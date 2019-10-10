Глава государства провел ряд встреч

В ходе встреч Касым-Жомарта Токаева с членами Национального совета общественного доверия Оразом Жандосовым и Багдатом Мусиным обсуждены актуальные вопросы экономического развития страны, реализации инвестиционных проектов и цифровизации Казахстана.
Президент также принял известную певицу Тамару Асар, темой беседы с которой стало состояние казахстанской культуры. Глава государства пожелал Тамаре Асар творческих успехов.
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, находящегося в Нур-Султане с официальным визитом.
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