Глава государства ратифицировал соглашения с Францией и Катаром

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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Специального Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением", сообщает пресс-служба Акорды.





Также глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций".





Документ обеспечивает защиту от принудительного отчуждения путем обеспечения выплаты компенсации, доступ к международному арбитражу, а также справедливое и равное отношение стран к иностранным инвестициям. Определяется порядок взаимодействия, платежей и переводов, устанавливаются ограничения и порядок разрешения споров между сторонами и инвесторами.