Глава государства провел ряд встреч

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч, сообщает пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

В ходе встреч Касым-Жомарта Токаева с членами Национального совета общественного доверия Оразом Жандосовым и Багдатом Мусиным обсуждены актуальные вопросы экономического развития страны, реализации инвестиционных проектов и цифровизации Казахстана.

Президент также принял известную певицу Тамару Асар, темой беседы с которой стало состояние казахстанской культуры. Глава государства пожелал Тамаре Асар творческих успехов.





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