Глава "Казахтелекома" проинформировал президента о дальнейшем снижении цифрового неравенства

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о текущем состоянии телекоммуникационной отрасли Казахстана, развитии ее мобильного сегмента, работе по улучшению качества и наращиванию спектра предоставляемых населению и бизнесу услуг, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о перспективах разворачивания сети пятого поколения 5G и дальнейшего снижения цифрового неравенства. В частности, Куанышбек Есекеев рассказал президенту о реализации в селах проектов по строительству местных сетей на базе построенной в сельской местности в 2018-2020 годах оптиковолоконной магистрали. В рамках программы "Цифровой партнер" к проекту доведения высокоскоростного интернета до каждого домохозяйства подключены частные сервисные компании, сообщает пресс-служба Акорды

Кроме того, президент был ознакомлен с планами компании по использованию передовой технологии FWA (Fixed Wireless Access, фиксированная беспроводная связь) в диапазоне 2300 МГц.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся текущей деятельности компании по снижению цифрового неравенства между городом и селом, а также перспективных проектов национального телеком-оператора.