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Глава государства ратифицировал протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС

26.10.2020 11341
Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Президент подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров", передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
 
Протоколом увеличен норматив распределения ввозных таможенных пошлин для Республики Беларусь, поскольку коэффициент собираемости таможенных пошлин в Республике Беларусь превышает норматив распределения. При этом Казахстан будет иметь положительное сальдо при условии сохранения текущих объёмов импорта. 
 
Протоколом уточняются положения о порядке контроля за соблюдением уполномоченными органами правильности зачислений и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств-членов Евразийского экономического союза, включая вопросы обмена информацией. 
 

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