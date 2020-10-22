Глава государства провел первое заседание высшего cовета по реформам

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - В Акорде под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось первое заседание Высшего cовета по реформам, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, выступая перед членами Совета, глава государства отметил, что граждане страны ожидают новаторских подходов и новых решений, в выработке которых ключевую роль должен сыграть Высший совет по реформам. По его словам, Совет будет принимать решения по весьма сложным вопросам, касающимся повышения конкурентоспособности национальной экономики и повышения благосостояния населения.

Подчеркнув, что деятельность совета должна в корне отличаться от других консультативно-совещательных органов, президент заявил о необходимости открыто говорить о существующих проблемах и задачах, не обходить "острые углы" или "подводные камни".

Нельзя ограничиваться простой констатацией фактов, описанием складывающейся ситуации. Главное - своевременно принимать нужные решения. Это значит, что совет не должен просто одобрять заранее подготовленные предложения, которые на поверку зачастую оказываются неработающими. Совет должен ставить окончательную точку в длительных межведомственных спорах. Задача Совета - задавать новые ориентиры в управлении национальной экономикой, общественном развитии, институциональных реформах. И, конечно же, контролировать ход текущей работы", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства предложил в рамках следующего заседания совета рассмотреть новые подходы к системе государственного планирования и принять решение по этому вопросу.

Нам предстоит выстроить более гибкую архитектуру программных документов, определяющих цели и этапы развития государства в каждой сфере. Система будет увязана с бюджетным планированием и утвердит прямую ответственность руководителей госорганов за выполнение поставленных задач. Важно обеспечить выполнение решений высшего совета, реализацию национальных проектов, внедрение принципов проектного управления реформами. На данном этапе - это ключевая задача Агентства по стратегическому планированию и реформам", - сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также акцентировал внимание на стратегическом плане развития страны до 2025 года, который должен стать основой для дальнейших действий на среднесрочную перспективу, добавив, что в данном документе будет сформулирована новая повестка развития.

Глава государства отметил, что правительство разработало предварительную версию стратегического плана, который теперь необходимо доработать совместно с АСПиР и обсудить с членами высшего совета, а его итоговый вариант на следующем заседании представит премьер-министр.

Касым-Жомарт Токаев назвал проблематичным качество первичных данных, особенно относящихся к ведомственной статистике. Улучшению ситуации в данной сфере должна способствовать передача комитета по статистике в ведение АСПиР.

Следует разработать реформы, направленные на обеспечение достоверности фактологических данных и их качественную интерпретацию. Предстоит использовать инструментарий обработки больших данных в целях корректного моделирования экономических, демографических и иных процессов, построения достоверных прогнозов для принятия выверенных решений", - заявил президент.

Глава государства поручил АСПиР предметно проработать данный вопрос совместно с Министерством цифрового развития и внести конкретные предложения для решительного улучшения ситуации.

В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев также напомнил о том, что в контексте "слышащего государства" необходимо принимать в работу независимые суждения со стороны неправительственных организаций и отдельных граждан.

Президент Казахстана предложил в рамках совета сформировать шесть рабочих групп по каждому из ключевых направлений реформ, куда помимо членов совета могут входить должностные лица, представители общественных организаций, международные и отечественные независимые эксперты.

Первой группе под руководством Сумы Чакрабарти предстоит заняться разработкой эффективной макроэкономической политики, которая должна учитывать такие задачи, как эффективность денежно-кредитной и фискальной политик, налоговой системы, обеспечение устойчивости финансового сектора.

Вторая группа во главе с руководителем администрации президента Ерланом Кошановым будет разрабатывать вопросы реформы судебной и правоохранительной систем. Глава государства считает, что в данном направлении предстоит большой объем работы, и косметическими мерами обойтись уже не получится.

Отдельная группа будет сфокусирована на "перезагрузке" социальной сферы. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по его поручению разрабатывается абсолютно новый для Казахстана документ - Социальный кодекс.

По сути, этот документ призван систематизировать взаимоотношения между гражданином и государством, четко очертить их взаимные обязательства, а также конкретизировать минимальные социальные гарантии, предоставляемые казахстанцам: от получения дошкольного образования и до пенсионного обеспечения граждан", - отметил президент.

Также будет создана группа по диверсификации экономики. Касым-Жомарт Токаев высказал твердое убеждение, что это безальтернативный путь для нашей страны. При этом, по его мнению, реально работающих механизмов все еще недостаточно.

Пока выгоднее добывать сырье, заниматься перепродажами, сидеть "на игле" госзаказов", - заметил глава государства.

Работа двух вышеуказанных групп будет организована под руководством Премьер-министра.

В пятой группе представители правительства и Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" будут заниматься вопросами бизнес-регулирования.

Деятельность шестой группы под руководством заместителя руководителя администрации президента Тимура Сулейменова, будет посвящена вопросам современного госуправления и эффективных государственных услуг.

Перед нами стоит задача придания госаппарату нового качества. Он должен обладать большей гибкостью и полномочиями при принятии решений, брать на себя ответственность с целью достижения искомых результатов. Здесь многое зависит от внедрения современных цифровых технологий. В этом вопросе застой недопустим", - убежден Касым-Жомарт Токаев.

Завершая свое выступление, президент Казахстана подчеркнул, что перед нами стоят задачи важного государственного значения, а времени на раскачку нет.

Следующий год - год 30-летия независимости нашего государства. Эту памятную дату мы должны встретить не праздничными мероприятиями, а конкретными делами. 30-й год нашей независимости следует отметить ударным, продуктивным трудом. Речь прежде всего идет об эффективных реформах, направленных на обеспечение благополучия наших граждан", - резюмировал глава государства.

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