - второй секретарь, временный поверенный в делах РК в Нидерландах;
- 2007 год - начальник отдела пресс-службы МИД РК;
- с 2007 по 2008 год - эксперт, консультант протокола президента РК;
- с 2008 по 2009 год - заместитель пресс-секретаря президента РК;
- с 2009 по 2011 год - государственный инспектор администрации президента РК;
- с 2011 года - пресс-секретарь президента РК;
- в июле 2013 года назначен советником президента РК;
- с 2016 по 2019 год - министр информации и коммуникаций РК.
- с 2019 по 2020 год - министр информации и общественного развития РК;
- с мая 2020 года по январь 2022 года - первый заместитель руководителя администрации президента;
- с января 2022 года по январь 2023 года - министр культуры и спорта РК.
02.03.2023, 13:33 25976
Минфин Казахстана ожидает заявки на ремонт школ за счет изъятых у коррупционеров денег
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Казахстана ждет заявок на ремонт школ за счет средств, изъятых у коррупционеров, сообщил заместитель премьер-министра - министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев.
В настоящее время мы ожидаем от Министерства просвещения заявок. Мы будем в первую очередь ремонтировать те школы, где есть такая необходимость. Это трехсменные школы, где необходимо произвести ремонт, где нужно завершить определенные перестройки для расширения данной школы. Сейчас идет процесс принятия заявок. Как только сформулируем эти заявки, вынесем на республиканскую бюджетную комиссию, потом эти деньги направятся в соответствующие регионы", - сказал Жамаубаев в кулуарах сената.
Он уточнил, что счет открыт в казначействе Министерства финансов. На нем находится порядка 120 млрд тенге.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу 1 сентября 2022 года, поручил строить школы на средства, изъятые у коррупционеров. Президент пообещал, что до 2025 года будет создано 800 тысяч ученических мест, отвечающих современным требованиям. Это позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ.
Кроме того, Ерулан Жамаубаев сообщил журналистам, что Минфин рассмотрит возможность изменения правил передачи люксового имущества в государственную собственность.
Да, данный факт (передачи конфискованного люксового автомобиля Lexus LX 570 Генпрокуратуре. - Прим. редакции) мне известен. Я уже дал соответствующему комитету госимущества приватизации пересмотреть данные правила. Мы обсудим, посмотрим, возможно, будут какие-то изменения", - сказал Жамаубаев.
01.03.2023, 21:23 43601
В Казахстане может измениться черта бедности
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения подготовило приказ "Об определении размера черты бедности".
Документ определяет черту бедности по Казахстану:
- с 1 января 2023 года - в размере 70% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи;
- с 1 января 2025 года - в размере 50% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи.
Проект документа будет находиться на сайте "Открытые НПА" до 15 марта 2023 года.
Напомним, черта бедности в Казахстане с 1 января 2023 года составляет 70% прожиточного минимума (40 567 тенге).
Ранее сообщалось, что доходы порядка 5% казахстанцев не превышают величины прожиточного минимума. При этом в 12 регионах наблюдается увеличение этой категории граждан. Речь идет о Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и других областях. Около 5 миллионов человек, то есть половина трудовых ресурсов, заняты низкопроизводительным трудом.
01.03.2023, 19:36 45256
Глава МТИ встретился с торговым посланником премьер-министра Великобритании
Баронесса Николсон отметила высокий уровень торговых партнерских отношений двух стран
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин встретился с торговым посланником премьер-министра Великобритании в Азербайджане, Ираке, Казахстане и Туркменистане баронессой Николсон Винтерборнской, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
На встрече стороны подчеркнули высокий уровень торгово-экономических отношений двух стран. Серик Жумангарин отметил, что Великобритания является одним из важнейших стратегических партнеров Казахстана. Ярким свидетельством этому являются 30 лет плодотворных и эффективных дипломатических отношений.
За долгие годы взаимодействия наше сотрудничество только укреплялось, налаживались тесные и доверительные отношения. Мы создали эффективные механизмы двустороннего партнерства, включая стратегический диалог на уровне глав внешнеполитических ведомств, межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, всепартийную парламентскую группу по Казахстану в парламенте Великобритании, а также деловой совет", - подчеркнул Жумангарин.
Стороны обсудили приоритеты двусторонней торговли между Казахстаном и Великобританией, особенно в условиях нынешней геополитической обстановки. Серик Жумангарин отметил, что Соединенное Королевство входит в топ-10 инвесторов Казахстана. Начиная с 2005 года в Казахстан привлечено порядка $16,4 млрд прямых инвестиций из Великобритании.
Мы готовы предложить британским компаниям выгодные условия и соответствующую инфраструктуру при принятии решений об инвестировании в Казахстан. Правительство Казахстана настроено на углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Великобританией по всем направлениям", - заявил Серик Жумангарин.
Со своей стороны баронесса Николсон также отметила высокий уровень торговых партнерских отношений двух стран, подчеркнув готовность к дальнейшему усилению взаимовыгодного сотрудничества.
Товарооборот между Казахстаном и Великобританией за 2022 год вырос на 58,7% и достиг $1,8 млрд (в 2021 году - $1,2 млрд). Экспорт вырос на 71,1% и составил $1,5 млрд (с $855,1 до $1462,9 млн преимущественно за счет роста поставок нефти, меди и катодов из меди, алюминия необработанного, ферросплавов, спирта этилового, нефтепродуктов и т.д.). Наблюдается рост импорта на 24,4%, который превысил $380 млн.
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